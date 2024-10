Réflexions sur la finale de pré-saison des Blue Jackets/Penguins : Puljujarvi et Acciari terminent en force

Les Penguins ont terminé leur calendrier préparatoire avec un match à domicile contre Columbus. Ils ont présenté un alignement presque complet digne de la LNH pour le match, mais ils espèrent que Bryan Rust et Erik Karlsson, blessés, seront de retour à temps pour le premier match de mercredi contre les Rangers.

Il semblait que le match était sur le point de s’installer après quelques minutes, mais les Blue Jackets ont ensuite inscrit deux buts en 40 secondes. Plus d’informations sur ceux-ci dans la section réflexion ci-dessous.

Cela a inspiré Pittsburgh à se réveiller, et un jeu vraiment astucieux est venu des trois membres du quatrième trio de ce soir. Cody Glass a très bien réussi à lever un bâton et à voler la rondelle lorsque les attaquants du CBJ se dirigeaient vers le nord pour survoler la zone. Glass a fait une passe transversale à Kevin Hayes, qui a tenu la rondelle et a délivré une excellente passe à travers la glace pour que Noel Acciari se mette à genoux et martele le tir sur réception. Bravo à toutes les personnes impliquées.

Les Pens ont remporté le premier avantage numérique du match lorsque Rickard Rakell a fait trébucher. Rakell a fait payer les Jackets et a égalisé le match à 2-2 à peine sept secondes après le début du jeu de puissance lorsque Rakell a décoché un tir suite à un mouvement de rondelle plus rapide du jeu de puissance de Pittsburgh.

Les projecteurs sur les six derniers se sont poursuivis en deuxième période. Jesse Puljujarvi a poursuivi son incroyable pré-saison avec une belle finition sur un but, effectuant une feinte retardée vers le coup droit et soulevant la rondelle tardivement.

Quelques secondes plus tard, Lars Eller a trouvé un moyen de conserver la possession de la rondelle (il a un don pour ça) et a centré pour Puljuarvi. Puljujarvi a fait une petite passe astucieuse pour que Rutger McGroarty atteigne et marque un but.

L’exploit s’est poursuivi lorsque Noel Acciari a bloqué un tir et celui-ci a heureusement rebondi pour lui permettre de s’échapper. Le tir effronté de cinq trous d’Acciari s’est glissé.

Columbus a marqué lors d’une échappée, mais Eller a ensuite rendu la pareille avec un autre but pour porter le score à 6-3.

En troisième période, la ligne Eller était composée uniquement de Harlem Globetrotters. McGroarty a fait une passe tournante et tombante à Puljujarvi. Pour une raison quelconque, à ce moment-là, les cinq joueurs du CBJ ont arrêté de bouger leurs jambes et regardaient la rondelle. Puljujarvi a centré pour Eller pour terminer. Jeu 7-3.

L’un des efforts les plus faibles que vous verrez de la part d’une équipe totale depuis longtemps, mais bon, c’est la pré-saison. Et cette passe de McGroarty était fascinante.

Quelques réflexions supplémentaires pour clôturer la saison des expositions :

Il venait de noter mentalement dans le premier à quel point Ryan Graves avait l’air sympa en arrêtant Adam Fantilli sur une précipitation, puis il a presque disparu sur le premier but contre. C’était des nuances de l’année dernière, il va sans dire que ce n’est pas un signe encourageant. Tout le monde espérait que le long été serait une réinitialisation et que peut-être que l’année n ° 2 serait meilleure, mais je n’ai vu aucune preuve permettant à Graves de ressembler à un joueur fonctionnel de cette équipe Penguin pendant la pré-saison.

Cela dit, si l’on enlève les gants pour analyser Harrison Brunicke, son positionnement défensif peut avoir tendance à être trop audacieux, trop agressif et cela n’a pas aidé sur le premier but contre. Ce serait une belle histoire si un défenseur de deuxième ronde choisi au repêchage finissait par obtenir quelques matchs réguliers de la LNH dans son repêchage + 1… Mais si cela finit par être « juste » un long aperçu de la pré-saison, c’est à peu près aussi bien. J’aime son instinct offensif, j’adore son patinage, mais il est peut-être temps de mettre un terme à celui-ci pendant un moment et d’espérer qu’il pourra poursuivre son incroyable ascension en tant que joueur de la WHL.

En changeant de vitesse, le mouvement du jeu de puissance est si agréable. C’est vraiment rafraîchissant de voir les joueurs bouger leurs jambes, déplacer la rondelle. Ils ont Crosby qui apparaît partout, mais souvent près du filet. Cela fait un moment qu’il ne faut pas soupirer lorsqu’un avantage numérique se produit, mais il y a eu suffisamment de changements pour que les sentiments de terreur aient disparu. Espérons que cette énergie et cette vigueur continuent lorsque le jeu compte et que le PK regorge de grands joueurs cherchant à les arrêter.

Excellent travail encore de la part de Puljujarvi ce soir. Ses huit points au total en pré-saison sont le record pour un joueur de Penguin depuis que Jake Guentzel en a également marqué huit (en seulement trois matchs !) en 2017. Le saut avec lui devient toujours rapidement : Puljujarvi est-il sur le point de faire un grand pas ? Est-il prêt à devenir un grand joueur ? Eh bien, Noel Acciari (3G en trois matchs préparatoires) ? Bien sûr que non, qui dirait une chose pareille. C’est bien que ces gars jouent bien et fassent de leur mieux pour commencer l’année, mais il n’est pas toujours nécessaire de passer aussi rapidement à une question plus vaste, voyons simplement comment cela se passe lorsque les matchs comptent pour de vrai.

Cet avertissement et ces freins mis à part, ne cachez pas que Puljujarvi a stabilisé (sinon carrément sauvé) sa carrière dans la LNH grâce à sa solide performance au cours des dernières semaines. Ce n’est pas rien. Ainsi, même si nous devrions vraiment nous abstenir de visions extrêmes de grandeur pour lui, il est également vrai qu’il n’y a pas si longtemps, peu de gens s’attendaient à ce qu’il participe à la soirée d’ouverture. Après cette pré-saison, il le sera certainement. C’est un grand pas en avant et une victoire à célébrer sans avoir à faire de vœux pieux (et irréalisables) pour faire de lui l’un des meilleurs joueurs de la LNH cette saison en termes de rôle ou de points. Pour l’instant, c’est suffisant pour conserver le W bien mérité.

Un autre joueur qui a retenu beaucoup d’attention en pré-saison était McGroarty, qui a participé à six des sept matchs hors-concours de l’équipe cet automne. Le verdict final après le Prospects Challenge et le travail approfondi effectué lors de la pré-saison de la LNH est que McGroarty est sérieusement et universellement impressionnant. Il serait peut-être préférable pour lui de jouer quelques matchs dans la AHL et de voir ensuite où en sont les choses lorsqu’une blessure survient, mais c’est un sacré bon joueur de 20 ans qui sera un incontournable de la LNH dans un avenir pas si lointain.

Joel Blomqvist a obtenu une audition complète pour affronter une formation de la LNH avec une formation de la LNH devant lui. Je pensais qu’il avait fait du bon travail. Ni génial, ni horrible, mais bon. Les Pens joueront deux matchs consécutifs la semaine prochaine, mercredi et jeudi, pour les deux premiers matchs de la saison. Ce sera donc peut-être le moment pour Blomqvist de faire ses débuts dans un avenir très, très proche. Il a l’air prêt pour cela.

Au début de la deuxième période et de la troisième, les Pens ont effectué un changement et ont placé Rakell avec Crosby et Drew O’Connor. Une tournure intéressante pour tenter d’insérer un peu de vie dans ce qui était une nuit calme pour les plus grandes lignes en 5v5. Cela pourrait être quelque chose, peut-être rien, mais cela nous rappelle que les lignes ne seront pas du tout permanentes cette saison dès le départ. Certains rôles sont connus, mais beaucoup de pièces vont être mélangées lorsque les joueurs ont besoin d’un coup de pouce, ou lorsque Crosby place un gars en avantage numérique, ils pourraient bientôt obtenir quelques changements.

Merci d’avoir accompagné notre voyage de pré-saison, le prochain récapitulatif portera sur un match qui compte !