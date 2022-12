“Réfléchissez bien” avant de planifier un voyage à l’étranger pendant la grève de Noël, déclare Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a averti les Britanniques de “réfléchir soigneusement” avant de poursuivre leurs projets de voyage à l’étranger ce Noël.

Mme Braverman a déclaré que les frappes prévues par les responsables des forces frontalières causeront « indéniablement » de graves perturbations pour des centaines de milliers de voyageurs espérant utiliser les ports et les aéroports.

La ministre de l’Intérieur a confirmé qu’elle prévoyait de faire appel à l’armée pour remplacer les grévistes.

Mais elle a déclaré qu’elle ne ferait aucun compromis sur la sécurité à la frontière pour alléger les files d’attente et les retards attendus, et a dit aux voyageurs potentiels de s’attendre à de longues attentes.

Le syndicat PCS a annoncé mercredi huit jours d’action revendicative qui verront le personnel des forces frontalières en panne du 23 au 26 décembre et à nouveau du 28 au 31 décembre.

Le personnel des cabines de passeport prendra des mesures dans les aéroports d’Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff et Glasgow et dans le port de Newhaven dans un différend concernant les demandes d’augmentation de salaire de 10% et de sécurité d’emploi.

Mme Braverman a déclaré à la BBC: “Il est très regrettable qu’ils aient pris cette décision de frapper potentiellement à des moments critiques à l’approche et après Noël et le Nouvel An.

“S’ils poursuivent ces grèves, il y aura indéniablement de graves perturbations pour plusieurs milliers de personnes qui ont des projets de vacances.

“Je veux vraiment exhorter les personnes qui ont l’intention de voyager à l’étranger à réfléchir attentivement à leurs projets car ils pourraient bien être impactés.”

Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a écrit hier au chef des forces armées, l’amiral Sir Tony Radakin, l’avertissant qu’il serait “scandaleux” que des troupes soient déployées comme briseurs de grève pendant le conflit.

Et il y a des rapports selon lesquels les soldats sont mécontents à l’idée de se faire dire de renoncer à leur Noël pour remplacer des travailleurs qui, dans de nombreux cas, gagnent plus qu’eux.

Une source militaire de haut rang anonyme a déclaré au Daily Telegraph : “Le premier levier du gouvernement qu’il atteint à chaque fois qu’il y a une difficulté – qu’il s’agisse d’inondations, de grèves, de tout le reste – ce sont les forces armées, au lieu d’être le dernier recours .”

Mais Mme Braverman a déclaré: «Nous avons des plans en place qui impliqueront dans une certaine mesure de faire appel à certains de nos collègues militaires pour nous aider dans une variété de rôles.

« En fin de compte, je ne suis pas prêt à faire des compromis sur la sécurité à la frontière. C’est la priorité numéro un.

“Donc, cela pourrait bien avoir un autre impact négatif sur la commodité pour les gens, franchement, que ce soit le temps qu’ils doivent attendre pour les vols. Ils peuvent ainsi être retardés sur les arrivées et divers plans de voyage.

“En fin de compte, la sécurité à la frontière est ma priorité numéro un non négociable.”