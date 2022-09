Référendum au Chili : les électeurs envisagent une nouvelle constitution soutenue par Boric

Commentez cette histoire Commentaire

SANTIAGO, Chili — Pendant plus de quatre décennies, le Chili a été gouverné par un ensemble de principes rédigés par une dictature militaire brutale responsable de la torture et du meurtre de milliers de personnes. La La constitution de 1980, bien qu’amendée depuis, a été rédigée pour aider le régime autoritaire du général Augusto Pinochet à renforcer son emprise sur le pouvoir. On lui attribue également la transformation du pays en un modèle de marché libre inspiré de Milton Friedman pour la région.

Dimanche, les Chiliens voteront sur une vision radicalement différente de leur pays, une constitution qui pourrait transformer cette nation sud-américaine en un nouveau type de modèle.

Les partisans de la première constitution du pays rédigée démocratiquement disent qu’elle fait partie des le plus inclusif au monde. Il décrit le Chili comme un pays composé de plusieurs nations autochtones autonomes. Il reconnaîtrait le devoir national de fournir un filet de sécurité à tous les citoyens. Dans ce qui est considéré comme une première mondiale, cela garantirait la parité hommes-femmes au sein du gouvernement, des entreprises publiques et des entreprises publiques-privées. Il accorderait des droits à la nature et aux animaux et exigerait que le gouvernement s’attaque aux effets du changement climatique.

Peut-être le plus remarquable est le chemin qui a conduit le Chili ici. Cela a commencé par des mois de manifestations massives, déclenchées par une augmentation des tarifs du métro, connue sous le nom d’explosion sociale de 2019. Alors que les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité gouvernementales devenaient de plus en plus violents – des bus et des stations de métro incendiés et des manifestants aveuglés par des balles en caoutchouc étaient des signatures de le conflit – un groupe d’hommes politiques a négocié une solution ambitieuse : un référendum pour rédiger une nouvelle constitution.

Plus des trois quarts des électeurs ont approuvé l’idée en 2020. Mais maintenant, le projet de charte, soutenu par le président de gauche Gabriel Boric, semble sur le point d’échouer : les sondages du mois dernier ont montré qu’une pluralité d’électeurs prévoyaient de le rejeter.

La campagne de plusieurs mois a été entachée de désinformation, de désinformation et de confusion sur le contenu du document de 388 articles. Les partisans affirment que cela contribuerait à rendre équitable une société profondément inégale et à étendre les droits à une éducation, à l’eau et aux soins de santé de haute qualité. Les critiques, y compris certaines voix éminentes qui s’identifient comme centre-gauche, ont soutenu que ses propositions, en particulier celles qui créent des changements structurels dans le système politique et judiciaire du pays, sont trop radicales. Certains disent que cela ruinerait l’économie stable et relativement prospère du Chili. Certains disent la convention constitutionnelle n’incorporait pas les vues de sa minorité conservatrice.

Toute issue reste possible. Les sondages ont n’a pas été autorisé au cours des deux dernières semaines, et il n’est pas clair si la participation à un vote obligatoire rare pourrait déplacer l’aiguille vers le soutien.

Mais la division intense dans le pays, quelques jours avant le vote d’une charte destinée à l’unifier, souligne les défis de la conception d’un nouveau gouvernement pour le 21e siècle.

“Vous avez des niveaux élevés de polarisation, et les démocraties ont du mal à comprendre comment elles devraient fonctionner, ce qu’elles devraient être”, a déclaré David Landau, politologue et professeur de droit à la Florida State University, qui étudie la conception constitutionnelle et a observé la rédaction. processus en tant que bénéficiaire Fulbright.

“C’est presque une crise d’identité mondiale pour les systèmes démocratiques libéraux”, a-t-il déclaré. “Il reste à voir, gagner ou perdre, si le Chili peut surmonter ces problèmes.”

Le vote dimanche servira de référendum non seulement sur la charte mais aussi sur Boric, l’ancien militant étudiant de 36 ans qui, en tant que membre du Congrès, a aidé à négocier l’accord pour le rédiger. L’administration de Boric a exhorté les Chiliens à soutenir la charte et a déclaré que le Congrès la réformerait si nécessaire.

Outre les critiques de droite, une coalition de militants de centre-gauche s’est formée contre la charte. Amarillos por Chile — « Jaunes pour le Chili » — appelle les électeurs à rejeter la constitution dans l’espoir d’en rédiger une nouvelle. Des dizaines de supporters du groupe réunis jeudi dans une salle de conférence d’un hôtel de la capitale, ont fait signe drapeaux jaunes et ont chanté “Je rejette”.

Le fondateur du groupe, Cristián Warnken, professeur de littérature, a décrit le document comme une “liste infinie de droits” qu’il serait impossible de financer.

Assise dans le public jeudi, Cecilia Becerra s’est concentrée sur un point fréquemment critiqué : sa description du Chili comme un pays plurinational composé de nations autochtones autonomes.

“Le Chili ne peut pas être 11 nations”, a déclaré Becerra. Elle s’est décrite comme socialiste et a déclaré avoir voté pour Boric et pour une nouvelle constitution, mais elle envisage de voter contre le projet de charte. “Nous sommes un seul Chili, avec les mêmes droits pour tout le monde, non pas que certains aient plus de droits que d’autres.”

Rosa Catrileo, déléguée constitutionnelle représentant le peuple mapuche, le plus grand groupe autochtone du Chili, a déclaré que la reconnaissance de la plurinationalité « rattrape la réalité du Chili, car le peuple d’origine a existé et continuera d’exister avec ou sans la constitution ».

La constitution reconnaîtrait le principe selon lequel les peuples autochtones peuvent utiliser leurs propres pratiques juridiques pour régler les différends. Il laisse aux législateurs le soin de définir comment cela fonctionnerait. En dessous de la proposition, les systèmes juridiques gouvernementaux et autochtones seraient intégrés et fonctionneraient sur un pied d’égalité, mais la Cour suprême aurait le pouvoir réviser les jugements rendus par les tribunaux autochtones.

Christian Viera, qui a coordonné les parties pertinentes du projet, a déclaré que le système de justice autochtone ne concernerait que les crimes de bas niveau, tels que le vol d’animaux.

D’autres critiques se sont concentrés sur les changements proposés au système politique. Il remplacerait le Sénat par un organe similaire mais plus faible, connu sous le nom de Chambre des régions. Cela permettrait à certaines lois de devenir loi avec l’approbation du une seule chambre.

Oscar Landerretche, directeur de l’École d’économie et de commerce de l’Université du Chili, a déclaré que les changements réduiraient les freins et contrepoids de la législature.

“N’importe quel Erdogan ou Trump peut se frayer un chemin vers un pouvoir infini”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que la proposition doit être lue à travers le prisme des pires scénarios possibles, tels que la montée en puissance d’un autre dirigeant autoritaire. “Les systèmes juridiques ne peuvent pas être interprétés à la manière de” My Little Pony “.”

Les partisans disent que la structure proposée aiderait à corriger un système qui a été conçu pour aller à l’encontre de l’adoption de la législation.

Landau, le politologue de l’État de Floride, a déclaré que les changements ne sont pas aussi drastiques que le disent les critiques.

“Au niveau national, il y a une crainte dans certains coins que la constitution va déclencher une série de changements radicaux”, a déclaré Landau. “Alors que tous ceux à qui j’ai parlé à l’échelle internationale et tous les universitaires et les personnes qui regardent le processus depuis l’étranger se disent:” C’est une constitution moins radicale et plus courante que ne le suggère ce discours. “”

Jeudi soir, une foule de milliers de personnes a inondé l’Alameda, l’avenue principale du centre-ville de Santiago, pour un rassemblement visant à clore la campagne de soutien à la proposition. Des gens de tous âges brandissaient des drapeaux chiliens et indigènes et scandaient « Apruebo ! » – Approuver! Ils portaient des photos de Chiliens disparus sous la dictature de Pinochet. Beaucoup ont pleuré lorsqu’un jeune homme, aveuglé par la police lors des manifestations de 2019, a déclaré: “J’approuve, pour tous les yeux que nous avons perdus”.

Dans le public, nombreux étaient ceux qui avaient vécu la terreur de la dictature, alors que de telles manifestations étaient souvent impossibles. Une femme de 65 ans dont un membre de la famille a été détenu et torturé sous Pinochet. Un cuisinier de 59 ans qui s’est rendu au rallye après le travail à vélo, un drapeau chilien sur son volant, dont le père est décédé d’un cancer après n’avoir pas pu se faire opérer à temps.

Ensuite, il y en avait beaucoup qui ont grandi dans un Chili très différent, une démocratie qui leur a permis d’exiger le changement.

“C’est un rêve de générations en devenir, de ma mère, de ma grand-mère”, a déclaré Rocio Navarrete, une jeune femme de 21 ans avec des créoles qui est devenue majeure en manifestant dans les rues de Santiago en 2019. “Ils ont toujours dit nous, c’est le berceau du néolibéralisme, alors c’est là que cela devrait tomber.

Pour certains, à la fois sur la place et dans tout le pays, c’était une fête, quel que soit le résultat du vote de dimanche.

“Il y a des pays où, après être tombés dans une crise sociale profonde, ce qui vient ensuite est une guerre civile”, a déclaré Amaya Álvez, avocate et membre de la convention constitutionnelle. « Dans notre cas, nous avons été capables de transformer une crise sociale profonde, marquée par la violence et les morts, en un processus institutionnel. D’une manière extraordinaire… nous avons proposé une constitution.

“Cela, pour moi,” dit-elle, “est une grande réussite.”