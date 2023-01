Réflexions finales de Mandel : ne prenez pas ce que Kirby Smart, Géorgie, a fait pour acquis

LOS ANGELES – Et maintenant, 14 pensées du SoFi Stadium, où il pleuvait à la fois des confettis et, enfin, de l’eau, après le match, malgré le fait qu’il y ait un grand toit suspendu au-dessus du terrain. Ce n’est pas que les joueurs, les entraîneurs et les familles géorgiens en fête l’ont remarqué.

1. Kirby Smart a commencé sa conférence de presse d’après-match après le championnat national 65-7 de son équipe contre TCU avec un message pour Bulldog Nation: «Ils ne peuvent pas le prendre pour acquis. Vous ne pouvez pas prendre des opportunités comme celle-ci pour acquises.

J’ai ressenti pendant une grande partie des deux dernières années que le football universitaire dans son ensemble tenait la Géorgie pour acquise.

2. Non seulement les Bulldogs sont les premiers champions consécutifs du sport depuis l’Alabama il y a dix ans, mais ils sont allés 29-1 en le faisant. Jamais depuis l’USC en 2003-04, une équipe n’a été à la fois championne nationale et n’a perdu qu’un seul match en deux saisons. Aucune des six équipes de titre de Nick Saban en Alabama n’a fait cela, ni les deux championnats Clemson de Dabo Swinney.

En termes simples, il s’agit de la course de deux ans la plus impressionnante du sport en près de deux décennies.

3. Et pourtant, on n’a jamais eu l’impression que la mini-dynastie de Kirby Smart suscite le même degré d’admiration que les équipes de Miami du début des années 2000 ou les équipes Matt Leinart-Reggie Bush USC, ou l’équipe LSU 2019. Nous avons passé beaucoup de temps à chercher une nouvelle saveur du mois – que ce soit le Michigan, que les Bulldogs ont détruit en tant que tête de série inférieure lors de la demi-finale de la saison dernière, ou l’explosif Tennessee, qui est brièvement passé au n ° 1 cette saison avant de se fermer. abattu par la défense géorgienne.

Ou, euh, TCU.

L’équipe 15-0 de Smart a affronté six adversaires qui ont terminé dans le Top 25 AP final. Ils ont remporté ces matchs 49-3 (Oregon, a terminé n ° 15), 27-13 (n ° 6 Tennessee), 45-19 (n ° 20 Mississippi State), 50-30 (n° 16 LSU), 42-41 (n° 4 Ohio State) et 65-7 (n° 2 TCU).

“Il semble que depuis trois ou quatre mois, nous cherchions à voir si quelqu’un pouvait nous battre”, a déclaré Stetson Bennett, “et nous avons juste manqué de matchs.”

4. Stetson. Effrayant. Bennett. Plus que tout, le fait que le quart-arrière de Géorgie était un ancien figurant dont les entraîneurs cherchaient autrefois une raison possible de ne pas le lancer a probablement contribué à un retard dans le respect des Bulldogs 2021-22. Ce n’est que maintenant, après le dernier match de la carrière du joueur géorgien le plus légendaire depuis Herschel Walker, qu’il est largement évident que c’était la dynastie Stetson Bennett depuis le début.

ALLER PLUS LOIN Auerbach : Je suis désolé, Stetson Bennett. Il n’y a aucun doute sur toi maintenant

5. Le gars était magnifique contre TCU – 18 sur 25 pour 304 verges avec six touchés au total – tout comme il était magnifique contre l’Oregon, le Tennessee, le LSU et l’Ohio State. Le finaliste de Heisman termine sa saison avec 4 127 verges par la passe et 33 touchés au total. Je me fiche que vous soyez un cinq étoiles ou un deux étoiles ou un jeune de 18 ans (ou, dans son cas, un jeune de 25 ans) ; C’est une saison de type All-American.

Kirby Smart a déclaré avoir vu son fils Andrew dans la salle des entraîneurs : “Il s’éclate… pleure fort… J’ai dit “pourquoi tu gâches ce moment”… il a dit… “Stetson s’en va maintenant”… J’ai dit “il a 25 ans .. il doit y aller”🤣🤣 – Zach Klein (@ZachKleinWSB) 10 janvier 2023

Smart, qui en 2020 a apporté deux transferts, JT Daniels et Jamie Newman parce qu’il avait si peu confiance en Bennett, a envoyé un message bien différent sur le podium lundi soir : « Les gens ont dormi trop longtemps sur Stetson Bennett. Il a besoin d’une opportunité de jouer longtemps au niveau suivant.

6. Smart a déclaré que les graines de la répétition de la Géorgie ont commencé quelques jours après la victoire décisive des Bulldogs sur l’Alabama lors du match de championnat national de 2021, lorsque Bennett s’est rendu à son bureau et a déclaré qu’il voulait revenir pour une sixième saison et ne pas partir au coucher du soleil.

“Pourquoi n’irions-nous pas le gagner à nouveau?” a déclaré le quart-arrière à Smart.

Kirby a déclaré: «Et je pense en quelque sorte, eh bien, ce serait bien, mais nous avons perdu 15 choix de repêchage. Ce ne sera peut-être pas si facile cette fois. Il s’avère que c’était plus facile – à l’exception de cette fin miraculeuse contre l’État de l’Ohio.

7. Et puis il y a Brock Bowers.

Tout un tas de fans de Notre Dame ont pris ombrage avec moi pour avoir tweeté sans détour que Bowers est “le meilleur bout serré (faute de frappe corrigée) du football universitaire, sans doute depuis des années”. Michael Mayer est en effet un excellent ailier serré, mais Bowers a pratiquement réinventé la position. Bennett lui a lancé sept fois lundi; il a capté les sept passes pour 152 verges et un touché. Il a également couru 10 mètres sur une fin de parcours.

C’est un ailier serré qui a produit 1 672 verges sur réception en deux saisons. “Une licorne”, comme l’appelle son entraîneur Todd Hartley. Et assez effrayant, il lui reste encore un an.

Je signale par la présente chaque fan de Notre Dame dans les réponses à @OldTakesExposed https://t.co/r33eZ6t1BZ – Stewart Mandel (@slmandel) 10 janvier 2023

8. Et après deux performances inhabituelles en seconde période contre LSU et tout le match contre Ohio State, la défense de la Géorgie ressemblait plus à sa version dominante de 2021 lundi. La vitesse des Bulldogs était trop élevée pour le finaliste de Heisman, Max Duggan, qu’ils ont intercepté deux fois et limogé cinq fois. La star des Frogs Quentin Johnston, un receveur All-American, n’a attrapé qu’un seul ballon sur 3 mètres.

“Certaines parties de moi pensent que si l’équipe de l’an dernier a affronté l’équipe de cette année, l’équipe de l’an dernier avait probablement plus de talent”, a déclaré Smart. « Mais l’équipe de cette année était différente. Ils avaient juste cet oeil de tigre. Ils n’allaient pas perdre. »

9. Bien sûr, chaque fois qu’une équipe se fait exploser sur une grande scène comme TCU l’a fait, nous devons immédiatement déclarer que ladite équipe ne méritait pas l’opportunité en premier lieu. Les fans de l’Alabama étaient probablement incrédules en regardant les grenouilles cornues se faire fumer hors d’un champ auquel les marées n’étaient pas invitées. Les fans de l’Ohio State doivent, euh, se donner des coups de pied que les Buckeyes n’ont pas terminé le travail la semaine dernière.

dix. TCU a pondu un œuf, c’est le moins qu’on puisse dire, mais ce n’est pas comme si TCU avait été élu dans le match de championnat BCS comme l’Oklahoma en 2004 (perdu 55-19 contre l’USC) ou Notre Dame en 2012 (perdu 42-14 contre l’Alabama). Pour en avoir l’occasion, les Frogs ont dû battre le champion invaincu des Big Ten, le Michigan, une équipe qui a battu à la fois l’État de l’Ohio et le champion du Rose Bowl, Penn State.

TCU a gagné son moment, il ne pouvait tout simplement pas rencontrer le moment.

“Je ne pense pas que cela va définir tous les bons souvenirs et tout le succès que nous avons eu cette saison”, a déclaré Duggan.

11. Il sera très intéressant de voir comment Sonny Dykes s’appuie ou non sur sa remarquable première saison à Fort Worth. TCU perd une tonne de contributeurs clés, et contrairement à la Géorgie, il n’y a pas toute une équipe de quatre et cinq étoiles qui attend dans les coulisses. Si vous me disiez que les Frogs reviendront aux éliminatoires de football universitaire la saison prochaine, je vous croirais. Si vous me disiez qu’ils terminent cinquième du Big 12, je le croirais aussi.

“La prochaine fois que nous serons sur une scène comme celle-ci”, a déclaré Dykes, “nous nous en sortirons mieux.”

12. Quant à la Géorgie – bien sûr, le sujet se tourne immédiatement vers la question de savoir si le programme de Smart peut tripler. Cela n’a jamais été fait.

13. Rappelez-vous, pendant la majeure partie de l’histoire du sport, nous n’avions pas le système formel que nous avons maintenant. Pas plus tard que dans les années 1980, une équipe pouvait rester invaincue et se retrouver malgré tout dans le Holiday Bowl. Vous n’avez pas non plus besoin d’être parfait. Un grand nombre de grandes équipes (en particulier celles entraînées par Bobby Bowden) ont perdu un match et ont été immédiatement éliminées de la course au titre. Si la Géorgie va 12-1 ou même 11-1 la saison prochaine, je suis confiant en disant que les Bulldogs seront en Playoff.

14. Mais comme l’année dernière, la Géorgie aura beaucoup de stars à remplacer. Et contrairement à l’année dernière, ceux-ci incluent un quart-arrière finaliste de Heisman.

“Personnellement, je pense que l’année prochaine va être un défi beaucoup plus difficile par rapport à cette année … Nous avons beaucoup de gars qui reviennent”, a déclaré Smart, avant de se tourner vers le gars au maillot n ° 13 assis à sa gauche. “Et malheureusement, celui-ci ne l’est pas.”

(Photo du haut : Steve Limentani / ISI Photos / Getty)