Référendum au Chili : les électeurs envisagent une nouvelle constitution égalitaire

SANTIAGO, Chili – Les Chiliens ont voté dimanche sur un projet de constitution de gauche qui transformerait radicalement un pays autrefois considéré comme un modèle de marché libre pour la région, avec des résultats attendus tard dans la soirée. Le scrutin demandait aux électeurs d’approuver ou de rejeter le remplacement de la constitution de l’époque de la dictature de 1980 – considérée comme l’une des plus favorables aux entreprises au monde – par l’une des constitutions les plus égalitaires et inclusives au monde.

La constitution proposée serait un changement radical pour la nation sud-américaine, élargissant le rôle du gouvernement et décrivant un modèle économique conçu pour réduire les inégalités et élever les pauvres.

Le document, rédigé dans le cadre d’un processus démocratique, est né d’une tentative d’unification d’un pays en crise. En 2019, les rues du Chili ont éclaté en signe de protestation, alimentées par des travailleurs et des classes moyennes aux prises avec des prix élevés et des salaires bas. Dans une société longtemps considérée comme un symbole de prospérité dans la région, des milliers de Chiliens ont exprimé leur colère contre un gouvernement qui, selon eux, les avait oubliés.

Les politiciens ont négocié ce qu’ils considéraient comme un moyen d’apaiser les troubles : ils se sont engagés à rédiger une nouvelle constitution, remplaçant la version rédigée sous le régime militaire brutal du général Augusto Pinochet. L’année suivante, les Chiliens ont massivement voté en faveur de la rédaction d’une nouvelle charte.

Mais au lieu d’unir la nation, le processus a fini par la diviser une fois de plus. Les sondages du mois dernier ont montré une pluralité d’électeurs opposés au projet de constitution.

Le document de 388 articles a fait l’objet de vives critiques selon lesquelles il était trop long, trop à gauche et trop radical dans ses propositions économiques, judiciaires et politiques. Comme d’autres référendums étroitement surveillés dans le monde – de l’accord de paix colombien au Brexit – le débat a été entaché de désinformation, de désinformation et de confusion quant à l’interprétation d’un document aussi exhaustif.

Pourtant, bon nombre des préoccupations étaient centrées sur la question centrale de l’identité nationale. La proposition décrivait le Chili comme un pays «plurinational» composé de nations et de communautés autochtones autonomes.

“Cela divise le Chili, et le Chili est une seule nation”, a déclaré María Yefe, une femme de ménage de 65 ans qui a voté dimanche pour le rejet de la constitution dans la capitale de Santiago. “Nous allons être encore plus divisés que nous ne le sommes actuellement.”

Lors du même sondage, María Barros, 42 ans, mère de deux enfants, a capturé les sentiments de nombreuses personnes à travers le pays : « Les Chiliens conviennent que nous devons changer la constitution », a-t-elle déclaré. “Mais pas comme ça.”

Le vote était également un référendum sur le jeune président du pays, Gabriel Boric, 36 ans, le dirigeant le plus à gauche du Chili depuis Salvador Allende, qui s’est suicidé lors du coup d’État militaire de 1973 qui a renversé son gouvernement socialiste. L’année dernière, Boric a promis aux électeurs que “si le Chili était le berceau du néolibéralisme, ce sera aussi sa tombe”.

Mais le succès de ses plans ambitieux reposait en partie sur le succès du projet Constitution. Et le jeune leader a subi une chute des cotes d’approbation, au milieu de l’escalade de la violence et de la hausse de l’inflation.

Si la proposition échoue, la charte de 1980 sera maintenue et Boric et son pays devront recommencer à zéro. Pour rédiger une nouvelle charte, disent les experts constitutionnels, les Chiliens devront probablement porter la question devant son congrès, lancer une nouvelle élection pour une nouvelle assemblée et recommencer le processus de rédaction.

Après avoir voté dimanche depuis sa ville natale de Punta Arenas, une ville située près de la pointe sud de la région chilienne de la Patagonie, les journalistes ont demandé à Boric si, dans le cas d’un vote contre le projet de constitution, il appellerait à un accord politique pour lancer une récrire. Le président s’est engagé à “convoquer une large unité nationale … ​​et à faire avancer ce processus”.

“C’est un moment historique, pour lequel je pense qu’il est très important que nous soyons tous, indépendamment de notre choix, profondément fiers”, a déclaré Boric. “Dans les moments difficiles que nous avons traversés en tant que pays, nous avons choisi comme voie, comme moyen de résoudre nos différends, une avancée vers plus de démocratie et jamais moins.”

L’expérience audacieuse du Chili : un pays divisé vote une nouvelle constitution

La La proposition consacrerait certains droits civils qui n’ont jamais été inclus dans une constitution, mettant l’accent sur bon nombre des priorités des mouvements sociaux de gauche dirigés par de jeunes Chiliens : l’égalité des sexes, la protection de l’environnement, les droits des Autochtones et des LGBTQ et l’accès légal à l’avortement.

Il garantirait l’accès à une éducation de qualité, aux soins de santé et à l’eau. Il accorderait des droits à la nature et aux animaux et exigerait que le gouvernement s’attaque aux effets du changement climatique. On pense qu’il s’agit de la première constitution qui exigerait la parité entre les sexes au sein du gouvernement et des entreprises publiques et publiques-privées.

Pour Nel González, une femme de 36 ans votant dans le centre de la ville, la proposition offrait la possibilité d’un nouveau type de gouvernement qui donne la priorité aux droits sociaux de son peuple.

“Aujourd’hui est un jour plein d’espoir pour le Chili”, a-t-elle déclaré. “Ce qui est en jeu, c’est une constitution pour un pays beaucoup plus démocratique et beaucoup plus égalitaire.”

Il a été rédigé par une assemblée élue inhabituelle, qui a attiré des participants et des nouveaux venus politiques de tout le pays qui s’étaient rarement sentis représentés dans la politique nationale. L’assemblée constitutionnelle de 155 membres était composée à parts égales d’hommes et de femmes, et 17 sièges étaient réservés aux 10 communautés autochtones du pays.

Mais il était composé pour la plupart de membres indépendants et de gauche, et a fait l’objet de critiques de la part de ceux qui estimaient que l’assemblée n’avait pas intégré les opinions des conservateurs.

La convention a également été en proie à des controverses qui ont contribué à alimenter une campagne visant à la discréditer. Un délégué éminent a été élu à l’assemblée sur la promesse de soins de santé gratuits et de haute qualité, citant ses propres expériences de leucémie. Mais il a démissionné après que la nouvelle a éclaté qu’il faisait semblant d’être malade.

Le Chili rédige une constitution réveillée. Les Chiliens sont-ils prêts ?

Pourtant, la convention a marqué la première fois qu’un groupe de personnes démocratiquement élues s’est assis – dans un processus transparent et ouvert – pour rédiger une constitution pour le pays.

« Cette constitution a été rédigée par des élus, des gens ordinaires et ordinaires. Cela lui donne une valeur énorme », a déclaré Mario Opazo, un homme de 59 ans qui a voté dimanche en faveur de la proposition dans le centre de Santiago. “Il pourrait avoir quelques imperfections, mais la majeure partie a été construite avec les souhaits et par les habitants de ce pays.”

Alberto Lyon, un avocat qui a voté dans le quartier aisé de Las Condes, a déclaré avoir voté en faveur de la rédaction d’une nouvelle constitution. “Mais je pensais qu’ils rédigeraient une constitution occidentale”, a déclaré l’homme de 66 ans. Il a décrit la version proposée comme “indigéniste” et “dans le style du Venezuela”.

“C’est un désastre”, a déclaré Lyon. “Cela change tout le système politique.”

Pour Bárbara Sepúlveda, le scrutin de dimanche était un vote pour un document qu’elle a personnellement aidé à rédiger. Quoi qu’il arrive, le délégué constitutionnel de gauche de 37 ans a déclaré: “Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression de faire partie d’une avancée, d’un triomphe.”

“Dans un pays où il semblait que rien ne pouvait changer”, a-t-elle déclaré, “nous voyons maintenant que tout est possible”.