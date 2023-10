Inscrivez-vous à la newsletter Jusqu’à samedi | Jayna Bardahl et L’AthlétismeL’équipe de football universitaire de propose des analyses expertes sur les plus grandes histoires de la CFB cinq jours par semaine. Recevez-le dans votre boîte de réception.

Et maintenant, 20 dernières réflexions de la semaine 9, qui a vu une tempête à Lawrence, des boules de neige à Colorado Springs et probablement beaucoup de coups de soleil à Jacksonville.

1. La première émission du classement des éliminatoires de football universitaire du mardi soir de la saison a lieu à Halloween cette année, mais les équipes en tête des sondages traditionnels n’ont fait face à aucune frayeur au cours des huit premières semaines de la saison. Nous avions besoin de quelqu’un pour apporter cette première surprise, qui bouleverserait le paysage, à l’un des principaux prétendants.

Nous avions besoin des puissants Jayhawks du Kansas.

2. Il y a à peine 14 mois, l’idée que le Kansas batte l’Oklahoma au football aurait semblé totalement inconcevable. Mais Lance Leipold a inspiré une telle confiance avec son revirement miraculeux à Lawrence que la victoire 38-33 de samedi contre les Sooners, sixièmes (7-1, 4-1 Big 12), bien qu’historique, ne semble pas hors de propos. Les Jayhawks (6-2, 3-2) sont arrivés après avoir décroché quatre victoires déséquilibrées à domicile, tandis que l’Oklahoma s’est fait faire peur par l’UCF la semaine précédente. Pourtant, la première victoire du Kansas contre l’Oklahoma depuis 1997 et la première victoire dans le top 10 à domicile depuis 1984 ont eu de sérieuses ramifications à la fois pour les Sooners et pour le sport.

3. Aucune équipe Power 5 n’est éliminée sur le coup avec une défaite, et en fait, les équipes CFP de l’Oklahoma de 2017 (contre l’Iowa State) et de 2019 (contre K-State) ont subi une défaite en octobre contre un ennemi non classé, se sont retournées et ont couru la table. . Mais les Sooners ont définitivement eu l’air mortels depuis Red River, et le secondeur vedette Danny Stutsman a quitté le match de samedi en raison d’une blessure à la cheville. Ce serait un très mauvais timing s’il ne pouvait pas jouer la semaine prochaine.

C’est parce que c’est la Bedlam Week – potentiellement la dernière après 117 rencontres entre l’Oklahoma et l’Oklahoma State. Et c’est à Stillwater, où le brûlant Oklahoma State (6-2, 4-1) aura la mousse à la bouche pour avoir la chance de ruiner la dernière saison de l’OU dans le Big 12.

Presque tous les candidats obtiennent un mulligan. Mais pas deux.

4. Les inconditionnels du Kansas ont souffert de 12 ans de misère – pas plus de trois victoires en une saison de 2010 à 2021 – pour des moments comme celui-ci. Mais je crains qu’ils ne puissent pas s’accrocher longtemps à leur sauveur. Leipold, 59 ans, maintenant 12-9 depuis la saison dernière, semblait déjà recherché par Michigan State et peut-être par Northwestern. Et il semble de plus en plus qu’il y aura une ouverture à Ann Arbor. Je suis sûr que l’AD du Kansas Travis Goff ira sur le tapis pour essayer de le garder, mais dans le nouveau paysage « Power 2 », il va être extrêmement difficile pour l’entraîneur du Kansas de refuser presque n’importe quel poste dans le Big Ten.

ALLER PLUS LOIN La montée du Kansas fait un autre pas de géant : « Cela signifie tout »

5. La Géorgie n°1 (8-0, 5-0 SEC) a probablement effacé tout mystère quant à savoir qui occupera la tête du classement initial du CFP cette semaine. Les Dawgs sont sortis et ont battu leur rival Floride (5-3, 3-2), 43-20, marquant la 25e victoire consécutive des doubles champions en titre. Le quart Carson Beck (19 sur 28 avec 315 verges, deux touchés et aucun INT) a pris tout son sens. Il ne semble pas avoir manqué la star blessée Brock Bowers, en partie grâce à un Ladd McConkey en bonne santé. Le receveur vétéran a réussi six attrapés pour 135 verges, dont un catch-and-run de 54 verges.

L’équipe de Kirby Smart n’a toujours pas remporté de victoire marquante, mais elle n’a disputé qu’un seul match serré toute la saison. Cependant, la semaine prochaine, il accueillera le n°16 du Missouri (7-1, 3-1), ce qui constituera de loin la meilleure attaque que les Dawgs aient affrontée.

6. Le porteur de ballon de l’Ohio State, TreVeyon Henderson, a eu du mal à rester en bonne santé depuis sa première saison, mais il a rappelé à quel point il peut être spécial samedi soir à Madison. À son retour après avoir raté les trois derniers matchs, le junior a porté 24 fois pour 162 verges, dont un touché de 33 verges qui a scellé le match, alors que les Buckeyes, troisièmes (8-0, 5-0 Big Ten), ont gagné 24-10. au Wisconsin (5-3, 3-2). Cela devait être un spectacle rafraîchissant pour Ryan Day, dont l’équipe s’est classée 94e au niveau national en verges par course (3,9). Mais ne vous y trompez pas, Marvin Harrison Jr. est toujours le MVP incontesté de l’Ohio State. Il a réussi six attrapés pour 123 verges et deux touchés.

7. Quel que soit le classement de l’État de Floride n°4 (8-0, 6-0 ACC), c’est sans doute la chose la plus sûre à ce stade pour gagner une place au CFP. Menés par le quart-arrière Jordan Travis (22 en 35, 359 verges, trois touchés), le porteur de ballon Trey Benson (touché de 80 verges) et le receveur Keon Coleman (deux attrapés de touché), les Noles ont réalisé une autre performance dominante lors des 41e matchs de samedi. -16 victoire à Wake Forest (4-4, 1-4). Ils seront largement favorisés lors de leurs trois prochains matchs de saison régulière (à Pitt, contre Miami, contre North Alabama) avant de clôturer en Floride, et même s’ils glissent une fois, ils ont cette victoire éclatante de LSU dans leur poche arrière. .

8. Le n°8 de l’Oregon (7-1, 4-1 Pac-12) a fait toute une déclaration samedi, dominant le double champion du Pac-12, l’Utah 35-6 au stade Rice-Eccles, où les Utes (6-2, 3- 2) avait remporté 18 victoires consécutives et 27 de ses 28 dernières. Il est difficile de dire qui était le plus impressionnant : le quart des Ducks Bo Nix, qui a complété 14 de ses 15 premières passes pour prendre une avance de 21-3, ou la défense dominante de l’Oregon. , qui a éliminé le quart des Utes Bryson Barnes à deux reprises et les a limités à 2,8 verges par tentative au sol. Ce crève-cœur de dernière seconde à Seattle il y a deux semaines semble avoir seulement rendu les Ducks plus forts.

ALLER PLUS LOIN Bo Nix a pleinement évolué et l’Oregon pourrait tout gagner grâce à lui

9. Le numéro 5, Washington, en revanche, a été une énigme après la victoire de l’Oregon. Premièrement, son attaque auparavant imparable avait besoin d’un choix de six de la défense pour s’échapper contre l’Arizona State 15-7. Puis samedi à Palo Alto, le quart de Stanford Ashton Daniels (31 en 50, 367 yards, un TD, aucun INT) a presque battu Michael Penix Jr. (21 en 38, 369 yards, quatre TD, un INT). Les Huskies ont survécu 42-33 seulement après que le Cardinal (2-6, 1-5) ait subi une passe perdue à la fin du quatrième essai.

Au final, Washington (8-0, 5-0) reste invaincu, mais il voudra peut-être retrouver son mojo de début de saison avant le déplacement de la semaine prochaine contre Caleb Williams au Coliseum.

En parlant de ça…

dix. L’horrible défense de l’USC est plus qu’une simple chute. Il offre un divertissement de haute qualité. Lors du match le plus fou de samedi – celui au cours duquel les équipes sont sorties des vestiaires après la mi-temps pour jouer le dernier match du deuxième quart – les Trojans (7-2, 5-1) se sont remis de déficits de 28-17 et 43-29. pour gagner 50-49 à Cal après que les Bears en aient marqué deux et raté avec 58 secondes à jouer. Gardez à l’esprit que les Bears (3-5, 1-4) en sont à leur troisième quart-arrière de la saison, l’étudiant de première année en chemise rouge Fernando Mendoza, et n’en étaient plus qu’à leur cinquième rang à la fin de la journée. Ils ont craché quatre revirements.

Et ils ont quand même réussi à produire sept disques TD.

Et pourtant, malgré ce qui semble être un mois de dysfonctionnement chronique, l’USC est à un demi-match de Washington pour la première place du Pac-12, les Huskies arrivant en ville le week-end prochain.

11. Comme si le Pac-12 n’était pas déjà rempli de quarterbacks, Noah Fifita de l’Arizona a inscrit son nom dans la conversation. Samedi soir, l’étudiant de première année en chemise rouge a lancé un touché de 40 verges au quatrième quart alors que les Wildcats (5-3, 3-2) ont éliminé 11 verges.ème-classé État de l’Oregon (6-2, 3-2), 27-24. Fifta a terminé 25 en 32 avec 275 verges, trois touchés et un choix. Depuis que Fifita a pris le relais lors de la cinquième semaine contre Washington, l’Arizona est devenue une équipe bien plus redoutable qui a désormais éliminé les équipes classées lors de matchs consécutifs. L’équipe de Jedd Fisch est à une victoire de son premier match de bowling en six ans.

12. Une semaine après avoir été dominé 27-0 en seconde période à l’Alabama, le n°17 ​​du Tennessee (6-2, 3-2) a rebondi avec une victoire âprement disputée 33-27 au Kentucky (5-3, 2-3) . Les porteurs de ballon des Vols Jaylen Wright et Dylan Sampson ont totalisé 195 verges en 28 courses, et le quart Joe Milton a sans doute réalisé sa meilleure performance depuis l’Orange Bowl de l’année dernière, terminant 18 en 21 avec 228 verges et un touché. Plus impressionnant encore, la défense du Tennessee a limité le porteur de ballon des Wildcats Ray Davis à 42 verges en 16 courses.

Les Vols se limitent en grande partie à jouer des spoilers tout au long de la séquence, avec la Géorgie n°1 arrivant en ville le 18 novembre.

13. Il y a actuellement une égalité à cinq au sommet du Big 12, et quatre de ces équipes disputeront des matchs contre l’une des autres la semaine prochaine. Outre Oklahoma-Oklahoma State, le n°7 Texas (7-1, 4-1) accueille Kansas State (6-2, 4-1). Les Horns ont survécu à leur premier test sans le quart Quinn Ewers, blessé, éliminant BYU (5-3, 2-3) avec facilité, 35-6. Maalik Murphy, étudiant de première année en chemise rouge, a réalisé deux revirements au début, mais a terminé le match en force. Le Texas pourrait avoir les mains pleines avec les Wildcats, qui ont battu Houston 41-0 samedi et ont joué neuf quarts depuis qu’ils ont accordé leur dernier touché.

Le concurrent surprise du Big 12 : Iowa State (5-3, 4-1), qui était censé connaître une année de reconstruction mais a remporté ses trois dernières. Les Cyclones accueilleront ensuite le Kansas.

14. Ce fut une journée difficile pour l’entraîneur de Pitt, Pat Narduzzi. Deux ans après avoir remporté un championnat de l’ACC, les Panthers sont tombés à 2-6 avec une horrible défaite 58-7 à Notre-Dame. Pire encore, une citation hors contexte d’après-match dans laquelle Narduzzi semblait saccager ses joueurs est devenue virale sur Twitter, attirant l’attention de plusieurs d’entre eux qui l’ont retweetée. La citation complète était plus anodine, Narduzzi disant en partie : « Cela commence par moi. Je n’ai pas fait un assez bon travail de coaching aujourd’hui », mais le mal était fait, ce qui l’a incité à envoyer un tweet de son côté renforçant le message : « Je suis responsable à 100 % de la perte d’aujourd’hui. »

Il est en effet responsable à 100 % de l’incapacité à réapprovisionner sa salle QB après Kenny Pickett. L’ancien remplaçant de Penn State, Christian Veilleux, qui a remplacé l’ancien partant du Boston College Phil Jurkovec il y a quelques semaines, a lancé quatre choix contre les Irlandais.

15. Georgia Tech (4-4, 3-2 ACC) continue d’être l’équipe la plus chaude et la plus froide de la conférence. Au cours de leurs quatre derniers matchs, les Jackets ont subi une horrible défaite 38-27 contre Bowling…