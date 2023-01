Réfléchissez à deux fois avant d’acheter un Samsung Galaxy S22 dès maintenant

Si vous magasinez pour un nouveau téléphone Samsung, vous voudrez peut-être attendre.

Galaxy S23 de Samsung on s’attend à ce que la programmation lancement en févriersignifiant le Galaxie S22 vous songez à acheter ne vous sentirez pas aussi brillant et nouveau dans quelques semaines. Même si vous souhaitez simplement bénéficier d’une réduction et que vous ne vous souciez pas nécessairement d’avoir le dernier téléphone, il y a de bonnes raisons d’attendre.

Le plus important, bien sûr, est que la famille Galaxy S23 aura probablement Processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ce qui devrait apporter des avantages tels que de meilleurs graphismes et une meilleure efficacité énergétique. Images qui auraient été divulguées et publiées par le blog WinFuture indiquent également qu’un design légèrement différent pourrait être en magasin.

La mise à jour la plus importante, cependant, devrait arriver sur le Galaxy S23 Ultra, qui aurait un appareil photo de 200 mégapixels, selon un leaker souvent correct Univers de glace.

Ces changements peuvent sembler minimes, surtout en ce qui concerne les Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus classiques. Mais c’est toujours une bonne idée d’attendre si vous le pouvez.

Vous obtiendrez une plus grande longévité du Galaxy S23 par rapport à un téléphone plus ancien comme le Galaxy S22 pour deux raisons simples. La première est que le processeur est plus récent, de sorte que les performances resteront rapides pendant une plus longue période. Mais le point le plus important est qu’il bénéficiera probablement d’une année supplémentaire de mises à jour logicielles et de sécurité.

Samsung s’est engagé à offrir quatre générations de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Galaxy S22 l’année dernière, et il en fera probablement de même pour le Galaxy S23. Le Galaxy S22 a déjà un an dans ce cycle de mise à niveau.

Vous pourriez être tenté d’acheter le Galaxy S22 de toute façon, car il existe beaucoup d’offres disponible via Samsung et d’autres revendeurs. Je vous encourage à considérer que des remises similaires sur la gamme Galaxy S23 peuvent apparaître une fois les appareils lancés. L’année dernière, par exemple, AT&T a économisé 800 $ sur le Galaxy S22 même lors de l’échange d’un ancien téléphone cassé. Samsung également offert quelques bonnes affaires l’année dernière pour promouvoir la famille Galaxy S22 lors du lancement. Ceux qui ont précommandé l’appareil avant le 24 février étaient éligibles pour passer au niveau de stockage suivant et obtenir un crédit Samsung pouvant être appliqué au projecteur Galaxy Watch 4 ou Samsung Freestyle.

Il est également possible que nous voyions des remises sur le Galaxy S22 après le lancement du Galaxy S23. Samsung a publié le Galaxy S21 FE en 2022 comme une alternative légèrement moins chère au Galaxy S22, ciblant le public qui choisirait généralement d’économiser quelques dollars en optant pour le modèle de l’année précédente. Étant donné que Samsung n’a pas sorti de Galaxy S22 FE, il conservera peut-être une version du Galaxy S22 à un prix inférieur.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée d’attendre si vous êtes en mesure de le faire. En savoir plus sur ce que le Galaxy S23 a à offrir et voir quelles remises sont disponibles vous aidera à prendre une décision plus éclairée. Et bien sûr, Crumpe aura de nombreux conseils pour savoir si le Galaxy S23 vaut la mise à niveau une fois qu’il sera lancé.