Référendum sur le Brexit : le vrai « dividende du Brexit » ? Moins 800 millions de livres sterling par semaine – et ça continue

jeC’était un vote notoirement remporté, au moins en partie, sur l’argent. « Nous envoyons à l’UE 350 millions de livres sterling par semaine », lit-on sur le message sur le côté du bus de combat de Vote Leave. « Finançons plutôt notre NHS. » Le chiffre faisait référence à une estimation de la contribution brute du Royaume-Uni à l’Union européenne – en réalité, il y avait beaucoup plus en jeu dans l’économie de l’adhésion à l’UE, y compris l’argent renvoyé par Bruxelles au Royaume-Uni et les avantages commerciaux.

Alors, cinq ans après le vote, qu’est-ce que le Brexit a vraiment signifié pour l’économie ?

Le Royaume-Uni a finalement quitté le marché unique de l’UE et l’union douanière dans le cadre de l’accord de libre-échange rudimentaire de Boris Johnson avec Bruxelles le 31 décembre 2020 – un accord qui, selon les économistes, freinera considérablement l’économie britannique au cours des prochaines années par rapport à son maintien. le bloc.

Mais les économistes jugent que les coûts du Brexit ont commencé à se faire sentir pratiquement à partir du moment où le choc de la victoire au référendum sur le Leave a éclaté dans la nuit du 23 juin 2016, alors que David Cameron était encore Premier ministre.

Cette nuit-là a vu la plus forte baisse quotidienne de la valeur de la livre sterling jamais enregistrée, alors que les traders des marchés financiers vendaient frénétiquement la devise britannique en prévision d’un divorce économique drastique entre la Grande-Bretagne et le reste du continent.

Entre le 23 et le 27 juin 2016, la livre sterling a baissé de 11 % par rapport au dollar américain et de 8 % par rapport à l’euro.

Ce krach a instantanément fait monter le prix des marchandises importées.

Les analystes de la London School of Economics ont estimé que, en conséquence directe de cette dépréciation record de la monnaie, les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 2,9 points de pourcentage au cours des deux années qui ont suivi le référendum et que cela s’est traduit par une augmentation de 870 £ par an du coût de la vie pour le ménage britannique moyen .

L’autre impact presque instantané du vote sur le Brexit a été une baisse des investissements des entreprises, car de nombreuses entreprises ont annulé leurs plans d’expansion en raison de la confusion concernant les futures relations commerciales du Royaume-Uni avec le continent.

L’impasse au Parlement après les élections générales de 2017 sur la forme que devrait prendre le Brexit, le cas échéant, a fait en sorte que l’investissement des entreprises est resté extrêmement faible.

Si l’investissement des entreprises avait continué d’augmenter à son taux d’avant le référendum, il aurait été supérieur d’environ 10 % à la fin de 2019.

Le vote sur le Brexit semble également avoir dissuadé les entreprises étrangères d’investir au Royaume-Uni ou d’étendre leurs activités ici.

Analystes de l’Observatoire britannique des politiques commerciales de l’Université du Sussex en 2018 estimé que le vote sur le Brexit a réduit de 16 à 20 % le nombre de projets d’investissement étranger au Royaume-Uni.

L’investissement des entreprises contribue à l’économie de deux manières. Premièrement, cela stimule les dépenses globales, ce qui contribue à stimuler les revenus et les emplois aujourd’hui. Deuxièmement, il renforce la capacité de production à long terme de l’économie, qui produira des revenus plus élevés et plus d’emplois demain.

Historiquement, les investissements des entreprises multinationales – du type particulièrement faible depuis 2016 – se sont avérés très bénéfiques à cet égard.

Tout cela signifie qu’en écrasant les investissements, le Brexit aura non seulement entravé la croissance économique par rapport à ce qu’elle aurait été depuis 2016, mais continuera également à être un frein pendant de nombreuses années.

De nombreux économistes ont cherché à quantifier ces impacts négatifs. Avant que la pandémie ne frappe l’année dernière, de nombreuses études ont examiné l’impact du Brexit sur l’économie globale avec des exercices de modélisation dits « doppelganger ».

Il s’agissait d’examiner comment le produit intérieur brut du Royaume-Uni avait augmenté à la suite du vote sur le Brexit par rapport à d’autres économies comparables (France, Allemagne, Canada, États-Unis, etc.) avec les performances desquelles la croissance du Royaume-Uni avait historiquement été raisonnablement étroitement corrélée.

Étant donné que le Royaume-Uni était le seul grand pays à avoir voté pour se retirer d’une relation économique et réglementaire profonde avec un vaste bloc commercial voisin, toute divergence de performances entre les performances attendues du Royaume-Uni et les performances réelles pourrait raisonnablement être attribuée au vote sur le Brexit. .

Un nombre de celles-ci études, en utilisant différents paniers d’économies de comparaison, a montré un écart dans les performances économiques du Royaume-Uni après le référendum en raison de la baisse des investissements des entreprises et de l’impact de la chute de la livre sterling sur les dépenses des ménages.

400-800 millions de livres sterling Estimation des dommages hebdomadaires causés par le vote du Brexit à l’économie britannique d’ici la fin de 2019

Et ces études ont indiqué des dommages du Brexit d’ici la fin de 2019 entre 1 et 2 % du PIB, ou entre 20 et 40 milliards de livres sterling. Cela, pour le dire dans les termes privilégiés par le parti Vote Leave pendant la campagne référendaire, équivaut à une perte comprise entre 400 et 800 millions de livres sterling par semaine.

Les économistes de l’Université de Warwick ont ​​effectué un exercice de modélisation de doppelganger similaire, mais en examinant l’impact du Brexit sur les régions et les districts du Royaume-Uni.

Ils trouvé une quantité considérable de variation, avec les régions du Royaume-Uni qui avaient des votes de congé relativement importants en 2016 et un nombre important de travailleurs peu qualifiés souffrant plus que d’autres.

La pandémie au cours des 12 derniers mois a fait des ravages avec ces exercices de doppelganger utilisant des pays de comparaison parce que l’impact de Covid a été si énorme et varié à travers le monde.

Pourtant, Thiemo Fetzer, l’un des chercheurs de Warwick, affirme que le choc massif de 2020 n’aura pas changé l’image des dommages économiques sous-jacents causés au Royaume-Uni par le Brexit.

« Covid va évidemment confondre beaucoup de ces choses mais je pense que la tendance sera très similaire », dit-il.

Et qu’en est-il de l’impact de la sortie effective du marché unique et de l’union douanière depuis le 31 décembre ?

Nous n’avons pas encore les données pour estimer l’impact sur l’économie globale, mais il y a certainement eu des problèmes aux frontières pour les entreprises britanniques.

Les exportations de biens britanniques vers l’UE ont chuté d’un montant record en janvier. Ils ont rebondi en février mais restent encore très inférieurs à la moyenne des années précédentes.

Le groupe de réflexion du Centre pour la réforme européenne a mené un exercice de modélisation double, examinant et comparant les modèles commerciaux d’autres pays depuis le début de cette année, qui suggère Le Brexit a réduit les exportations de marchandises du Royaume-Uni de 11%, soit 7,7 milliards de livres sterling par rapport à ce qu’elles auraient été autrement.

Comment ces estimations à court terme du coût du Brexit s’accordent-elles avec les projections à long terme de la façon dont la sortie de l’UE finira par nuire à l’économie britannique ?

Une multitude de ces études ont estimé que le passage de l’adhésion à l’UE à un simple accord de libre-échange – comme l’a fait le Royaume-Uni – nuira de manière permanente au PIB britannique de 4 à 6 % à long terme par rapport à ce qu’il aurait été autrement.

C’est le résultat de barrières commerciales plus élevées avec l’Europe qui nuisent à l’industrie britannique et freinent la croissance de notre productivité nationale.

Alors, combien de ces dommages économiques ont déjà été ressentis et combien reste-t-il encore à venir ?

Il est impossible d’en être certain, mais l’Office for Budget Responsibility, le prévisionniste officiel du Trésor, au moment du budget de mars 2021 estimé qu’environ les deux cinquièmes des dommages totaux avaient été infligés jusqu’à présent en raison de la chute des investissements.

Ainsi, si le coût à long terme du Brexit est estimé à 4 % du PIB (comme le projette l’OBR), cela signifie que 2,4 % du PIB n’ont pas encore été endommagés, soit environ 48 milliards de livres sterling.

Pour mettre cela dans le contexte des 66 millions d’habitants du Royaume-Uni, le coût du Brexit jusqu’à présent en moyenne est d’environ 480 £ par personne, avec 720 £ supplémentaires de douleur.

Et cela, en passant, inclut des estimations des avantages de tout nouvel accord de libre-échange post-Brexit de réduction des tarifs que le Royaume-Uni pourrait conclure avec des pays comme l’Amérique ou le Canada. Même l’accord commercial récemment signé avec l’Australie devrait, selon les prévisions du gouvernement, augmenter le PIB de seulement 0,02 pour cent sur 15 ans.

Pourquoi ces accords commerciaux ne font-ils pas une grande différence ? Parce que nous faisons tellement de nos échanges avec l’UE (environ la moitié) que toute augmentation des échanges avec ces autres pays ne peut, arithmétiquement, compenser le manque à gagner important attendu avec l’Europe.

« Presque tous les économistes s’attendent à un nouveau coup dur pour la croissance des revenus à mesure que les échanges avec l’UE deviennent plus coûteux », déclare Thomas Sampson de la London School of Economics.

« Les modèles commerciaux suggèrent que l’économie pourrait prendre une décennie pour s’adapter pleinement au Brexit. »

L’ampleur de l’impact économique du Brexit ne peut bien sûr pas être prédite avec une précision extrême. Mais toute l’analyse dominante suggère sans ambiguïté qu’elle sera négative et importante. Et cela se répercutera sur notre niveau de vie sous la forme d’une création d’emplois plus faible et d’une croissance des revenus plus lente qu’autrement.

Mais sera-t-il reconnu ? Les politiciens, comme nous l’avons vu ces derniers mois, chercheront probablement à blâmer d’autres facteurs, de Covid au manque de flexibilité de l’UE dans l’application de leurs réglementations en matière d’importation.

Et certains électeurs du Brexit pourraient insister sur le fait qu’ils n’ont personnellement subi aucune douleur économique s’ils ont réussi à conserver leur emploi ou s’ils sont peut-être à la retraite.

« Le problème est que vous ne savez pas comment le Royaume-Uni se serait déroulé sans ce vote », a déclaré M. Fetzer.

« Le Brexit, c’est la mort par mille aiguilles, ce n’est pas un tremblement de terre. Vous n’entendez pas parler de chacune des piqûres de l’aiguille.