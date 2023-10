Réflexions sur les cycles d’inflation – Spotlight News

Cela a à voir avec les cycles. Cycles économiques. Cycles de taux d’intérêt. L’économie était dans un cycle désinflationniste de 1981 jusqu’à juste avant la pandémie. Aujourd’hui, les taux d’inflation augmentent. Nous pensons que ce cycle est inévitable, mais c’est la pandémie qui est devenue évidente. Si la tendance se maintient, cette inflation pourrait durer quinze, voire vingt ans, le cycle des taux d’intérêt reflétant cela. Mais il y a quelque chose de différent avec cette période d’inflation. Le cycle du travail. La population active de ce pays est composée de toutes les personnes de plus de 16 ans qui ne sont pas placées en institution. Au sein de cette population active, tous ne peuvent pas ou ne veulent pas travailler. La population active a atteint un sommet en 1998, avec 73 % des personnes travaillant ou cherchant du travail. Aujourd’hui, ce chiffre est inférieur à 63 %. Cela n’a pas été causé par la pandémie. L’intelligence artificielle est en partie responsable. Allez chez McDonald’s et vous verrez deux ou trois kiosques où vous pourrez passer votre commande. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’y ait plus que des kiosques. Notre population vieillissante joue également un rôle. De nos jours, beaucoup plus de personnes consomment, mais beaucoup moins de personnes sur le marché du travail contribuent à ces biens et services.

Peu importe ce que vous entendez sur cette période d’inflation, ne réagissez pas de manière excessive. C’est une tendance humaine à se laisser prendre par la soudaineté de ce qui est « dedans » et de ce qui est « dehors ». Vous ne voulez pas acheter quelque chose simplement parce que le prix augmente rapidement. Ce n’est peut-être pas durable. Un investisseur qui réussit sera capable d’exécuter sa stratégie avec discipline, peu importe ce qui se passe. N’oubliez pas qu’il se passera toujours quelque chose, qu’il s’agisse d’une pandémie ou d’une inflation.

N’utilisez aucune situation économique comme excuse pour tenter de chronométrer le marché. Comme l’a dit Warren Buffet : « Le marché boursier est conçu pour transférer de l’argent des actifs aux patients. » La recherche de rendements est une forme de timing de marché. Passer des actions aux obligations peut en être une autre. Notre société ne s’engage en aucun cas dans du market timing. Nous étudions les entreprises et achetons sur le long terme. Nous ne vendons pas simplement pour acheter quelque chose qui est plus beau.

Nous disons à nos clients de ne pas s’attendre à ce que l’inflation soit guérie à court terme. Chaque fois qu’il baisse, il est susceptible de remonter plus haut, ce qui entraînera une configuration de hauts et de bas plus élevés. Lorsque les gens consacrent un pourcentage plus élevé de leurs revenus aux nécessités (ou aux divertissements), deux choses sont lésées : les soins de santé et la retraite – deux choses dont tout le monde aura besoin. Si un couple est en vie à 65 ans, l’un d’entre eux vivra probablement jusqu’à 90 ans. Cela fait longtemps sans augmentation ni bonus. En fin de compte, nous devons dépenser moins. Nous devons épargner davantage et investir dans quelque chose qui rapporte plus que le taux d’inflation. Si vous n’obtenez pas plus que le taux d’inflation, vous perdez réellement de l’argent.