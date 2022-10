Ref Watch: Le penalty d’Arsenal contre Liverpool était-il doux et quelle est la loi sur le handball? | Nouvelles du football

Avec un affrontement du Super dimanche riche en incidents entre Arsenal et Liverpool à l’Emirates Stadium – plus le handball et l’incertitude du hors-jeu tout au long du week-end – l’expert en arbitrage de Sky Sports, Dermot Gallagher, rend son verdict sur les appels litigieux.

Arsenal 3-2 Liverpool

INCIDENT: Granit Xhaka croise le ballon dans la surface de Liverpool et Gabriel Jesus est en compétition pour le ballon avec Thiago Alcantara. L’attaquant d’Arsenal tombe sous le défi de Thiago et Michael Oliver accorde immédiatement le penalty. VAR n’intervient ni pour regarder ni pour annuler la décision.

Bukayo Saka rétablit l’avance d’Arsenal pour la troisième fois en convertissant son coup de pied pour le porter à 3-2



VERDICT DE DERMOT : Décision incorrecte.

DERMOT DIT : Je pense que cela soulève deux questions. Premièrement, cela ne correspond pas à ce qui a changé cette saison. La Ligue a relevé le seuil et il y a plus de contacts physiques. Sans aucun doute, Thiago ne récupère pas le ballon et entre en contact avec Jésus. Mais est-ce suffisant de donner un penalty ? Je crois que non.

Le problème suivant est quand il est lancé au VAR, Michael Oliver dira au VAR : il ne récupère pas le ballon, il a pris contact avec le joueur qu’il a. Il n’y a donc aucune preuve qu’il ait pris une mauvaise décision, le VAR doit rester en dehors. Il sera toujours par défaut à la décision de l’arbitre.

INCIDENT: Gabriel Martinelli croise le ballon dans la surface de Liverpool puis attrape Trent Alexander-Arnold à la cheville. Le défenseur de Liverpool reste au sol et nécessite des soins – et est retiré à la mi-temps en raison d’une blessure. Oliver et VAR choisissent de ne pas pénaliser Martinelli pour le contact après le croisement.

Trent Alexander-Arnold a été retiré avec une blessure à la cheville après cet incident avec Gabriel Martinelli





VERDICT DE DERMOT : Décision correcte.

DERMOT DIT : Il a été vérifié parce que je les ai entendus le vérifier. Martinelli croise le ballon et c’est juste dommage. Dans le football, il y a un contact physique qu’on n’anticipe pas et c’était le cas. Un accident complet.

INCIDENT: Darwin Nunez marque sur le centre de Luis Diaz, mais l’Uruguayen se tenait en position de hors-jeu pour le long ballon d’Alexander-Arnold au début du mouvement. Nunez ne va pas chercher le ballon et Gabriel touche le ballon sur le chemin de Diaz, laissant l’attaquant de Liverpool traverser vers Nunez et marquer. Oliver et VAR disent que Nunez n’est pas du tout hors-jeu dans le mouvement.

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher donne son analyse d’expert sur les raisons pour lesquelles Darwin Nunez n’a pas été déclaré hors-jeu pour son égalisation contre Arsenal



VERDICT DE DERMOT : Décision correcte.

DERMOT DIT : Ils pensent que Nunez n’essaie pas de récupérer le ballon et n’a pas d’impact sur le jeu car il passe par Luis Diaz, qui centre et Nunez marque malheureusement. Je dis malheureusement parce qu’il a commencé en position de hors-jeu, mais ensuite Gabriel touche le ballon, il est donc en position de hors-jeu et est donc autorisé à continuer à jouer. C’est l’une des nuances de la loi sur le hors-jeu.

INCIDENT: Diogo Jota traverse la surface d’Arsenal et le ballon frappe le bras de Gabriel. Oliver et le juge de touche sur le côté choisissent de ne pas donner de pénalité et VAR accepte après l’avoir examiné.

L’arbitre et le VAR rejettent les appels de Liverpool pour un penalty après que Gabriel ait semblé manipuler le ballon dans la surface



VERDICT DE DERMOT : Décision incorrecte.

DERMOT DIT : Tout ce que je peux penser, c’est que l’arbitre et le VAR ont estimé que c’était trop proche. Ce que nous avons vu cette saison, c’est que si le bras est sorti – dans ce cas à hauteur d’épaule – alors il a été pénalisé. Quand je l’ai vu et que j’ai vu le VAR être utilisé, je m’attendais à ce qu’il soit renversé.

Ils ont estimé que c’était trop proche, c’est pourquoi cela n’a pas été donné. Je prévoyais que le VAR recommanderait un examen. Tout ce que je peux penser, c’est que le VAR a estimé que c’était trop proche, donc je ne le recommanderais pas. S’il ne le fait pas, l’arbitre ne peut pas regarder l’écran.

Newcastle 5-1 Brentford

INCIDENT: Avec Newcastle menant 2-0, Aaron Hickey dirige le ballon vers le bras de Dan Burn, le défenseur des Magpies ne regardant pas le ballon dans le processus. VAR informe l’arbitre John Brooks de regarder le moniteur et une pénalité est donnée.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle contre Brentford en Premier League



VERDICT DE DERMOT : Décision correcte

DERMOT DIT : J’ai été surpris que celui de Gabriel n’ait pas été donné. Je n’étais pas surpris que ce soit le cas. Dès que je l’ai vu, j’ai pensé : « Son bras est si haut et je m’attends à ce qu’il me soit donné ». Je pense qu’ils sont très similaires et j’ai été surpris qu’ils n’aient pas été traités de la même manière.

La directive est que si le bras est à hauteur d’épaule et au-dessus, il sera pénalisé. Dan Burn, je n’ai jamais pensé une seule seconde qu’il ne serait pas pénalisé.

West Ham 3-1 Fulham

INCIDENT: Gianluca Scamacca marque pour West Ham pour porter le score à 2-1 mais les joueurs de Fulham accusent l’Italien d’avoir touché le ballon avec son bras deux fois dans le même mouvement. VAR examine longuement les deux handballs et estime que Scamacca n’a pas délibérément commis d’infraction.

VAR TEMPS PRISE : Deux minutes et 40 secondes.

VERDICT DE DERMOT : Le premier est le handball, le second ne l’est pas.

DERMOT DIT : Je pense en fait que cela touche sa main – et pour être juste envers le VAR, il l’a étudié, étudié et étudié. Il l’a regardé pendant deux minutes et 40 secondes. Il vérifia chaque angle et il n’était pas convaincu qu’il avait touché la main. S’il n’est pas convaincu, il ne peut pas le donner.

Je pense qu’il touche sa main à cause de la façon dont le ballon descend. Ce fut un appel difficile pour le VAR. Il ne l’a pas regardé et l’a jeté. Personne ne peut reprocher au VAR d’être diligent.

Le second est plus douteux, le premier est celui où il frappe la main alors que la trajectoire de la balle descend.

S’exprimant sur Ref Watch, l’ancien arbitre Dermot Gallagher explique pourquoi deux des buts de West Ham ont été autorisés à se tenir contre Fulham, tandis que celui de Marcus Rashford a été exclu pour Manchester United à Everton.



INCIDENT: Michail Antonio marque le troisième but de West Ham mais est accusé d’avoir manipulé le ballon dans la préparation. L’attaquant des Hammers semble contrôler le ballon avec sa main, mais il n’est pas récupéré par les officiels et Antonio termine le mouvement avec un but.

VERDICT DE DERMOT : C’est du handball mais VAR ne peut pas exclure le but.

DERMOT DIT : Je pense que c’était un handball à l’origine car il le balayait mais parce que ce n’est pas capté par l’arbitre, ça continue et ça ne se matérialise pas dans un but parce que les joueurs de Fulham touchent le ballon et le jeu se réinitialise.

La loi dit que s’il frappe sa main, il doit aller directement à un joueur ou à son collègue pour être pénalisé. Ça va au même joueur et c’est là que c’est compliqué. S’il a été relevé sur le jeu qu’il s’agissait de handball, cela est considéré comme une faute, mais le VAR a estimé qu’il ne s’agissait pas de handball délibéré, il ne peut donc pas le pénaliser.

Everton 1-2 Manchester United

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Everton en Premier League



INCIDENT: Marcus Rashford marque ce qui ressemble à un troisième but pour Manchester United, mais est pénalisé pour avoir contrôlé le ballon avec sa main après que le défenseur d’Everton James Tarkowski soit venu le défier. VAR exclut le but pour le handball.

LE VERDICT DE DERMOT: Décision correcte.

DERMOT DIT : Cela frappe sa main mais il est le seul joueur impliqué dans le mouvement. Il marque et cela ne revient à aucun autre joueur. Vous pouvez dire qu’il doit encore continuer et marquer, mais il n’y a pas d’autre joueur impliqué. Le fait qu’un joueur d’Everton le lui joue est sans importance. Il s’agit de savoir s’il frappe sa main ou son bras. Et il frappe son bras.