REFILE-Schumer entame un voyage en Chine dans un contexte de tensions avec les États-Unis et espère rencontrer Xi

SHANGHAI, 7 octobre (Reuters) – Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, est arrivé samedi en Chine à la tête d’une délégation bipartite du Congrès et a entamé une série de réunions dans la deuxième économie mondiale, dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin.

L’objectif du voyage en Asie, qui comprend des escales en Corée du Sud et au Japon, est de faire progresser les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis, et en Chine, le groupe espère rencontrer le président chinois Xi Jinping, ont indiqué des responsables américains.

Après avoir adopté l’année dernière un projet de loi radical visant à renforcer la concurrence avec la Chine dans le domaine des semi-conducteurs et d’autres technologies, Schumer et les dirigeants du comité démocrate ont déclaré en mai qu’ils rédigeraient une législation visant à limiter le flux de technologie vers la Chine, à la dissuader d’initier un conflit avec Taiwan et à resserrer les règles. pour empêcher les capitaux américains d’aller vers les entreprises chinoises.

Schumer « se concentrera sur la nécessité d’une réciprocité en Chine pour les entreprises américaines afin d’égaliser les règles du jeu pour les travailleurs américains, ainsi que sur le maintien du leadership américain dans les technologies avancées pour la sécurité nationale », a indiqué son bureau.

Ce voyage fait suite aux visites d’une série de hauts responsables de l’administration Biden, dont la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, en août.

Le groupe de six sénateurs, co-dirigé par le républicain Mike Crapo, rencontrera des dirigeants de gouvernements et d’entreprises des trois pays qu’ils visitent, ainsi que des entreprises américaines opérant dans la région.

Parmi les autres sénateurs du voyage figurent les républicains Bill Cassidy et John Kennedy et les démocrates Maggie Hassan et Jon Ossoff. Le groupe a atterri à l’aéroport Pudong de Shanghai à 14h00 (06h00 GMT).

La Chine salue la visite de Schumer et espère qu’elle permettra d’approfondir la compréhension « objective » de la Chine par le Sénat américain et de faciliter le dialogue entre les agences législatives des pays, a déclaré cette semaine le ministère chinois des Affaires étrangères.

L’administration Biden a imposé des restrictions aux exportations de puces vers la Chine, affirmant qu’elle vise à lui refuser l’accès à des technologies de pointe qui pourraient favoriser les progrès militaires ou les violations des droits. La Chine a riposté avec des accusations de coercition économique.

Raimondo a déclaré en août que des entreprises américaines s’étaient plaintes auprès d’elle du fait que la Chine était devenue « impossible à investir », soulignant les amendes, les perquisitions et d’autres actions qui rendaient risquées les activités commerciales dans ce pays. « Pour les entreprises américaines, dans de nombreux cas, la patience s’épuise et il est temps d’agir », a-t-elle déclaré. (Écrit par Antoni Slodkowski ; édité par Robert Birsel)