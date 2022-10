Ref Watch: Le match d’ouverture de Callum Wilson à Newcastle à Tottenham aurait-il dû tenir? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les grands points chauds de l’arbitrage de l’action de Premier League du week-end.

Tottenham 1-2 Newcastle

INCIDENT: Le premier match de Callum Wilson contre Tottenham a été autorisé après que l’attaquant est entré en collision avec Hugo Lloris quelques instants avant qu’il ne marque. VAR a vérifié l’incident et était d’accord avec l’arbitre.

VERDICT: Bonne décision.

DERMOT DIT : Je pense que c’est un bon objectif. Pour moi, il ne fait rien de mal, il est là et Hugo Lloris rentre dedans. Je ne sais pas où Callum Wilson peut aller. Je pense que l’arbitre a raison de donner un but. Je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de preuves pour que l’arbitre donne une faute contre Wilson.

Paul Robinson : Je pense que c’est doux de la part du gardien. Hugo plonge, le contact n’a pas suffi à l’envoyer au sol. Mais si vous regardez le bras de Callum Wilson, vous le voyez venir autour d’Hugo Lloris. Si c’est l’inverse, si Callum Wilson torse autour d’Hugo Lloris et Lloris met son bras autour de lui, c’est une faute dans l’autre sens.

Chelsea 1-1 Man Utd

INCIDENT: Scott McTominay accorde un penalty pour avoir retenu Armando Broja de Chelsea dans la surface de réparation.

VERDICT: La pénalité était le bon appel.

DERMOT DIT : Il s’accroche trop longtemps à lui et ne le lâche pas. Il l’attrape, le tient et ne le lâche pas tant qu’il n’est pas au sol. Je pense que l’arbitre n’a pas d’autre choix que de donner un penalty. Il y aura toujours un contact physique, mais les arbitres recherchent des maillots étirés ou combien de temps les gens tiennent les joueurs.

Aston Villa 4-0 Brentford

INCIDENT: Kristoffer Ajer de Brentford donne un penalty pour avoir tiré sur le maillot de Tyrone Mings dans la surface.

VERDICT: Bon appel.

DERMOT DIT : C’est le pull de chemise dont j’ai parlé. Vous pouvez voir qu’il tire sa chemise – c’est un excellent exemple de ce que les arbitres recherchent. Vous pouvez voir à quelle distance la chemise est du corps. Il n’a rien fait d’autre qu’essayer de mettre la main sur le joueur.

Manchester City 3-1 Brighton

INCIDENT: Erling Haaland a estimé qu’il aurait dû avoir un penalty après avoir pris contact avec le gardien de Brighton Robert Sanchez dans la surface, mais l’arbitre a décidé de ne pas le faire.

VERDICT: Cela aurait dû être une sanction.

DERMOT DIT : Je pense que c’est une sanction. La raison pour laquelle ils ne l’ont pas donné est qu’il s’agissait d’un contact minimal et que le ballon fuyait. Pour moi, ce gardien n’est plus un gardien. Dès qu’il décide d’y aller avec ses pieds, en ce qui me concerne, il est un arrière latéral et si un arrière latéral fait ce défi, il serait pénalisé.

INCIDENT: Bernardo Silva a écopé d’un penalty après un contrôle VAR après avoir été poussé par Pascal Gross dans la jambe de Lewis Dunk.

VERDICT: C’était une pénalité.

DERMOT DIT : Cela a soulevé toutes sortes de différends. Les gens se demandent si c’est une faute de Dunk, si Silva a suspendu sa jambe ou si Gross a poussé Silva en lui et si c’était suffisant pour le pousser dans la jambe de Dunk.

Paul Robinson : Je pense qu’il y a deux moments où un penalty pourrait être donné. La poussée initiale, puis le voyage, mais on pourrait dire qu’il a été poussé dans le voyage. Je pense que la poussée était suffisante pour un penalty.

Sue Smith : Je pense que c’était un penalty mais je pense que Silva sait ce qu’il fait. Il prend contact.

Southampton 1-1 Arsenal

INCIDENT: Les appels de Gabriel Jesus à un penalty ont été ignorés après avoir été retenus par le défenseur de Southampton Duje Caleta-Car.

VERDICT: Appel difficile, mais l’arbitre avait raison.

DERMOT DIT : C’est un appel difficile, je pense qu’il y a un enchevêtrement de jambes. C’est désordonné mais il semble un peu injuste d’appeler cela une faute parce que le défenseur de Southampton récupère le ballon. Les gens diront qu’il l’attrape, qu’il joue le ballon, qu’il est maladroit, mais ils jouent tous les deux le ballon. Je dirais que je vais avec l’arbitre.

Sue Smith : Je suis un peu tiraillé, il récupère le ballon mais il est rattrapé du mauvais côté. Cela aurait pu aller dans les deux sens. Il a ses bras et ses jambes autour de lui et il y a un enchevêtrement de jambes. Une fois que vous êtes devant en tant qu’attaquant, vous sentez que c’est une pénalité.

Paul Robinson : Je pense que le contact est là. Jésus ne s’aide pas en reculant, si vous allez dans cette direction et que quelqu’un vous fait trébucher, vos jambes ne se lèvent pas en l’air. Ils ont une affaire mais il ne s’aide pas.