Ref Watch: L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher dit qu’Alexis Mac Allister a été expulsé à tort | Nouvelles du football

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher dissèque les points chauds de l’action de Premier League du week-end – et un incident bizarre impliquant un fan de Portsmouth !

« La botte de Mac Allister n’est pas haute »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Liverpool et Bournemouth



INCIDENT: Alexis Mac Allister reçoit un carton rouge direct pour un défi contre Ryan Christie lors de la victoire de Liverpool sur Bournemouth.

DERMOT DIT : « Ce n’est pas un carton rouge pour moi. Le problème ici est que l’arbitre pense que c’est un tacle haut, mais la seule raison pour laquelle cela se produit est que les deux joueurs sont là.

« La botte l’attrape à la cheville. Si son pied était au sol et qu’il l’a attrapé au même endroit, ce n’est pas un tacle haut.

« Ils ont tous les deux les pieds sur terre, pas un carton rouge pour moi. Liverpool devrait convaincre le panel que c’est une erreur claire et évidente de l’arbitre pour gagner tout appel. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, laisse entendre que le club pourrait faire appel du carton rouge montré à Alexis Mac Allister lors de leur match avec Bournemouth



Stephen Warnock de Sky Sports : « Clair et évident doit sortir par la fenêtre. Le bien et le mal doivent entrer. Est-ce un carton rouge, oui ou non ? Avez-vous fait une erreur, oui ou non ? Ce n’est pas un carton rouge. Il doit être annulé . »

« La proximité a sauvé Romero des Spurs du handball »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dermot Gallagher pense que la demande de pénalité de Man Utd pour le handball contre le défenseur des Spurs Cristian Romero était la bonne décision car l’Argentin était trop près du ballon et Bruno Fernandes a été averti pour dissidence envers Michael Oliver.



INCIDENT: Le tir d’Alejandro Garnacho lors de la défaite 2-0 de Man Utd contre les Spurs touche le bras tendu de Cristian Romero. Aucune pénalité n’est accordée, malgré un contrôle VAR. Le capitaine de Man Utd, Bruno Fernandes, demande plus tard des excuses au PGMOL.

DERMOT DIT : « Je dirais que c’est à 100% non qu’il obtiendra des excuses. Le sentiment est qu’il était si proche, nous avons parlé la semaine dernière de handball et c’est très, très difficile.

« Plus vous approfondissez, plus cela cause des problèmes. L’un des problèmes est que le bras est sorti, est-il dans une position attendue? Est-ce au-dessus de l’épaule? Le ballon est-il venu trop vite? Vous pouvez demander à tous ces questions, et c’était la décision.

« Je pense que c’est généralement reconnu le Lewis Dunk la semaine dernière [against Luton] était une erreur. Celui-là, ils sont partis sur la proximité. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’appel de Manchester United pour un penalty pour le handball de Cristian Romero de Tottenham est rejeté après un contrôle VAR



Sue Smith de Sky Sports : « Ce qui est frustrant pour Man Utd, c’est de voir les autres donnés. Vous ne voulez pas les voir donnés tout le temps quand c’est si proche – qu’est-ce qu’une position naturelle? »

« Fernandes a contrarié Oliver pour le jaune »

INCIDENT: Bruno Fernandes est averti pour avoir protesté contre le carton jaune d’Antony alors qu’il était le capitaine de Man Utd et autorisé à discuter avec l’arbitre sur le terrain.

DERMOT DIT : « Vous pouvez voir qu’il ne va pas aussi poliment que vous pourriez le penser. Vous pouvez voir la façon dont l’arbitre réagit, il lui a dit quelque chose.

« Il est autorisé à lui parler, mais peu importe ce qui l’a déclenché, Michael Oliver n’a pas aimé ça. »

« Walsh fait un mouvement vers le ballon »

INCIDENT: l’Angleterre Keira Walsh est pénalisée pour un handball à l’intérieur de la surface contre l’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde à la suite d’un examen VAR de l’arbitre.

DERMOT DIT : « Ils appliquent une politique très stricte si elle frappe une main n’importe où en dehors du corps et qu’elle fait un mouvement vers elle.

« Vous avez toujours l’impression qu’une fois que cela va au VAR, cela va être donné. »

Sue Smith de Sky Sports : « Je ne pense tout simplement pas que ce soit clair et évident si cela prend autant de temps. »

‘Fan ref a bien fait!’

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le fan de Portsmouth, Julian Browning, a sauvé leur match contre Cheltenham de l’annulation après que deux officiels se soient blessés !



INCIDENT: Le fan de Portsmouth, Julian Browning, a été nommé quatrième arbitre remplaçant après qu’un des arbitres ait été blessé lors de leur match nul 0-0 avec Cheltenham.

Mais ensuite, après que l’arbitre assistant ait également été expulsé, il a fini par ramasser le drapeau et diriger la ligne pour le reste du match !

Dermot dit : « Ce sont des scènes fantastiques. Imaginez s’il s’était blessé ! Qui serait venu alors ?

« Il s’est bien débrouillé, et c’est la première personne sur Ref Watch à avoir été félicitée par vous au fil des années! »

Diffusez l’action de la Premier League sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.