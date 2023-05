Réforme de la caution : Lametti dépose un projet de loi ciblant les récidivistes violents

OTTAWA –

Le ministre de la Justice, David Lametti, a déposé mardi un nouveau projet de loi visant à rendre plus difficile l’octroi d’une caution aux récidivistes violents, grâce à une poignée de réformes ciblées du Code criminel.

Ce petit paquet de réformes législatives, qui ne s’étend que sur sept pages, survient après des mois d’examen renouvelé du système de libération sous caution du Canada et demande au gouvernement fédéral de mettre en œuvre des lois plus strictes, face à une série de cas très médiatisés de crimes violents qui auraient été commis par personnes qui étaient en liberté sous caution.

Alors que Lametti présente la proposition comme une approche « ciblée » qui répond aux défis auxquels est confronté le système de libération sous caution posé par les récidivistes violents et répond à la pression des politiciens de toutes les juridictions et des dirigeants de la police, le chef conservateur Pierre Poilievre n’a pas tardé à dire que la législation ne aller assez loin.

Le projet de loi C-48, tel qu’il est intitulé, vise à renforcer la réponse du système canadien de libération sous caution aux récidives violentes, y compris dans les cas impliquant des armes à feu, des couteaux, des gaz poivrés et d’autres armes. Le gouvernement affirme qu’il essaie également de renforcer la confiance du public dans le système de justice pénale et d’affirmer les principes de la libération sous caution.

Le projet de loi propose cinq modifications précises au Code criminel :

Créer un nouveau renversement du fardeau de la preuve pour les infractions graves avec violence répétées impliquant des armes lorsque l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction répondant aux mêmes critères au cours des cinq dernières années, les deux étant passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus.

Ajouter certaines infractions relatives aux armes à feu aux dispositions qui déclenchent un renversement du fardeau de la preuve afin d’inclure d’autres actes criminels comme la possession illégale d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée et l’introduction par effraction ou le vol qualifié pour voler une arme à feu;

Étendre le renversement actuel du fardeau de la preuve en matière de violence entre partenaires intimes (VPI) pour faire face au risque accru de s’appliquer également aux personnes accusées précédemment libérées d’une infraction impliquant la VPI ;

Clarifier le sens d’« ordonnance d’interdiction » dans un renversement du fardeau de la preuve existant pour indiquer qu’une ordonnance comprend une ordonnance de mise en liberté sous caution d’un tribunal qui imposait des conditions concernant la possession d’armes à feu ; et

Exiger des tribunaux qu’ils tiennent compte des antécédents d’un accusé en matière de condamnations pour violence et autres problèmes de sécurité communautaire lorsqu’ils prennent des décisions sur la mise en liberté sous caution.

Les libéraux fédéraux ont également inclus un préambule dans le projet de loi destiné à décrire «les principes fondamentaux du cautionnement et à aider à assurer une mise en œuvre cohérente». Les libéraux affirment que ce mécanisme législatif est utilisé pour renforcer les objectifs des modifications législatives proposées, notant que les préambules des projets de loi sont utilisés par les tribunaux pour éclairer l’interprétation des dispositions.

De plus, le gouvernement propose un examen parlementaire pour évaluer les répercussions de cet ensemble de réformes de la caution, cinq ans après l’entrée en vigueur du projet de loi C-48.

« Ce que nous faisons pour certaines infractions violentes, c’est changer la position par défaut et nous assurer que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de menace pour la sécurité publique, qu’ils seront libérés sous caution », a déclaré Lametti, parlant aux journalistes de la facture. « Nous devons trouver un équilibre. Nous pensons que nous l’avons fait ici, en travaillant dans la fourchette entre le droit à la liberté sous caution de la Charte, la sécurité publique et la sécurité publique. »

En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, une personne accusée d’une infraction a le droit de ne pas se voir refuser une caution raisonnable sans motif valable. Cela permet à certains délinquants d’être libérés en attendant leur procès, selon le principe de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’ils soient reconnus coupables, et à la condition qu’ils comparaissent devant le tribunal en cas de besoin. D’autres conditions telles que les ordonnances de non-contact, les moniteurs de cheville GPS et les couvre-feux peuvent également être imposées.

C’est pourquoi la charge de la preuve, ou le fardeau, incombe généralement à l’accusation de montrer pourquoi un accusé devrait se voir refuser la mise en liberté sous caution. Il y a renversement de la charge de la preuve lorsque la charge de la preuve est transférée à l’accusé et que l’on présume que l’accusé resterait en détention en attendant son procès à moins qu’il ne puisse démontrer au tribunal pourquoi il devrait être libéré.

QUE DIT-ON DU PROJET DE LOI C-48?

Le gouvernement fédéral a déclaré que ce projet de loi avait été élaboré « en étroite collaboration avec toutes les provinces et tous les territoires », soulignant la responsabilité partagée en matière d’administration de la justice, de tenue d’enquêtes sur le cautionnement et d’application des conditions de mise en liberté sous caution.

« Les réformes proposées dans le projet de loi C-48 ne sont qu’une partie d’une solution plus large pour garantir que les objectifs du système de libération sous caution sont atteints », a déclaré le gouvernement fédéral dans une note d’information fournie aux journalistes.

Aux côtés du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, M. Lametti a déclaré qu’il était conscient que de nombreux Canadiens estiment que « le crime s’est frayé un chemin dans des endroits que nous pensions tous sûrs ».

« Vous vous attendez à ce que nous nous attaquions au crime, et vous vous attendez à ce que nous nous attaquions aux causes du crime. Vous voulez que nos lois soient efficaces pour maintenir la sécurité publique, tout en restant fidèles aux valeurs inscrites dans la Charte des droits. Vous voulez que nous travaillions avec tous les ordres de gouvernement pour s’assurer que vos communautés sont en sécurité et que notre système de justice fonctionne comme il se doit. C’est tout à fait logique », a déclaré Lametti.

Réagissant au projet de loi avant que les ministres ne prennent la parole, M. Poilievre a déclaré que le projet de loi C-48 ne suffirait pas à lutter contre la « vague massive de criminalité » à travers le Canada, car il permettrait toujours aux récidivistes violents de sortir sous caution.

« Ce projet de loi ne… relève pas la barre. Il met simplement un tas de barres inférieures… sous la barre qui est déjà là », a déclaré Poilievre, flanqué de ses critiques en matière de sécurité publique et de justice. Il a juré que si les conservateurs formaient le prochain gouvernement, il adopterait des lois obligeant les récidivistes violents à rester derrière les barreaux « avec une peine de prison et non une caution… jusqu’à ce que leur procès soit terminé et que leur peine soit purgée ».

Dans une déclaration, le député néo-démocrate et porte-parole en matière de justice Randall Garrison a déclaré que son parti avait aidé à lutter pour certains des changements proposés dans le projet de loi C-48 qui, selon lui, rendront plus difficile pour certains délinquants de retourner dans les rues canadiennes, tout en faisant pression pour la communauté- soutiens basés sur la libération sous caution pour les délinquants non violents.

« Les Canadiens savent que notre système de justice a perpétué les inégalités raciales que les néo-démocrates se sont battus pour corriger. Nous appuyons les réformes de la mise en liberté sous caution qui s’attaquent au nombre élevé d’Autochtones, de Canadiens racialisés et à faible revenu maintenus en détention avant le procès dans les cas où il y a peu risque pour la sécurité publique », a déclaré Garrison.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a qualifié le projet de loi C-48 de « pas important pour améliorer la sécurité dans nos communautés », dans un tweet mardi, tandis que le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a déclaré sur CTV News Channel que la réforme ciblait les délinquants qui sont » faire le plus de mal à la communauté » est la clé.

L’avocat de la défense pénale d’Ottawa, Michael Spratt, a déclaré à CTV News dans une interview que malgré les événements très médiatisés qui ont suscité des inquiétudes concernant le système de libération sous caution du Canada, le projet de loi C-48 « n’aurait empêché aucune de ces tragédies, et il est peu probable qu’il prévienne de futures tragédies ». tragédies », car il est susceptible d’affecter un petit groupe de délinquants.

« Je pense que les changements dont nous avons vraiment besoin sont plus difficiles. Ils nécessitent une conversation nuancée avec les membres du public, cela nécessite de regarder en aval de la tragédie et d’examiner des problèmes de société plus larges. Et, vous savez, ce sont des conversations qui malheureusement , nos politiciens… à la fois l’opposition conservatrice et le gouvernement en réponse à cela, semblent incapables de l’avoir », a déclaré Spratt.

QU’EST-CE QUI A MENÉ À CE PROJET DE LOI SUR LA SÉCURITÉ ?

Les appels à combler les lacunes du système de libération sous caution du Canada se sont intensifiés à l’automne, après que l’ancien procureur général de la Colombie-Britannique, Murray Rankin, a souligné les réformes du projet de loi C-75 – un projet de loi fédéral adopté en 2019 qui visait en partie à « moderniser et rationaliser » la libération sous caution procédures – déclarant en octobre que les changements apportés à la loi par les libéraux provoquaient par inadvertance davantage de récidivistes à la rue.

Cette législation, proposée par son prédécesseur Jody Wilson-Raybould, visait en partie à réaligner le Code criminel sur les décisions de la Cour suprême. Cela impliquait de voir un « principe de contrainte » codifié dans la loi, après qu’une décision de 2017 ait souligné que les détenus devaient être libérés « dans les meilleurs délais et pour les motifs les moins onéreux ».

Puis, le 27 décembre, après la mort par balle du gendarme de la Police provinciale de l’Ontario (OPP). Grzegorz Pierzchala, il a été révélé que le suspect de 25 ans était recherché par la police pour avoir manqué une date d’audience en août alors qu’il était en liberté sous caution pour des accusations d’agression contre un policier et de possession illégale d’une arme de poing.

Les critiques ont fait valoir que ces cas étaient la preuve que le système de libération sous caution du Canada devait être réformé, pour éloigner les récidivistes violents des rues canadiennes, tandis que d’autres ont cherché à affirmer que la question était beaucoup plus complexe et impliquait la nécessité de mieux faire respecter les violations des conditions de libération sous caution.

Cela a conduit Lametti à répondre aux appels des conservateurs fédéraux, ainsi que des politiciens provinciaux et des dirigeants de la police pour agir et remplacer ce qu’ils considéraient comme des politiques de libération sous caution par un système d’inversion du fardeau de la preuve.

Après s’être engagé à apporter des modifications ciblées au Code criminel pour répondre à ces préoccupations, tout en accusant les législateurs conservateurs d’« utiliser des tragédies pour tenter de marquer des points politiques » sur une question compliquée, Lametti a rencontré ses homologues provinciaux en mars et est reparti avec « un large consensus sur la bonne voie. »

Lorsqu’on lui a demandé mardi si le projet de loi C-48 constituait un aveu que les dispositions relatives à la caution du précédent projet de loi C-75 de son gouvernement étaient insuffisantes, M. Lametti a répondu que non. Il appelle maintenant tous les partis de la Chambre des communes et du Sénat à soutenir ce projet de loi pour qu’il soit adopté rapidement.



Avec des fichiers de Spencer Van Dyk et Daniel Otis de CTV News