Refik Anadol dévoile DATALAND, le premier musée au monde consacré aux arts de l’IA, qui ouvre à Los Angeles

premier aperçu de DATALAND, dont l’ouverture est prévue au Grand LA en 2025

Refik Anadol Studio présente DATALAND, le premier musée d’art IA au monde, qui devrait ouvrir ses portes en 2025 au Grand LA, un projet conçu par Frank Gehry au cœur du centre-ville de Los Angeles. Le projet propose des expériences artistiques mêlant imagination humaine et intelligence artificielle, établissant un nouveau modèle d’expression artistique à l’aube de l’ère numérique.

Anadol est depuis longtemps fasciné par Los Angeles, depuis qu’il a découvert Blade Runner de Ridley Scott à l’âge de huit ans, dans une version futuriste de la ville. Il s’y est rendu pour la première fois en 2012 pour suivre un programme d’études supérieures en Design Media Arts à l’Université de Californie à Los Angeles, où il enseigne depuis dix ans. En 2014, Erkiliç a rejoint Anadol à Los Angeles pour établir le Refik Anadol Studio de manière permanente dans la ville. Célébrant aujourd’hui son dixième anniversaire, les œuvres du Studio ont été exposées dans le monde entier dans plus de 70 villes sur six continents et sont appréciées par des millions de fans passionnés. DATALAND apporte leur vision tournée vers l’avenir dans un lieu permanent.



Toutes les images sont une gracieuseté de Refik Anadol Studio

une proposition révolutionnaire du studio Refik Anadol

L’ouverture de DATALAND au Grand LA, au cœur du corridor culturel de Los Angeles, est un moment de boucle pour Refik Anadol, Efsun Erkılıç et le studio. Le monument est situé juste en face du Walt Disney Concert Hall de Gehry, où, en 2018, l’équipe a présenté l’un de leurs projets marquants à ce jour, l’ambitieux et révolutionnaire WDCH Dreams, célébrant le centenaire de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. À l’aide de 42 projecteurs à grande échelle, les performances nocturnes en direct présentaient des rêves de machines des 100 ans de souvenirs numérisés du LA Phil, cartographiés directement sur l’extérieur ondulé en acier inoxydable du bâtiment emblématique. Le musée se déroulera à quelques pas d’institutions culturelles renommées : The Broad, MOCA, The Music Center, Walt Disney Concert Hall, REDCAT et The Colburn School dans l’épicentre culturel de Los Angeles.

Développé par Related Companies, The Grand LA abrite l’hôtel de luxe primé Conrad Los Angeles de 305 chambres, plus de 436 résidences, dont des logements abordables, et proposera une collection de restaurants dirigés par des chefs, de boutiques et d’expériences axées sur l’art ancrées par DATALAND. En tant que premier musée des arts de l’IA au monde, l’ouverture du musée fait suite à une série de présentations révolutionnaires du Refik Anadol Studio, notamment Living Paintings à la Jeffrey Deitch Gallery, à Los Angeles ; Machine Hallucinations à The Sphere, à Las Vegas ; Living Architecture : Casa Batlló dans le célèbre bâtiment d’Antoni Gaudí, à Barcelone, en Espagne ; Living Archive : Nature au Forum économique mondial, à Davos, en Suisse ; Echoes of the Earth aux Serpentine Galleries de Londres ; et Living Arena à l’Intuit Dome, à Inglewood, en Californie.

DATALAND a été conçu en collaboration avec le cabinet d’architecture Gensler et le cabinet de conseil en développement durable Arup. Les expositions inaugurales s’exprimeront à travers le Large Nature Model de Refik Anadol Studio, le premier modèle d’IA open source au monde basé uniquement sur des données naturelles. Des informations et détails supplémentaires sur DATALAND seront disponibles dans les prochains mois.



Refik Anadol et Efsun Erkılıç | image © Dustin Downing



Le Grand LA | image © Weldon Brewster

informations sur le projet:

nom: Pays des données

emplacement: Le Grand LA, centre-ville de Los Angeles

artiste: Studio Refik Anadol

année d’ouverture : 2025