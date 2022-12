« Reflections in the Wild » remporte le prix du meilleur spectacle de la 14e exposition d’art avec jury – Shaw Local

STERLING – “Reflections in the Wild” d’Angelina W. a été sélectionné comme meilleur spectacle lors de la 14e exposition annuelle d’art par jury à la Woodland Arts Academy.

Le concours ne fournit pas les noms de famille des mineurs.

Heather Shore, professeur d’art à l’école secondaire Rock Falls, était juge cette année. En tout, 13 artistes ont été reconnus pour l’œuvre.

Dans la catégorie des beaux-arts pour adultes, “Laurie at Acres Bistro” de Karen Tucker a remporté la première place. “Maple Vessel with Carved Finial” de Lloyd Beckman a pris la deuxième place, “Boat” de Michael Moreth a pris la troisième place et “So, You Built This Yourself?” de William Gailbreath? était une mention honorable

Dans la catégorie de la photographie pour adultes, “Neolithic Dolmea” de Kate Askegaard a pris la première place. “Horseshoe Bend” de Bob Logsdon a pris la deuxième place, “Reflections in Black, White & Blue” de Linnea Koch a pris la troisième place, et “Chicago Ambiance” de Katelyn Toomer a été une mention honorable.

Dans la catégorie des enfants, Colin A. a pris la première place avec son œuvre “Untitled”. Ryleigh S. a pris la deuxième place avec “Prince Dog”, Will R. a pris la troisième place avec “Untitled” et Baylee N. a reçu une mention honorable pour “Eddie’s Guitar Solo”.

L’exposition d’art d’hiver de Woodlawn, mettant en vedette les œuvres de Beverly Garcia, s’ouvrira avec une réception de 17 h à 18 h 30 le vendredi 9 décembre à l’Académie, 3807 Woodlawn Road. Le public est invité à voir les œuvres d’art, à rencontrer Garcia et à déguster des rafraîchissements.

L’art de Garcia sera exposé à l’académie jusqu’au 10 février. L’exposition est gratuite de 9 h à 20 h du lundi au jeudi et de 9 h à 17 h le vendredi.