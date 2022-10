Ref Watch : Le Celtic aurait-il dû recevoir un penalty contre Hearts ? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les points chauds de l’arbitrage du premier week-end de VAR en Premiership écossaise, y compris tout le drame de la victoire 4-3 du Celtic à Hearts.

Coeurs 3-4 Celtique

INCIDENT: Le but d’Anthony Ralston a été refusé pour une faute dans la préparation.

VERDICT: Bonne décision

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher a son mot à dire sur le drame VAR entourant le match Hearts vs Celtic en Premiership écossaise



DERMOT DIT : L’arbitre donne une faute tôt avant le but. Si vous regardez la rediffusion, vous pouvez voir l’arbitre siffler bien avant que le ballon n’entre. Les gens disent que ce n’était pas un hors-jeu, mais il ne souffle pas pour ça, et c’est pourquoi il n’a pas été vérifié.

L’appel de pénalité du Celtic pour le handball a été rejeté





INCIDENT: Le Celtic a fait appel pour un penalty lorsque le ballon a touché le bras de Michael Smith dans la surface mais, après un contrôle VAR, il a été rejeté.

VERDICT: Cela aurait dû être une sanction.

DERMOT DIT : Je pense qu’en Premier League, nous avons vu cela donné, il rebondit et son bras est sorti. C’est ce qu’ils font en Ecosse, où ils ont un niveau de tolérance légèrement différent du handball. Ses bras ne sont pas massivement sortis, mais en Premier League, cela serait donné.

Hearts a reçu un penalty après que Cameron Devlin ait été renversé dans la surface





INCIDENT: L’arbitre Nick Walsh a accordé un penalty à Hearts après avoir examiné le défi de Cameron Carter-Vickers sur Cammy Devlin.

VERDICT: La pénalité était la bonne décision.

DERMOT DIT : Certainement le bon appel. L’indice est la balle – elle avance. L’attaquant le joue donc ça avance, Cameron Carter-Vickers joue l’homme et c’est un penalty.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et Celtic



INCIDENT: Hearts a reçu un penalty après que Cammy Devlin ait battu Mortiz Jenz au ballon, Josh Ginnelly a marqué sur le rebond mais il a été repris après que lui et Jenz aient été jugés empiétant.

VERDICT: Les bonnes décisions

DERMOT DIT : L’arbitre a donné ça sur le terrain. C’est un tacle similaire au premier, le joueur des Hearts arrive le premier et Jenz le rattrape. Ce qui est intéressant, c’est ce qui se développe après. C’était un très bon endroit près du VAR et ce que vous diriez, c’est que c’est là que ça marche absolument. Parce que quand ils ont tiré le penalty, vous voyez que le joueur qui a mis le ballon dans le filet était celui qui était dans la surface. Il a acquis un avantage matérialiste en étant trop avancé.

Rangers 1-1 Livingston

Dermot Gallagher explique pourquoi VAR mérite d’être crédité après que Morgan Boyes ait vu rouge lors des Rangers vs Livingston



INCIDENT: Morgan Boyes de Livingston est expulsé pour un défi contre l’attaquant des Rangers Alfredo Morelos après un contrôle VAR.

VERDICT: Le carton rouge était la bonne décision.

DERMOT DIT : Honnêtement, je pensais que c’était un carton jaune, mais quand vous le revoyez, je suis entièrement d’accord avec le VAR. L’arbitre a également pensé au carton jaune. Lorsqu’il est envoyé à l’écran, vous pouvez voir que le VAR a capté ce que je n’ai pas vu. Le VAR lui a rendu un énorme service, c’est définitivement un carton rouge.

Hibs 1-2 St Johnstone

Les décisions de réserver Martin Boyle pour la plongée et de refuser également à Hibernian une pénalité pour hors-jeu dans la préparation sont analysées par Dermot Gallagher



INCIDENT: Le contrôle VAR voit l’attaquant des Hibs Martin Boyle réservé pour la plongée.

VERDICT: Décision correcte

DERMOT DIT : Bon point par l’arbitre, VAR vérifie pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un penalty. Ce n’est pas un penalty, l’arbitre a bien compris. Ce que vous diriez, c’est que l’arbitre a réussi du premier coup, il n’avait pas besoin de l’écran qui était sa décision sur le terrain.

VAR a fait ses débuts en Premiership écossaise à Easter Road





INCIDENT: Pénalité de Hibs rejetée pour hors-jeu dans la préparation.

VERDICT: Pas de pénalité

DERMOT DIT : Sans VAR, cela aurait certainement été une pénalité. Le jeu continue et cela n’a pas été capté en temps réel parce que c’était tellement serré. L’arbitre donne un penalty à juste titre et le contrôle a montré qu’il s’agissait d’un penalty mais qu’il y avait une faute dans la préparation.

St Mirren 2-1 Dundee United

Dermot Gallagher analyse la décision d’exclure le but de Jonah Ayunga pour St Mirren contre Dundee United



INCIDENT: Le but de Jonah Ayunga pour St Mirren a été marqué pour une faute dans la préparation.

VERDICT: Le but aurait dû tenir.

DERMOT DIT : Je pense que c’était incroyablement dur. Il y a 15 secondes dans la construction [between the incident and the goal]. Je pense que c’est celui qu’ils apprendront. C’est celui avec lequel je n’étais pas d’accord, je pensais que c’était trop long. Il est dans sa moitié de terrain, allez-vous vraiment remonter aussi loin ? Je crois que non. Je pense objectif.