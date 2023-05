Ref Watch: le handball du défenseur de Manchester United Victor Lindelof contre West Ham « un penalty clair » | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les points chauds de l’action du week-end, y compris l’incident de handball controversé du défenseur de Manchester United Victor Lindelof contre West Ham.

West Ham 1-0 Manchester United

INCIDENT: Commençons par le match au stade de Londres le Super dimanche. West Ham n’a pas reçu de penalty lorsque Lindelof a semblé déplacer son bras vers le ballon dans la surface pendant la première mi-temps. Avez-vous été surpris que cela n’ait pas été donné ?

VERDICT DE DERMOT : « Lindelof est extrêmement chanceux. Cela aurait dû être un penalty. »

West Ham s’est vu refuser ce qui ressemblait à un penalty sur le coup de la mi-temps lorsque le handball de Lindelof est passé inaperçu par l’arbitre sur le terrain Peter Bankes et le VAR Stuart Attwell a décidé de ne pas intervenir.



DERMOT DIT : « Je pense qu’il panique et bouge son bras vers le ballon. Si un penalty était donné, il ne pouvait pas discuter. Le VAR a décidé qu’il l’avait frappé à la main et que la main était devant le corps, donc elle n’était pas tendue Mais ce que vous diriez, c’est que lorsque vous lancez votre bras comme ça et que vous le déplacez vers le ballon, si vous êtes puni, vous ne pouvez pas discuter.

« Le retour du PGMOL était que même si son bras était sorti, il frappait sa main et sa main était devant son corps, donc ils étaient d’avis qu’il s’était concentré là-dessus, que ce soit vrai ou faux, je ne le sais pas. savoir.

« La règle du handball est vraiment difficile. Ils sentaient que sa main était devant son corps et ne faisait pas grossir son corps, mais je pense qu’à cause de la façon dont il a déplacé son bras vers le ballon, c’est ce qui m’a vendu aurait dû être une pénalité. »

Stéphane Warnock : « C’est une pénalité claire et vous pouvez comprendre pourquoi David Moyes et West Ham étaient si en colère contre la décision. L’arbitre sur le terrain aurait dû avoir le pouvoir de se diriger vers le moniteur et de le regarder à nouveau. »

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre West Ham et Manchester United



INCIDENT: VAR a eu une autre longue vérification sur un défi de Tyrell Malacia sur Jarrod Bowen. Il semblait que les crampons de l’arrière gauche de Manchester United aient attrapé l’arrière de la jambe de l’attaquant de West Ham. Un carton jaune était-il une sanction juste ou aurait-il dû être rouge ?

VERDICT DE DERMOT : « Je pensais que c’était un carton jaune. »

DERMOT DIT : « Ce n’est pas un beau tacle, il l’attrape. Il est proche et ne vient pas de très loin, donc il ne prend pas de vitesse. Il descend rapidement à l’arrière de sa jambe. Ce n’est pas comme si son pied était long Je pense que l’arbitre a bien compris. »

Stéphane Warnock : « Malacia sait ce qu’il fait mais un carton jaune est la bonne décision. »

INCIDENT: Attaquant de West Ham Michail Antonio pensait qu’il avait mis les hôtes 2-0, mais l’arbitre Peter Bankes a estimé qu’il avait commis une faute sur le gardien de Manchester United David de Gea lors de la préparation. Y en avait-il assez?

VERDICT DE DERMOT : « C’est une faute sur le gardien. »

DERMOT DIT : « Antonio a frappé le bras du gardien de but et l’a empêché de jouer le ballon. C’est assez cohérent avec ce que nous avons vu au cours de nombreuses saisons. Il suffit de frapper le bras du gardien de quelques centimètres et il a perdu le ballon et c’est cohérent avec ce que nous ‘ai vu, même dans les saisons où j’ai arbitré.

« Vous devez être très prudent avec les gardiens de but car ils utilisent leurs mains et s’ils se font un peu frapper, cela fait une énorme différence. »

Newcastle 0-2 Arsenal

S’exprimant sur Ref Watch, Dermot Gallagher examine la décision d’annuler le penalty de Newcastle pour un handball de Jakub Kiwior d’Arsenal



INCIDENT: À St James ‘Park maintenant et un penalty a été annulé lors du match de Newcastle contre Arsenal. Il a été donné pour un handball par le défenseur des Gunners Jakub Kiwior mais l’arbitre Chris Kavanagh a été envoyé au moniteur pour jeter un coup d’œil car il sort en premier de sa cuisse. Était-ce une bonne utilisation du VAR ?

DERMOT DIT : « J’ai dit tout de suite que cela serait annulé quand j’ai vu l’angle du ballon frapper sa cuisse. Je ne suis même pas convaincu qu’il ait touché sa main. Si c’est le cas, il sortira certainement de son corps en premier.

« Une fois que le VAR l’a regardé, j’étais assez confiant qu’ils l’enverraient à l’écran. J’étais également convaincu qu’il le renverserait. »

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Newcastle et Arsenal



Bournemouth 1-3 Chelsea

INCIDENT: Bournemouth pensait qu’ils auraient dû recevoir un penalty lors de leur défaite contre Chelsea au Vitality lorsque Dominic Solanke a été renversé par Thiago Silva. L’attaquant des Cherries a-t-il récupéré le ballon en premier ou le Brésilien a-t-il parfaitement chronométré son tacle ?

VERDICT DE DERMOT : « Je ne pense pas que ce soit une pénalité. »

Dermot Gallagher explique pourquoi Bournemouth n’a pas reçu de penalty pour une faute potentielle de Thiago Silva sur Dominic Solanke



DERMOT DIT : « Quand je l’ai vu pour la première fois, chaque instinct disait que Silva devait avoir joué le ballon à cause de l’endroit où il allait. Quand je le revois, il ne joue pas le ballon, Solanke joue le ballon en premier. Mais quand on le regarde de près, Silva n’établit pas non plus de contact réel avec Solanke, il ne le frappe pas vraiment.

« Les pieds des deux joueurs arrivent au sol, donc ce n’est pas un penalty. Solanke joue le ballon mais Silva ne joue pas Solanke. Leurs deux pieds sont au sol. »

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Bournemouth et Chelsea



Manchester City 2-1 Leeds

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Manchester City et Leeds United



INCIDENT: Manchester City a reçu un coup de pied lors de sa victoire contre Leeds lorsque Pascal Struijk a envoyé Phil Foden tomber au sol. L’arrière gauche peut-il se plaindre ?

DERMOT DIT : « Je ne pense pas qu’il doive faire le tacle. Quand vous sortez votre jambe comme ça, je pense que c’est un penalty, surtout quand vous voyez l’incident derrière le but. Struijk ne récupère pas le ballon et il obtient certainement Foden . »

Loups 1-0 Aston Villa

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre les Wolves et Aston Villa



INCIDENT: À Molineux et il y avait des cris d’Aston Villa pour un penalty lorsque le ballon a frappé le bras du milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes. Qu’avez-vous pensé de celui-ci ?

DERMOT DIT : « Il y aura toujours un cri une fois qu’il frappera le bras, mais c’est tout ce qu’il fait. Son bras est dedans, il est près de son corps et il est toujours près de son corps. C’est aussi si près que vous n’allez jamais obtenir une pénalité pour cela. »

Derby de Sheffield Wednesday 1-0

Dermot Gallagher analyse la décision de montrer un carton rouge à Curtis Davies du comté de Derby lors de leur défaite contre Sheffield mercredi



INCIDENT: Derby a raté les barrages de la Ligue 1 et il y a eu un moment énorme dans leur défaite contre Sheffield mercredi. Curtis Davies a donné un penalty et a reçu un carton rouge pour avoir fait tomber Marvin Johnson. Était-ce la bonne décision ?

VERDICT DE DERMOT : « Je ne suis pas convaincu que ce soit même une faute. »

DERMOT DIT : « Si c’est une faute, ce que je pense être sévère, alors ce n’est certainement pas nier une occasion de but parce que vous pouvez voir le gardien de but là-bas et le défenseur revenir.

« L’attaquant ne va pas non plus vers le but. Pour moi, ce n’est pas une opportunité de but claire. »

Faits saillants du match Sky Bet League One entre Sheffield Wednesday et Derby County



Coeurs 0-2 Celtique

INCIDENT: En Écosse maintenant et le défenseur des Hearts Alex Cochrane a été expulsé pour avoir refusé une opportunité de but claire après que l’arbitre ait été invité à se rendre sur le moniteur du terrain. Était-ce difficile de mettre cela à niveau vers un carton rouge ?

VERDICT DE DERMOT : « Je pense que c’est un carton rouge. »

Dermot Gallagher examine la décision de mettre à niveau le carton jaune donné à Alex Cochrane de Hearts en rouge lors de leur match contre le Celtic



DERMOT DIT : « Un de mes amis est un fan de Hearts et il m’a envoyé un message disant qu’il ne pensait pas que c’était bien. Mais je pense en fait que c’est un carton rouge et la raison pour laquelle je pense que c’est un carton rouge est qu’au point de contact, le défenseur ne va pas rattraper le joueur.

« Cochrane le fait tomber, il va se diriger vers le but, le gardien de but ne peut pas récupérer le ballon et la loi dit » peut-il tirer au loin? «

« Je comprends dans le jeu normal pourquoi c’est un carton jaune parce qu’il ne peut pas le voir, mais quand il va à l’écran, je pense que c’est un carton rouge évident. »