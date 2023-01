Réflexions finales sur le football de Géorgie: la saison des Bulldogs change un récit et en commence un autre

ATHÈNES, Géorgie – Cette équipe de football de Géorgie était bonne dans de nombreux domaines, et peut-être que sa meilleure capacité était de créer de faux récits. Certains programmes font semblant de ne pas entendre le bruit. La Géorgie fait du bruit qui n’existe pas.

« Vous nous brûlez tous. Vous n’arrêtez pas de nous dire à quel point nous sommes mauvais », a déclaré Stetson Bennett samedi lors de la célébration du championnat national de l’équipe. « Vous ne vouliez pas y croire, parce que ça n’a aucun sens pour moi. Merde, on a deux bagues.

Lors de la même cérémonie, la sécurité Christopher Smith a déclaré: “Nous avons entendu tous les sceptiques et nous voulions prouver que tout le monde avait tort.”

Cela n’offre pas beaucoup de détails, mais son entraîneur-chef l’a fait.

“Je n’avais pas un gars, pas même notre propre David Pollack, disons que (nous) ferions le (College Football Playoff)”, a déclaré Smart à la foule samedi.

Oui, pas un seul gars, à part ici et ici et ici et…

Le meilleur, cependant, était Nolan Smith qui se promenait avant et après le championnat national en affirmant que les gens avaient prédit que la Géorgie irait 6-5. Vraisemblablement, non seulement la Géorgie aurait du mal, mais elle ne se présenterait littéralement pas pour un match.

En fait, la Géorgie s’est présentée toute la saison – juste à temps contre le Missouri et l’État de l’Ohio, mais elles comptent comme des victoires – et a remporté sa deuxième bague consécutive.



Stetson Bennett a mené la Géorgie à des titres de champion nationaux consécutifs et aux défilés qui les accompagnent. (Brett Davis / États-Unis aujourd’hui)

Quelques réflexions supplémentaires sur la saison qui a été:

Changer le récit

Il n’y a pas eu assez d’appréciation pour ce que l’attaque de la Géorgie a fait ces deux dernières années. L’année dernière, il a été éclipsé par la qualité de la défense. Cette année, l’attention s’est portée sur Stetson Bennett. Oui, de nombreuses odes à Todd Monken ont été écrites, mais rappelons-nous également où se trouvait la Géorgie il y a trois ans lorsque Monken est arrivé et comment les doutes ont persisté même cette année.

Smart a été accusé d’être un dinosaure en matière d’attaque, un micromanager qui ne voulait que diriger le ballon. Et quand des gens comme moi ont essayé de lui donner une chance lors des conférences de presse de dire qu’il n’était pas cet entraîneur, qu’il allait ouvrir l’attaque, Smart ne l’a jamais saisi. Il ne s’est jamais tenu à une tribune et a proclamé : « Je vous ai entendu et je suis d’accord avec vous. Mon attaque de football en Géorgie est trop dépassée et nous allons l’ouvrir.

Il est juste sorti et a embauché Monken, admettant une erreur et réalisant que cela lui coûterait l’un de ses meilleurs recruteurs à James Coley. Cela rappelait ce que Dabo Swinney a fait à Clemson cette semaine : en braconnant Garrett Riley, le lauréat du prix Broyles, et en renvoyant Brandon Streeter, membre du personnel de longue date, cela a envoyé le message qu’il fallait faire quelque chose. C’est ce que Smart a reconnu lorsqu’il a embauché Monken : quelque chose devait être fait.

Deux championnats nationaux plus tard…

Rappelez-vous comment les gens se sont demandé si l’attaque de Georgia pouvait gagner une fusillade ? Eh bien, il l’a fait contre l’État de l’Ohio. La défensive géorgienne tant vantée, comme elle l’a fait le reste de la saison, n’a pas fait grand-chose ce match, laissant même CJ Stroud descendre sur le terrain pour une tentative de placement gagnante. La défense a obtenu trois arrêts pour forcer une tentative plus longue, tout comme elle a obtenu juste assez d’arrêts au quatrième quart. Mais l’attaque de Georgia a remporté ce match.

La Géorgie marque des points lors des trois matchs d’après-saison de cette année : 50, 42 et 65. Remontez dans le temps et dites-vous que cela se produirait en 2019 et imaginez la réaction.

Et cette année, la Géorgie l’a également fait par voie aérienne : 492 tentatives de passes, contre 407 pour le même nombre de matchs l’an dernier. Le ratio global run-pass s’est terminé à 53% de run, mais a éliminé les quatrièmes quarts (lorsque la Géorgie fonctionnait généralement à l’horloge), et c’était 51% de réussite.

La hausse offensive globale n’était pas seulement une chose cette année : la Géorgie s’est classée quatrième à l’échelle nationale en verges par jeu… exactement là où elle s’est classée l’an dernier. Le score était là où vous avez vu la plus grande différence, avec la Géorgie avec une moyenne de 41,1 points par match, quatrième au niveau national, et ratant de peu le record de Géorgie de 41,3, établi en 2014. (Mike Bobo et Hutson Mason, vous avez toujours le droit de vous vanter. )

L’héritage Bennett

Le plus grand quarterback géorgien de tous les temps ? Le plus grand joueur géorgien de tous les temps, point final ? J’ai vu les débats, et je vais probablement m’y plonger bientôt aussi, mais j’ai tendance à attendre un peu pour laisser le parti pris de récence et l’excitation du moment s’estomper. Au moins un peu.

C’est aussi pourquoi vous devrez peut-être attendre un certain temps pour que les livres et les films sortent. En fait, lors du voyage en avion vers Los Angeles, l’homme à côté de moi regardait “American Underdog”, sur Kurt Warner, un film qui a pris deux décennies après que Warner a remporté son premier Super Bowl à sortir.

Warner, après tout, avait encore beaucoup d’années à jouer. Et cela pourrait être la raison pour laquelle Bennett ne vendra pas son histoire pendant un certain temps. Il espère avoir du temps avant d’avoir fini de jouer.

Il y a également eu un débat pour savoir si Bennett sera un quart-arrière de la NFL. On s’en fout? Eh bien, OK, c’est intéressant, mais ce n’est pas vraiment pertinent par rapport à ce qu’il a fait à Georgia. S’il ne joue jamais un down dans la NFL, cela n’enlève rien à ce qu’il a fait à l’université.

Je me tenais à quelques pas de Matthew Stafford alors que lui et Bennett s’embrassaient, et ce que Stafford a dit à Bennett était: “Profitez-en.” Il ne lui a pas dit d’aller le tuer dans la NFL. Il ne lui a pas dit de regarder en avant. Il lui a dit d’apprécier ce qu’il avait accompli.

Histoires d’autres joueurs

Un moment de lundi soir me tient à cœur : Darnell Washington, pieds nus, sortant en courant des vestiaires sur le terrain, souriant et s’imprégnant une fois de plus. Il n’a eu qu’une prise dans le match, mais les statistiques individuelles ne lui ont jamais semblé si importantes. Il était le coéquipier désintéressé par excellence, et je dirai toujours qu’il était tout aussi important pour l’attaque de cette année que Brock Bowers.

Il y avait aussi l’enthousiasme de Nolan Smith à embrasser son nouveau rôle après une blessure de fin de saison. Il a donné le ton la première semaine en portant un maillot Bennett puis c’est parti de là.

Robert Beal, à qui j’ai parlé dans son casier lundi soir, se souvient de sa première année en Géorgie : 2017, lorsqu’il était en chemise rouge. Voici quelqu’un qui est entré dans le portail de transfert à un moment donné, a changé d’avis et s’est retrouvé avec deux bagues de championnat national.

Ce ne sont que quelques-uns. Nous avons une autre intersaison, et au-delà, pour en raconter quelques-unes.

Le front de l’entraînement

À partir de ce moment, la Géorgie n’a eu aucun roulement de son personnel d’entraîneurs sur le terrain. La perte la plus importante a été l’analyste offensif Buster Faulkner, qui est resté avec l’équipe pendant les Playoffs mais qui est maintenant à Georgia Tech en tant que coordinateur offensif. Mais il reste encore beaucoup de temps pendant l’intersaison pour que des changements se produisent.

Glenn Schumann est déjà mentionné comme candidat en Alabama pour être le coordinateur défensif. Peut-être que Smart coupe ça avec une augmentation. L’argent ne sera pas un problème. Si cela nécessite de retirer le “co” du titre de coordinateur de Schumann, cela nécessitera une conversation avec Will Muschamp. Si Schumann veut juste rentrer chez lui, la Géorgie ne peut rien faire. Mais Schumann a vécu assez longtemps à Athènes et y a fondé une famille qui est aussi devenue sa maison. Donc, en fin de compte, il s’agira de a) si Nick Saban le veut, puis b) si Schumann pense que c’est mieux pour sa carrière.

Monken, quant à lui, pourrait encore être dans le mix pour les postes de coordinateur offensif de la NFL. Mais jusqu’à présent, tout a été calme sur ce front.

La Géorgie a eu de la chance jusqu’à présent, mais c’est le double champion, ce qui rend ses entraîneurs attrayants pour les autres équipes, et son entraîneur-chef n’a que 47 ans, donc aucun entraîneur adjoint ne traîne en attendant de devenir entraîneur-chef. Les fans de Géorgie devraient supposer que Schumann, Monken et tous les autres vont passer à autre chose à un moment donné et se considérer comme bénis de les avoir aussi longtemps qu’ils le font.

Une dernière réflexion sur la saison

Peut-être que Smart et les Bulldogs ont joué librement avec les faits en ce qui concerne les sceptiques. Pourtant, cela mène à ce qui m’a finalement le plus impressionné dans cette équipe: le fait qu’elle était même si proche.

Ce placement de l’Ohio State aurait pu être bon, la Géorgie aurait pu être éliminée en demi-finale, et cela aurait quand même été une saison réussie. Ils ont perdu 15 joueurs de la NFL de l’équipe de l’année dernière, et ils ont finalement franchi le dernier obstacle qui leur échappait pendant des années, un événement qui conduirait beaucoup de personnes dans des situations similaires à abandonner.

Au lieu de cela, avec l’aide des leçons de Blockbuster, cette équipe a montré dès le début qu’elle allait être de retour dans le mix. Tout le monde parle du niveau de talent en Géorgie, et c’est vraiment le facteur principal, mais ce n’est pas le seul. Le coaching et le développement en sont deux autres. Mais la culture est une autre énorme, construite pendant sept ans, et nous l’avons vu cette année.

Et maintenant, la question d’un triplé commence, une quête que beaucoup, sinon la plupart des experts, prédisent que la Géorgie réussira. Eh bien, nous n’avons pas vérifié auprès de tous les experts : quelqu’un dit probablement que Georgia n’a aucune chance et, sans aucun doute, Smart le trouvera.

(Photo du haut de Kirby Smart : Todd Kirkland / Getty Images)