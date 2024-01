Réfléchissez à deux fois avant de suivre un régime, recommande une nouvelle étude | Santé

Une nouvelle étude qualitative se concentre sur les répercussions interpersonnelles et psychologiques négatives du « régime yo-yo » ou du cycle de poids. L’ouvrage met l’accent sur les dangers des régimes yo-yo et sur la difficulté pour les gens d’y échapper. “Les régimes yo-yo – prendre du poids involontairement et suivre un régime pour perdre du poids dans le seul but de le reprendre et de relancer le cycle – sont une partie prédominante de la culture américaine, avec des régimes à la mode et des plans ou des médicaments pour perdre du poids rapidement, normalisés à mesure que les gens poursuivent leurs idéaux de beauté. “, déclare Lynsey Romo, auteur correspondant d’un article sur l’étude et professeur agrégé de communication à la North Carolina State University. Une étude met en évidence les effets négatifs du régime yo-yo et la difficulté d’échapper au cycle. (Pixabay)

“Sur la base de ce que nous avons appris grâce à cette étude, ainsi que des recherches existantes, nous recommandons à la plupart des gens d’éviter de suivre un régime, à moins que cela ne soit médicalement nécessaire. Notre étude offre également un aperçu de la manière dont les gens peuvent lutter contre les aspects insidieux du cycle de poids et remettre en question le cycle. “.

Pour l’étude, les chercheurs ont mené des entretiens approfondis avec 36 adultes – 13 hommes et 23 femmes – qui avaient fait l’expérience d’un cycle de poids au cours duquel ils avaient perdu et repris plus de 11 livres. L’objectif était d’en savoir plus sur pourquoi et comment les gens entraient dans le cycle de régime yo-yo et comment, le cas échéant, ils parvenaient à en sortir.

Tous les participants à l’étude ont déclaré vouloir perdre du poids en raison de la stigmatisation sociale liée à leur poids et/ou parce qu’ils comparaient leur poids à celui de célébrités ou de leurs pairs. “La grande majorité des participants n’ont pas commencé à suivre un régime pour des raisons de santé, mais parce qu’ils ressentaient une pression sociale pour perdre du poids”, explique Romo. Les participants à l’étude ont également déclaré s’être engagés dans diverses stratégies de perte de poids, ce qui a entraîné une perte de poids initiale, puis une reprise éventuelle.

La reprise du poids a conduit les gens à ressentir de la honte et à intérioriser davantage la stigmatisation associée au poids, laissant les participants à l’étude se sentir moins bien dans leur peau qu’avant de commencer un régime. Ceci, à son tour, conduisait souvent les gens à adopter des comportements de plus en plus extrêmes pour tenter de perdre du poids à nouveau.

“Par exemple, de nombreux participants ont adopté des comportements désordonnés en matière de gestion du poids, tels que des crises de boulimie ou une alimentation émotionnelle, la restriction des aliments et des calories, la mémorisation du nombre de calories, le stress à propos de ce qu’ils mangeaient et du nombre sur la balance, le recours à des solutions rapides (telles que comme les régimes pauvres en glucides ou les médicaments diététiques), faire trop d’exercice et éviter les événements sociaux avec de la nourriture pour perdre du poids rapidement”, explique Romo. “Inévitablement, ces comportements alimentaires sont devenus insoutenables et les participants ont repris du poids, souvent plus que ce qu’ils avaient initialement perdu.”

“Presque tous les participants à l’étude sont devenus obsédés par leur poids”, explique Katelin Mueller, co-auteur de l’étude et étudiante diplômée à NC State. “La perte de poids est devenue un point central de leur vie, au point qu’elle les a empêchés de passer du temps avec leurs amis, leur famille et leurs collègues et de réduire les tentations de prise de poids telles que boire et trop manger.”

“Les participants ont qualifié cette expérience de dépendance ou de cercle vicieux”, explique Romo. “Les individus qui étaient capables de comprendre et de gérer leurs comportements diététiques toxiques ont mieux réussi à briser le cycle. Les stratégies utilisées pour lutter contre ces comportements toxiques consistaient notamment à se concentrer sur leur santé plutôt que sur le chiffre sur la balance, ainsi qu’à faire de l’exercice pour le plaisir, plutôt que sur la santé. que de compter le nombre de calories qu’ils ont brûlées.

“Les participants qui ont mieux réussi à remettre en question le cycle ont également pu adopter des comportements alimentaires sains – comme avoir un régime alimentaire varié et manger quand ils avaient faim – plutôt que de considérer l’alimentation comme quelque chose qui doit être étroitement surveillé, contrôlé ou puni.” Cependant, les chercheurs ont constaté que la grande majorité des participants à l’étude étaient coincés dans le cycle.

“La combinaison de schémas de pensée enracinés, d’attentes sociétales, d’une culture alimentaire toxique et d’une stigmatisation omniprésente liée au poids rend difficile pour les gens de sortir complètement du cycle, même lorsqu’ils le souhaitent vraiment”, explique Romo.

“En fin de compte, cette étude nous indique que le cycle de poids est une pratique négative qui peut causer de réels dommages aux personnes”, explique Romo. « Nos résultats suggèrent qu’il peut être préjudiciable pour les gens de commencer un régime à moins que cela ne soit médicalement nécessaire. Suivre un régime pour répondre à certaines normes sociétales perçues a par inadvertance exposé les participants à des années de honte, d’insatisfaction corporelle, de malheur, de stress, de comparaisons sociales et de préoccupations liées au poids. Une fois qu’un régime a commencé, il est très difficile pour de nombreuses personnes d’éviter de lutter toute leur vie contre leur poids.