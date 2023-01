Ref Watch: Le défi “téméraire” de l’attaquant de Man City Erling Haaland devrait-il être un carton rouge? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les grands points chauds de l’arbitrage de l’action du Nouvel An en Premier League…

Manchester City 1-1 Everton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de Manchester City contre Everton en Premier League



INCIDENT: Kevin De Bruyne a été réservé pour un défi tardif sur Amadou Onana, mais a-t-il eu la chance d’échapper à une expulsion ?

VERDICT: Décision correcte, carton jaune.

Ralentir les choses aggravera toujours les choses et l’image fixe aura l’air mauvaise, mais la bonne décision a été le carton jaune.

DERMOT DIT : C’est pourquoi une image fixe ne dit pas toujours la vérité. Si vous ne voyez que cette image, vous pensez que c’est un très mauvais tacle, c’est un briseur de jambe, un carton rouge.

Mais si vous l’enroulez, vous voyez qu’en fait ce qui se passe, c’est qu’il l’attrape tibia contre tibia. Il ne l’attrape pas avec ses crampons et il n’impacte pas son tibia. Andrew Madley avait la meilleure vue et a pris la bonne décision, carton jaune.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le duo de Manchester City Kevin De Bruyne et Erling Haaland ont tous deux reçu des jaunes lors de leur match contre Everton. Mais ont-ils eu la chance de rester sur le terrain ?



INCIDENT: Everton a de nouveau été frustré alors qu’Erling Haaland a attrapé Vitaliy Mykolenko avec un défi fort et tardif qui a abouti à un carton jaune.

VERDICT: Décision correcte, carton jaune.

DERMOT DIT : Je pense que c’est aussi un carton jaune, si vous regardez bien, il rentre d’un seul pied. Il ne passe pas par là en l’air avec deux pieds hors de contrôle.

Il est parti d’un seul pied. Il l’attrape, cela ne fait aucun doute, mais c’est un carton jaune. C’est imprudent mais cela ne met pas sérieusement en danger la sécurité d’un adversaire et je pense que Madley l’a bien lu.

Je pense qu’il a très bien arbitré tout le match. C’était un très bon match de football à cause de la façon dont il a permis aux joueurs de se défier. C’était un match de football typiquement anglais.

INCIDENT: Riad Mahrez pensait qu’il aurait dû bénéficier d’un penalty quand Idrissa Gueye lui a grignoté les pieds à l’intérieur de la surface de réparation.

VERDICT: Décision correcte, pas de pénalité.

DERMOT DIT : Je pense qu’il y a eu peu de contacts.

Il ne fait aucun doute qu’il a marché sur son orteil mais est-ce suffisant pour donner un penalty ? Je ne pense pas et nous avons entendu récemment comment les arbitres ont été invités à aborder le jeu un peu plus tolérant et je pense que c’est la preuve de cela, pour moi. Je pense que c’était une décision juste.

Je pense qu’il faut permettre le contact physique, il y a un contact physique partout sur le terrain, dans les corners par exemple, on voit des joueurs se bousculer, vous voyez des joueurs tacler. Il est presque impossible de tacler un joueur sans faire de contact physique. Il y a peu de contact mais pour moi, pas assez pour donner un penalty et j’espère qu’à l’avenir les gens l’accepteront plus facilement.

L’AVIS DE WARNOCK : Je pense que la partie intéressante aurait été s’il avait reçu un jaune pour la simulation.

C’était ma préoccupation à l’époque, car ce n’était pas de la simulation. C’était un rassemblement de joueurs et que ce soit un bon endroit de la part de l’arbitre ou qu’il ait laissé tomber, parfois la meilleure chose à faire est de ne rien faire et je pense que c’était la bonne décision à ce moment-là.

Loups 0-1 Manchester United

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester United contre les Wolves en Premier League



INCIDENT: Marcus Rashford s’est vu refuser un deuxième but après que son effort ait ricoché sur le gardien Jose Sa et trouvé le fond du filet, seulement pour que cela soit exclu pour le handball.

VERDICT: Bonne décision, pas de but.

DERMOT DIT: C’est Marcus Rashford qui a marqué, c’est le gros problème.

La loi dit que vous ne pouvez pas marquer avec votre main ou votre bras, que ce soit délibéré ou accidentel.

Il ne fait aucun doute que c’est accidentel. Ça l’a frappé et il n’a aucune idée que ça l’a frappé, puis ça rentre.

Ce que je dirais, c’est que Man Utd ne devrait pas être surpris par cela. C’est en fait arrivé quand ils ont joué à Everton plus tôt dans la saison avec le même joueur. Rashford est passé, il est sorti de son genou, a frappé sa main et il a marqué.

C’est donc la deuxième fois que cela lui arrive cette saison. La petite mise en garde dans la loi est qu’un but sera exclu, qu’il soit délibéré ou accidentel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher donne son analyse d’expert sur le double drame qui a vu VAR ignorer un handball dans la surface de réparation et le but de Marcus Rashford refusé.



Brighton 2-4 Arsenal

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Brighton en Premier League.



INCIDENT: Jeremy Sarmiento est averti pour simulation tard dans la victoire d’Arsenal à Brighton.

VERDICT: Décision correcte, réservation.

DERMOT DIT : C’est ce que les gens veulent que les arbitres fassent dans cette situation et c’est de l’identifier et d’agir en conséquence, et il (Anthony Taylor) a fait exactement cela.

INCIDENT: Solly March est réservé pour un défi tardif sur Oleksandr Zinchenko.

VERDICT: Pas de carton rouge.

DERMOT DIT : J’aurais été étonné si cela avait été remplacé par un carton rouge. Il passe, c’est une faute il n’y a pas de doute, c’était une faute imprudente, il l’attrape, il l’attrape d’un pied, il l’attrape bas, mais pour moi c’est un carton jaune.

Nottingham Forest 1-1 Chelsea

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul 1-1 entre Nottingham Forest et Chelsea en Premier League



INCIDENT: Brennan Johnson est allé au sol après avoir semblé être pris par un défi glissant de Mason Mount. Cependant, il n’y a pas eu de contact. Johnson a évité une réservation pour la simulation.

VERDICT: Pas de faute, l’arbitre ne repère aucun contact.

DERMOT DIT : Je ne pense pas que l’arbitre l’ait reconnu pour ce que c’est et quand vous le voyez, la chose intéressante est que le joueur ne se rend pas service parce qu’il tombe et n’est clairement pas touché et il tombe en tenant son tibia. Ce n’est clairement pas une faute sur son tibia, donc le joueur s’est rendu service et l’arbitre s’est rendu service. Même si j’aime voir un joueur recevoir un carton jaune pour cela parce que c’était une simulation, si l’arbitre ne le remarque pas, je pense que c’est compréhensible. Il va y en avoir quelques ratés.

Une seule solution à cette action rétrospective à prendre, et ensuite on l’éradiquera. Si vous sentez que vous vous en sortez, vous allez continuer à l’essayer. Alors que si des mesures sont prises après le week-end, cela cessera.

Tottenham 0-2 Aston Villa

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Aston Villa contre Tottenham en Premier League.



INCIDENT: Ben Davies se précipite avec deux pieds sur Ashley Young, mais récupère le ballon. L’arbitre décide que c’est une faute et une réservation à Davies.

VERDICT: Décision correcte, carton jaune.

DERMOT DIT : “Ce n’est pas un défi judicieux mais je pense que c’est un carton jaune à cause de ce qui se passe. Il semble aller à deux pieds, mais quand il arrive en fait, il arrive à un pied. Deux choses, une, il a atterri juste devant le joueur, ce qui est une chance pour Ashley Young, et heureusement, il n’a pas parcouru ce demi-mètre supplémentaire parce que s’il l’avait fait et s’était retrouvé sur les tibias, cela aurait certainement été un carton rouge.”

L’AVIS DE WARNOCK : “Je pense que Dermot a raison, la façon dont Ben Davies s’y prend, il plante juste son pied suffisamment à temps pour s’assurer qu’il ne blesse pas Ashley Young, c’est à deux doigts d’être un mauvais tacle.”