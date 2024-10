Refonte de Frieze London par A Studio Between inspirée par Jane Jacobs

La foire d’art Frieze à Londres a dévoilé sa plus grande refonte depuis plus d’une décennie, avec un aménagement inspiré de l’urbanisme du bureau de design A Studio Between.

Un studio entre le fondateur Richard J McConkey s’est inspiré des théories de la défunte théoricienne de l’urbanisme Jane Jacobs lors de la planification du lieu éphémère de la 21e édition du Frise Londres équitable.

Au lieu de situer toutes les grandes galeries à l’avant, ce qui est l’approche typique des foires d’art, McConkey les a réparties autour de différentes parties du plan d’étage.

Ils sont reliés par des « artères », comme mentionné dans le livre fondateur de Jacobs, La mort et la vie des grandes villes américainesencourageant les visiteurs à se déplacer dans tout le salon.

« Jane Jacobs a eu l’idée d’ajouter des » pièces d’échecs « comme attracteurs à travers le plan, ce qui est essentiellement ce que nous avons fait avec ce plan d’étage », a déclaré McConkey à Dezeen.

L’objectif, qui faisait partie du cahier des charges de Frieze, était de donner une plus grande visibilité aux jeunes galeries et aux expositions organisées.

« C’était comme prendre Mayfair et le placer à côté de Shoreditch », a déclaré McConkey. « Nous avons changé toute la géographie. »

« Nous voulions créer une idée d’échange, avec différentes galeries en conversation avec des espaces sociaux », a-t-il ajouté.

« Le plan d’étage se casse, donc vous avez des allées compactes, puis des moments de grand dégagement où vous avez beaucoup de lumière. »

On estime que 60 000 personnes visiteront cette année la Frieze London, qui accueille plus de 160 galeries. La foire est ouverte du 9 au 13 octobre à Regent’s Park.

De l’extérieur, le nouveau bâtiment est conçu pour ressembler à une série de pavillons. Le point d’arrivée est indiqué par une signalisation à grande échelle, affichant des œuvres d’art d’un artiste multimédia Laurent Lek.

Derrière elle, une avenue bordée d’arbres sert également d’espace événementiel, menant à un généreux escalier d’entrée.

À l’intérieur, les espaces sociaux comprennent une salle à manger hébergée par un restaurant londonien Séances du Club des Arts.

Les murs de ce restaurant sont constitués de toiles d’artistes en coton, placées devant des installations végétales de l’artiste floral. Hattie Renard. Cela crée un effet de silhouette, tout en filtrant la lumière et en atténuant l’acoustique.

« Le dossier était basé sur trois idées clés : le secret, le cinéma et le studio », a déclaré McConkey.

Les installations de Fox figurent également dans le restaurant Jikoni, où la palette de couleurs comprend des nuances vibrantes de rose et de jaune.

La marque danoise Fredericia a fourni des meubles, avec des produits existants adaptés aux exigences spécifiques de Frieze.

A Studio Between a travaillé avec la succession du designer Børge Mogensen pour développer une version basse sans dossier du banc 3171 du milieu du siècle, qui apparaît aux côtés de la version classique à dossier.

Le studio a également conçu un connecteur imprimé en 3D qui permet au tabouret Pioneer conçu par Maria Bruun d’être placé dans des groupes sociaux.

« Nous aurions pu simplement concevoir un banc, mais il était plus intéressant de faire une adaptation », a déclaré McConkey. « Je crois fermement à la collaboration. »

McConkey a commencé à travailler avec Frieze il y a dix ans. En tant qu’ancien responsable de l’hospitalité chez Universal Design Studio, il a participé à la dernière refonte majeure du lieu londonien, en 2014.

Cette conception était en avance sur son temps en termes d’ambitions de durabilité et de réutilisation, mais la dernière version va encore plus loin.

La structure est constituée d’un système de cassettes modulaires et légers qui peuvent être facilement démontés et réutilisés pour de futures éditions, ainsi que pour d’autres événements. Sa flexibilité lui permet de faciliter diverses configurations.

« Il s’agit essentiellement d’un kit de pièces », a déclaré McConkey. « Les galeries disposent d’une liste de courses parmi lesquelles choisir et tout est construit sur cette idée de réutilisation continue. »

Au plafond, l’éclairage est assuré par des LED basse consommation avec un indice de rendu des couleurs (CRI) élevé. Associés aux revêtements de toit en tissu translucide, ils éclairent l’espace plutôt que les œuvres d’art.

La photographie est de Léon Chew.