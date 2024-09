Réflexions sur la carrière d’Alex Morgan : l’athlète, le combattant, l’humain

SAN DIEGO — La semaine dernière, j’ai abandonné mon projet d’aller à Washington DC pour un autre match de la NWSL et j’ai réservé un vol de dernière minute pour San Diego. Je me suis ensuite retrouvé sur le terrain du Snapdragon Stadium, regardant à travers l’objectif de mon appareil photo Alex Morgan, l’athlèteune fois de plus. J’ai regardé chaque micro-expression défiler, chaque sourire, chaque fois qu’elle clignait des yeux pour retenir ses larmes, et les fois où elle n’y parvenait pas. J’ai appuyé sur le bouton chaque fois que quelque chose semblait pouvoir capturer l’ampleur du moment, à quelques mètres de distance mais capable de comprimer la distance entre nous simplement en tournant l’objectif.

Il y avait aussi une distance — il fallait qu’il y en ait une — entre Alex Morgan, l’image, et Alex Morgan, l’humain.

Lorsque Morgan a quitté le terrain en chaussettes dimanche, les bottes à la main, cela faisait seulement trois jours qu’elle avait annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 35 ans.

L’absence de préavis et la longue vidéo de Morgan expliquant sa décision, annonçant qu’elle et son mari Servando Carrasco attendaient leur deuxième enfant, signifiaient qu’il n’y aurait pas de longue tournée d’adieu. Les fans n’auraient que quelques jours, et non des mois, pour envisager à quoi ressemblerait le football féminin sans Morgan sur le terrain.

Sa retraite abrupte a déclenché une ruée, toutes les émotions liées à l’envoi d’une des meilleures joueuses du jeu, luttant pour définir un héritage – ou mieux encore, le premier acte. Morgan ne va pas trop loin, de la même manière que la plupart des joueuses de football de sa génération ne l’ont pas fait non plus. Ce sont des bâtisseurs. Des combattants. Morgan n’est pas différente, et elle est prête à investir dans l’acte deux.



Morgan dans son dernier match (Meg Linehan/L’Athlétique)

Morgan a excellé dans la sélection de ce qu’elle présentait et pourquoi, pendant plus d’une décennie. Elle est entrée dans le jeu au moment même où les médias sociaux ont changé la façon dont les gens interagissaient avec le football féminin, du #WPSChat, alors de niche, à Twitter, puis Instagram, puis TikTok, permettant aux joueuses de raconter leurs propres histoires. Une discussion en ligne hebdomadaire avec des sujets semble désuète maintenant que le football féminin a finalement commencé à percer la culture dominante (en dehors des bosses de la Coupe du monde) au cours des dernières années. Avant tout cela, Morgan était celle qui avait le plus percé.

Cela s’explique en partie par le fait qu’elle correspondait, à bien des égards, à un modèle stéréotypé, celui d’une jolie fille blanche, capable de marquer des buts et de vendre des Nike. Mais ce qui a rendu Morgan si fascinante à observer au cours de la dernière décennie, c’est la façon dont elle a su exercer cette image particulière ; la façon dont elle a su accumuler la bonne volonté, la reconnaissance et le pouvoir, puis les déployer pour obtenir l’égalité des salaires, de meilleures conditions de travail et la protection des joueuses dans tout le pays et dans les clubs.

Morgan n’était pas seulement une image ou un porte-parole des luttes liées au travail. Elle s’est investie dans le travail politique et l’organisation au sein des associations de joueuses de l’USWNT et de la NWSL. Elle connaissait le pouvoir de sa plateforme, de son image, de son nom et comment l’étendre aux autres. Elle savait quand prendre du recul, quand avancer, quand se tenir aux côtés de quelqu’un. Lorsque Mana Shim et Sinead Farrelly ont partagé leurs histoires d’abus subis dans la NWSL, Morgan a mis son nom sur ses citations – non seulement parce qu’elle savait qu’elle ne subirait probablement pas de représailles, mais parce qu’elle savait qu’elle pouvait contribuer à amplifier leurs voix.

Dimanche, Shim était avec la famille de Morgan pour regarder ses derniers instants sur le terrain. Sur la côte opposée, quelques heures auparavant, Le Gotham FC a honoré Farrelly pour sa retraite — également de ses propres mains, en raison de l’impact cumulé des blessures à la tête subies tout au long de sa carrière.

Il était tout à fait normal que ces trois-là soient liés ensemble, une fois de plus.

« C’est tout simplement incroyable ce que l’on peut faire quand on écoute les joueurs, quand on les valorise, quand on les paye, quand on leur donne la liberté de choisir où ils veulent vivre et pour quelle équipe ils veulent jouer. La longévité de nos carrières augmente avec tout ce que je viens de citer, et Sinead a joué un rôle essentiel dans ce domaine », a déclaré Morgan lors de sa conférence de presse d’après-match dimanche. « Donc, partager la même date de retraite avec elle, parce que même si nous avons des parcours très différents, nous nous sommes battus pour la même chose, et la ligue est dans une meilleure situation grâce à elle. »

Cela ne veut pas dire que Morgan était tout le temps une personne professionnelle.

Morgan était très douée pour être en ligne sans être réellement en ligne. Elle savait quand un message soulignant un problème pouvait avoir un impact et cela ne la dérangeait pas d’adopter un ou deux mèmes. (A-t-elle déjà complètement compris le surnom de « Baby Horse » ? Probablement pas, mais elle mangeait aussi des carottes et nourri un vrai bébé cheval (devant la caméra pour le contenu de US Soccer, donc il y avait au moins une acceptation à contrecœur.) Et personne n’a autant apprécié le défi de déterminer combien de boissons pouvaient tenir dans un nouveau trophée.



(Meg Linehan/L’Athlétique)

Mais soyez le visage de n’importe quoi, et il y aura forcément des conséquences.

Dans son discours d’adieu, Morgan a remercié les fans de l’avoir critiquée. Pendant des années, les équipes ont vendu des billets grâce à la renommée de Morgan, et cela a fonctionné – au grand dam des fans de ses adversaires parfois. Elle a pu faire tourner des cycles d’actualité entiers en décidant de jouer à l’étranger alors que les gens se demandaient ce que cela signifiait pour la NWSL, d’abord avec Lyon en France, puis un bref passage avec Tottenham Hotspur au plus fort de la pandémie. (Comme nous l’avons découvert, cela n’a pas signifié grand-chose pour la NWSL, mais les joueurs des Spurs ont fini par bénéficier de meilleures conditions d’entraînement grâce à Morgan.)

Même si Morgan n’était pas la seule à conclure des contrats et à se constituer une clientèle, elle était l’une des meilleures.

Heureusement pour Morgan, elle était aussi plutôt bonne au football. Certains de ses meilleurs souvenirs, a-t-elle dit avant le match de vendredi, étaient ceux de ses victoires. Gagner lui offrait un répit face au poids du travail.

« Vous êtes en mode automatique. C’est comme quand vous avez les œillères sur les yeux et que vous regardez vers l’avant », a déclaré Morgan. Avec la victoire, il y a eu des célébrations. Avec les célébrations, l’humanité :

« On redevient humain, on n’est pas seulement un athlète. C’est ça qui est le plus intéressant. Nous sommes tous humains, nous avons tous des émotions et des vulnérabilités. Et dans le sport, on est souvent tellement coupé de tout ça, on est tellement déconnecté de ses émotions, du monde réel, parce qu’on est tellement motivé. »

Morgan a déclaré qu’elle avait parfois l’impression de ne pas avoir souri depuis des semaines, ce dont elle ne s’est rendu compte qu’une fois la fin arrivée.

Ces moments où elle pouvait sourire et célébrer, pendant que les bandes de papier défilaient sur Broadway à New York, étaient ceux où elle se sentait le plus humaine. Pas, comme elle l’a dit vendredi, « cette chose robotique sur cette scène. Mais je suis une sœur, je suis une fille, je suis une amie ».

Dimanche, Morgan a enfin eu l’occasion de faire se rencontrer ces deux mondes, d’être une athlète et plus encore. D’avoir sa fille, Charlie, avec elle pour les marches et l’hymne, et de se tenir avec sa famille sur le terrain et de s’imprégner de tous les sons de la foule en délire de San Diego, parsemée de gens qui avaient voyagé à la dernière minute de tout le pays.

« Il y a eu tellement de moments incroyables, mais celui-ci, ce dernier moment que je partage avec vous sur le terrain, je le chérirai pour toujours », a déclaré Morgan, ayant presque réussi à retenir ses larmes. « Merci, du fond du cœur. Merci. »

(Photo du haut : José Breton / Pics Action / NurPhoto ; conception : Dan Goldfarb)