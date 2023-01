Ref Watch : Kilmarnock aurait-il dû obtenir un penalty contre le Celtic ? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les grands points chauds de l’arbitrage de la Premiership écossaise et de la Coupe de la Ligue du week-end.

Celtic 2-0 Kilmarnock

Le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, était mécontent après que leur demande de pénalité tardive ait été rejetée lors de leur défaite en demi-finale de la Coupe Viaplay contre le Celtic



INCIDENT: L’attaquant du Celtic Giorgos Giakoumakis a battu Joe Wright en demi-finale de la Coupe de la Ligue.

VERDICT: Peine

DERMOT DIT : L’indice ici pour moi est la balle. Où est la balle? Il n’y a pas de ballon sur la photo au moment du contact. Giorgos Giakoumakis a pris un gros risque et il a de la chance.

Rangers 2-1 Aberdeen

Anthony Stewart d’Aberdeen a reçu un carton rouge direct pour une faute sur Fashion Sakala des Rangers





INCIDENT: Le capitaine d’Aberdeen Anthony Stewart a été envoyé pour un défi sur Fashion Sakala.

VERDICT: carte rouge

DERMOT DIT : C’est l’intensité et l’agressivité du tacle. Si vous le voyez sous un autre angle, il le frappe absolument. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de plaintes. J’ai regardé ce match et j’ai vu qu’il avait dit à l’arbitre qu’il avait le ballon. Il n’a pas eu le ballon, mais même s’il l’avait eu, cela n’aurait été qu’un bonus supplémentaire.

Ryan Kent a été impliqué dans un incident hors du ballon avec Liam Scales





INCIDENT: Liam Scales d’Aberdeen est tombé à la suite d’un affrontement hors du ballon avec l’ailier des Rangers Ryan Kent.

VERDICT: Carte jaune

DERMOT DIT : C’est difficile pour l’arbitre car c’est dans son dos. Le VAR le regarde, mais je ne pense pas que Kent glisse comme Liam le suggère. Il lui donne une chiquenaude, mais ce n’est pas un coup de poing. Si l’arbitre l’avait vu, je pense qu’il aurait donné un carton jaune, mais je ne pense pas qu’il aurait donné un carton rouge.

Coeurs 1-0 St Mirren

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et St Mirren



INCIDENT: St Mirren a refusé un penalty tardif lorsque le centre de Scott Tanser a frappé le bras du défenseur des Hearts Kye Rowles dans la surface

VERDICT: Peine

DERMOT DIT : Il a vraiment de la chance parce qu’on a vu quand tu tends le bras comme ça, on l’a vu semaine après semaine, ça se punit. S’ils n’avaient pas d’angle pour dire si cela avait réellement touché son bras, je ne sais pas, mais en regardant les rediffusions, vous diriez que le joueur a eu de la chance.

Image:

