Ref Watch : Mateo Kovacic de Manchester City a été « très chanceux » de ne pas recevoir de carton rouge contre Arsenal, déclare Dermot Gallagher | Actualités footballistiques

L’ancien arbitre Dermot Gallagher décortique les points chauds de l’action de Premier League du week-end, notamment Mateo Kovacic de Manchester City évitant un carton rouge contre Arsenal lors du Super Sunday.

Kovacic aurait-il dû être expulsé à Arsenal ?

S’exprimant sur Ref Watch, Dermot Gallagher a estimé que Kovacic avait eu beaucoup de chance d’éviter d’être expulsé pour deux défis controversés au cours de la première moitié de leur défaite contre Arsenal.



INCIDENT 1 : Le milieu de terrain de Manchester City, Mateo Kovacic, attrape Martin Odegaard d’Arsenal à la cheville avec un plaquage et reçoit un avertissement de l’arbitre Michael Oliver. VAR examine l’incident et recommande à Oliver de s’en tenir à sa décision initiale

INCIDENT 2: Moins de cinq minutes plus tard, Kovacic glisse tardivement sur Declan Rice, mais aucun deuxième jaune n’est produit.

DERMOT DIT : DÉCISION INCORRECTE

« Il [Kovacic] J’ai eu de la chance avec le deuxième. Beaucoup de gens pensent que c’est un carton jaune, beaucoup de gens pensent que c’est un carton rouge. Je pense que c’est sur le point et c’est pourquoi je pense qu’il a vraiment de la chance. Je pense qu’il aurait pu y aller un autre jour.

« Cela dit, si c’est si proche d’être un carton rouge, quand vous lancez le deuxième défi quelques minutes plus tard, quoi qu’il arrive, cela suffit à le faire basculer. Dans l’ensemble, il est très, très chanceux.

« Une fois que vous avez réussi un tacle comme le premier auquel vous avez échappé – faute d’un meilleur mot – avec l’accumulation des deux, ça doit être un carton rouge.

« Ce que je dirais pour la défense de Michael, c’est qu’il a été très clair sur le fait qu’il avait pris la décision ; il a dit à tout le monde qu’il n’y avait aucun doute dans son esprit. Ensemble, je pense qu’ils sont un carton rouge. »

Les esprits s’échauffent après un temps plein aux Emirats

Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker, a été vu face à l’entraîneur d’Arsenal après le coup de sifflet à plein temps à l’Emirates Stadium.



INCIDENT: La situation s’échauffe lorsque les joueurs d’Arsenal et de Manchester City quittent le terrain après le coup de sifflet final, le défenseur de City Kyle Walker étant vu face à l’entraîneur d’Arsenal.

DERMOT DIT : L’INCIDENT DEVRAIT ÊTRE SIGNALÉ À LA FA POUR UN EXAMEN PLUS PROFONDE

« Cela relève toujours du pouvoir de l’arbitre, cela ne fait aucun doute. Vous pouvez voir combien de personnes sont impliquées, pas seulement les joueurs, mais aussi le personnel d’entraîneurs et autres.

« L’arbitre doit surveiller autant qu’il le peut ses collègues, prendre des notes. Je pense que la meilleure chose à faire est de signaler qu’il a vu cet incident, de le signaler à la FA et de dire qu’ils voudront peut-être regarder la vidéo parce que cela en captera bien plus que l’œil humain dans cette situation. »

Guimaraes a-t-il eu de la chance de ne pas recevoir un deuxième jaune ?

Dermot a estimé que Bruno Guimaraes de Newcastle était « extrêmement chanceux » de ne pas avoir reçu un deuxième carton jaune pour son défi sur James Ward-Prowse.



INCIDENT: Ayant déjà reçu un avertissement pour une faute sur Emerson de West Ham, peu après, Bruno Guimaraes de Newcastle clipse James Ward-Prowse sur la ligne médiane, juste devant l’arbitre Peter Bankes. Le Brésilien ne reçoit pas de deuxième jaune.

DERMOT DIT: DÉCISION INCORRECTE

« Il est extrêmement chanceux. S’il obtient un deuxième jaune là-bas, aucun de nous ne le contestera.

« L’arbitre a laissé le jeu se dérouler et a joué son rôle pour faire de ce match un très bon match à regarder. Qu’il ait pensé que c’était juste une faute, sans rompre la promesse d’attaque, il est difficile de dire autre chose que le fait que vous l’anticipiez. en allant.

« Vous regardez Guimaraes et son regard dit ‘qu’ai-je fait ? Je n’aurais jamais dû me mettre dans cette position’. »

Bonne décision d’expulser Lemina ?

INCIDENT: Mario Lemina des Wolves reçoit un deuxième carton jaune pour un retrait sur Nicolo Zaniolo d’Aston Villa, après avoir déjà reçu un avertissement pour une faute sur Douglas Luiz.

DERMOT DIT : DÉCISION CORRECTE

« C’est de cela dont nous parlons : vous faites reculer quelqu’un comme ça pour arrêter une attaque prometteuse, vous vous attendez à un carton jaune. Il avait déjà reçu un carton jaune. La cohérence, c’est bien tant que vous avez raison, mais vous ne pouvez pas avoir systématiquement tort. »

Aston Villa aurait-elle dû se voir accorder un penalty ?

INCIDENT: Ollie Watkins d’Aston Villa tire dans le filet latéral mais il demande un penalty après avoir été poussé au sol par Matt Doherty des Wolves. VAR le vérifie mais décide qu’il n’y en a pas assez dans le défi.

DERMOT DIT : DÉCISION CORRECTE

« Tout ce que je peux penser, c’est que l’arbitre pense que ce n’est pas assez de contact pour le rabaisser comme ça. Il va au VAR, est-ce une erreur claire et évidente ? Le VAR se range du côté de l’arbitre et dit que ce n’est pas le cas, donc aucune faute n’est commise. «

Le but refusé de Luton aurait-il été annulé de toute façon ?

INCIDENT: Un tir d’Elijah Adebayo de Luton revient du poteau et est dirigé par Tom Lockyer. L’arbitre siffle une faute d’Adebayo sur Cristian Romero lors de la préparation et le but est refusé.

DERMOT DIT : DÉCISION CORRECTE

« Adebayo a utilisé ses deux mains, c’est la différence ici. C’est un peu plus évident pour l’arbitre. Tom Lockyer était en fait hors-jeu donc le but aurait été refusé de toute façon. »

Bissouma méritait-il un deuxième jaune ?

INCIDENT: Averti plus tôt en première mi-temps pour une traction sur Chiedozie Ogbene de Luton, Yves Bissouma de Tottenham plonge à l’entrée de la surface et reçoit un deuxième carton jaune.

DERMOT DIT: BONNE DÉCISION

« Tout le mérite revient à John Brooks et je vais vous dire pourquoi. Je regardais ce match et du point de vue de la télévision, je pensais que c’était une faute.

« Quand il a produit le deuxième jaune, ma première pensée a été que j’espérais qu’il avait bien compris. Quand vous voyez l’angle inversé, quel endroit c’est. »

Gross aurait-il dû être sanctionné davantage pour avoir concédé un penalty ?

INCIDENT: Le gardien de Brighton, Bart Verbruggen, met Pascal Gross en difficulté dans sa propre surface, Dominik Szoboszlai pinçant le ballon avant d’être entraîné par le col par Gross. Un penalty est accordé, mais Gross évite le penalty.

DERMOT DIT : UN CARTON JAUNE AURAIT REND CECI MOINS CONTROVERSÉ

« C’est une combinaison de plusieurs choses. Le fait qu’il ne va pas directement au but, le ballon s’est enfui – je comprends que le ballon s’est enfui parce qu’il a reculé – le gardien de but est également très proche et un défenseur arrive, donc il y a beaucoup de pièces mobiles là-bas.

« Ce que je dirais, c’est que s’il donnait un carton jaune, ce débat serait beaucoup plus dilué parce que les gens accepteraient qu’il y ait eu une sorte de punition. »

Brighton aurait-il dû se voir attribuer son propre penalty ?

INCIDENT: Un tir capricieux de Kaoru Mitoma de Brighton semble frapper le bras de Virgil van Dijk dans la surface de réparation. Aucune pénalité n’est accordée.

DERMOT DIT : DÉCISION CORRECTE

« Les preuves sont là, visibles par tout le monde. Il frappe clairement sa cuisse, son bras à ses côtés, il rebondit de quelques mètres, le frappe, cela ne fait aucun doute, mais vous seriez absolument abasourdi si un penalty était infligé. pour ça. »