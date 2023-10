REFILE-La Chine et le Vietnam se préparent à une éventuelle visite de Xi à Hanoï le mois prochain (sources)

(Ajoute une lettre supprimée au paragraphe 10)

*

La visite de Xi suivrait celle de Biden au Vietnam

*

Les deux superpuissances rivalisent d’influence dans la région

*

Les préparatifs logistiques et diplomatiques sont en cours

Par Khanh Vu, Francesco Guarascio et Martin Quin Pollard

HANOI/PEKIN, 6 octobre (Reuters) – Des responsables vietnamiens et chinois se préparent à une éventuelle visite du président Xi Jinping à Hanoï fin octobre ou début novembre, dans la foulée de la visite du président américain Joe Biden en septembre, ont déclaré quatre sources proches. avec les plans dits.

Cette visite soulignerait l’importance stratégique croissante du centre manufacturier d’Asie du Sud-Est, alors que les grandes puissances se battent pour influencer la région dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Washington.

Des travaux sont en cours sur une déclaration commune qui serait publiée lors de la visite, ont déclaré à Reuters quatre personnes informées des négociations.

Deux d’entre eux ont déclaré que les parties discutaient d’une référence au fait d’être ensemble dans une « communauté de destin commun », une expression souvent utilisée par Xi et que certains trouvent controversée. Les responsables vietnamiens ont été prudents quant à l’ajout de cette référence, ont indiqué les deux sources.

Une cinquième source vietnamienne a déclaré que la déclaration commune inclurait probablement cette référence. Cela pourrait être interprété comme une élévation des liens entre les deux pays, selon deux sources, mais on ne sait pas exactement ce que cela impliquerait et quels accords concrets pourraient être annoncés.

Cette personne, ainsi que les quatre personnes informées des négociations, ont refusé d’être nommées en raison du caractère sensible du sujet.

La visite n’a pas été annoncée et pourrait encore être annulée ou reportée, mais des arrangements logistiques ont été étudiés.

« Toutes les activités diplomatiques importantes du Vietnam vous seront annoncées lorsque cela sera approprié », a déclaré jeudi le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors d’une conférence de presse, interrogé sur une éventuelle visite.

Le ministère n’a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique par Reuters sur le calendrier de la visite et le contenu de la déclaration commune.

L’histoire continue

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires.

PRÉPARATIFS DE LA VISITE D’ÉTAT

L’une des sources a déclaré que la Chine avait envoyé une équipe à Hanoï pour organiser l’hébergement de la délégation de Xi.

Un autre a déclaré que l’équipe cherchait à réserver 800 chambres dans des hôtels de la capitale vietnamienne, un nombre correspondant à une visite d’État.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi devrait se rendre à Hanoï à la mi-octobre pour aider à finaliser la déclaration commune, a ajouté la source, si des progrès suffisants sur le texte ont été réalisés.

Le moment de la visite de Xi coïnciderait avec la session parlementaire semestrielle d’un mois du Vietnam, où il avait prononcé un discours lors d’un précédent voyage à Hanoï en 2015.

Le voyage est en préparation depuis des mois, ont indiqué des responsables.

Le Vietnam est considéré comme un acteur de plus en plus important pour les deux superpuissances, à mesure qu’il étend son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, en important des composants industriels de Chine qu’il assemble avant d’exporter des produits finis vers les États-Unis ou l’Europe.

Washington a renforcé ses relations avec Hanoï en septembre, élevant les États-Unis au même rang que la Chine au Vietnam après une poussée diplomatique prolongée.

En tant que président chinois, Xi s’est rendu au Vietnam à deux reprises, sa dernière visite remontant à 2017, lorsqu’il a participé à un sommet Asie-Pacifique avec Donald Trump, Vladimir Poutine et d’autres dirigeants.

La Chine est l’un des principaux investisseurs chez son voisin du sud, s’étant engagée à dépenser près de 3 milliards de dollars au Vietnam au cours des neuf premiers mois de cette année, soit six fois plus que les États-Unis au cours de la même période et juste derrière Singapour, selon les données du gouvernement vietnamien.

Pékin et Hanoï sont en désaccord sur les frontières en mer de Chine méridionale et ont une histoire de conflit qui dure depuis des siècles ; La dernière guerre menée par la Chine a eu lieu contre le Vietnam en 1979.

(Reportage de Khanh Vu et Francesco Guarascio à Hanoï, et de Martin Pollard et Yew Lun Tian à Pékin. Edité par Gerry Doyle)