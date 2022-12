Ref Watch: L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, aurait-il dû se voir accorder un penalty contre Brentford? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les grands points chauds de l’arbitrage de l’action du Boxing Day alors que la Premier League revenait de sa pause de mi-saison.

Brentford 2-2 Tottenham

INCIDENT: Harry Kane n’a pas reçu de penalty après s’être mêlé à Ben Mee dans la surface de réparation de Brentford.

VERDICT: Pas de pénalité.

DERMOT DIT : Je pensais que Mee et Kane s’agrippaient l’un à l’autre. Kane a également une prise sur Mee à l’arrière, donc je pense que si un penalty doit être donné, cela doit être une décision sur le terrain. VAR ne va pas le renverser. Il doit y avoir suffisamment de doutes et c’est ce que nous verrons à l’avenir. Le VAR n’interviendra que lorsque cela sera clair et évident.

STEPHEN WARNOCK DIT : Je pense que c’est une sanction. Je pense que Ben Mee a perdu le vol du ballon et il a également perdu où se trouve Kane. Kane a le droit d’essayer de se frayer un chemin devant Mee mais quand vous regardez la position du défenseur avec ses bras autour de la taille, je pense que cela vous dit que c’est une pénalité.

SUE SMITH DIT : Je couvrais ce match et j’étais tellement surpris qu’il n’ait pas été donné comme pénalité. Vous pouvez sentir que Kane est également aux prises, mais il essaie juste de se débarrasser de Ben Mee. Il y a deux bras autour de Kane et une fois que vous faites cela en tant que défenseur, vous essayez de faire n’importe quoi pour décourager l’attaquant. J’ai été vraiment surpris que cela n’ait pas été donné comme pénalité.

Crystal Palace 0-3 Fulham

INCIDENT: La tâche de Crystal Palace est devenue encore plus difficile lorsque James Tomkins, averti plus tôt pour une faute sur Aleksandar Mitrovic, est parti après 57 minutes après avoir reçu un deuxième carton jaune lorsque son bras levé est entré en contact avec le Serbe alors qu’il passait devant le défenseur du Palais.

VERDICT: L’arbitre s’est laissé sans option.

DERMOT DIT: Le problème ici est que l’arbitre a donné une faute et une fois qu’il l’a fait, je sens qu’il doit agir en raison du mouvement lui-même. Il pense que c’est une faute et un carton jaune. Comme il est déjà sur un jaune, cela signifie que c’est un rouge pour deux réservations. Le VAR ne peut intervenir que sur des cartons rouges consécutifs.

James Tomkins aurait-il dû recevoir un deuxième carton jaune pour son tacle sur Aleksandar Mitrovic ? L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher regarde de plus près dans Ref Watch



Les deuxièmes cartons jaunes doivent-ils être examinés par le VAR ?

DERMOT DIT: Si Tomkins avait reçu un rouge direct pour conduite violente, je pense que cela aurait été annulé par VAR et il serait resté sur le terrain. Le PGMOL ne peut pas établir les règles, peu importe qui est au pouvoir. Le protocole pour le moment est qu’un deuxième carton jaune n’est pas autorisé.

S’il y aura un changement dans les années à venir, nous ne le savons pas. Les gens commencent tout juste à adopter le VAR et il vient tout juste d’être introduit en Écosse, donc pour le moment, c’est là où il en est. Le fait que vous ayez un nouvel officier des arbitres [Howard Webb]ne modifie pas la façon dont l’arbitre est assisté sur le terrain.

Dans ce cas, c’était la décision d’Andrew Madley et VAR n’a joué aucun rôle.

“J’ai pensé que la décision était très dure. Il ne pouvait pas y croire car il n’a même pas vu le joueur. Je ne pense pas que ce soit un deuxième carton jaune.”

INCIDENT: Tyrick Mitchell a mal contrôlé une passe de Tomkins et est entré en contact avec le tibia de Kenny Tete pour tenter de récupérer le ballon. L’arbitre Andy Madley n’a pas hésité à montrer un carton rouge, décision rapidement confirmée par la VAR.

VERDICT: Décision correcte.

DERMOT DIT : Si quelqu’un commençait un cours d’arbitrage aujourd’hui, la seule chose que je vous montrerais, c’est le clip de cet envoi. Je dirais à la personne de ne pas préjuger mais de laisser les choses se dérouler.

Mais si un joueur perd le ballon parce que c’est une première touche lourde et que son instinct est : “Je dois le récupérer rapidement”. Je ne pense pas que Mitchell voulait faire du mal, mais c’est à ce moment-là que l’arbitre doit augmenter sa vigilance sur ce qui peut arriver et que Mitchell va trop loin.

Quand c’est arrivé à l’époque, je pensais qu’il serait expulsé.

Everton 1-2 loups

L’ancien arbitre de Premier League, Dermot Gallagher, a déclaré que l’arbitre avait raison de ne donner à Max Kilman des Wolves qu’un carton jaune pour sa botte haute contre Everton



INCIDENT: Max Kilman est haut avec une botte sur Idrissa Gueye lors de la seconde moitié de la défaite 2-1 d’Everton à domicile contre les Wolves. Le score était égal au moment de l’incident à Goodison Park, l’arbitre Craig Pawson brandissant un carton jaune. Mais Kilman a-t-il eu de la chance d’échapper à un rouge ?

VERDICT: Décision correcte.

DERMOT DIT : Je pense que c’est la bonne décision. C’est une botte haute, c’est téméraire mais ses yeux sont toujours sur la balle. Le joueur d’Everton entre en fait dans sa zone d’espace et je ne pense pas que Kilman sache qu’il est entré. Il l’attrape haut, c’est imprudent mais ce n’est certainement pas un carton rouge pour moi.

Arsenal 3-1 West Ham

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants d’Arsenal contre West Ham en Premier League



INCIDENT: Arsenal a menacé tout au long de la première mi-temps, dominant avec 72% de possession de balle, mais était frustré car le coup de pied de Said Benrahma était le seul but à la pause après que William Saliba eut commis une faute sur Jarrod Bowen dans la surface. Mais y a-t-il eu des contacts ?

VERDICT: Peine.

DERMOT DIT : C’est l’histoire qui est réécrite à bien des égards parce que je pense que c’est une pénalité. J’ai l’impression que Saliba l’a attrapé et que ça l’a renversé.

C’est pourquoi le ballon s’est enfui et c’est ironique car lorsque je le regardais hier soir, il y a eu un incident impliquant Matt Jarvis il y a de nombreuses années sur ce terrain même lorsqu’il a essayé de rester sur ses pieds et que l’arbitre ne l’a pas donné. Nous ne voulons pas forcer les joueurs à penser qu’ils doivent aller au sol, et c’est ce que l’arbitre Michael Oliver a fait ici.