Ref Watch: Joao Cancelo de Manchester City a reçu un carton rouge mérité, Trent Alexander-Arnold a-t-il eu la chance d’échapper à la punition? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les grands points chauds de l’arbitrage de l’action de Premier League du week-end.

Aston Villa 3-1 Manchester United

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants d'Aston Villa contre Manchester United en Premier League.



INCIDENT: Cristiano Ronaldo et Tyrone Mings se sont affrontés dans la surface de réparation d’Aston Villa – vérifiés par VAR pour « faute grave », mais seuls les cartons jaunes ont été décernés

VERDICT: Décision correcte.

DERMOT DIT : Il y a trois résultats. Ne rien faire, carton jaune – ce qu’ils ont fait – ou carton rouge. Vous ne pouvez rien faire parce qu’il n’est pas possible de dire que cela ne s’est pas produit. Est-ce le haut de gamme ? Non, aucun coup de poing n’a été lancé. Il y a juste beaucoup de lutte. Ils ont finalement pris la bonne décision.

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher partage ses réflexions sur l’altercation entre Cristiano Ronaldo et Tyrone Mings dimanche.



Le ballon était mort. Le VAR vérifie les comportements violents, c’est tout ce qu’il peut faire. Il ne peut pas vérifier les cartons jaunes, cela dépend de l’arbitre.

Tottenham 1-2 Liverpool

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Liverpool contre Tottenham en Premier League.



INCIDENT: Trent Alexander-Arnold a défié Ryan Sessegnon dans la surface de Liverpool

VERDICT: Difficile de juger, mais décision correcte.

DERMOT DIT : Je pense que c’est un petit coup de pouce, un peu maigre, mais certainement pas une péniche. J’aurais été très surpris s’ils étaient arrivés à la conclusion d’une pénalité.

Sue Smith : Des angles différents montrent des choses différentes. Quand je l’ai vu pour la première fois, je ne pensais pas que c’était une pénalité. Je pensais qu’il y avait un contact minimal. Mais il y a cet angle où ça ressemble à une poussée. Lorsque vous courez à plein régime.

Stéphane Warnock : Je ne pense pas que ce soit une pénalité.

Chelsea 0-1 Arsenal

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Chelsea contre Arsenal en Premier League



INCIDENT: Marc Cucurella a survécu aux appels du handball après que le ballon ait semblé lui frapper le bras

VERDICT: La bonne décision car ils ne pouvaient pas être certains que le handball avait eu lieu à l’intérieur de la surface.

DERMOT DIT : Vous voyez où il est. Le ballon l’a touché, cela ne fait aucun doute. C’est la décision – ils ne pouvaient pas être certains qu’il était à l’intérieur. Donc, vous pécher par excès de prudence.

Stéphane Warnock : Si les pieds sont à l’intérieur de la surface, mais que le handball est à l’extérieur de la surface, c’est ce que vous devez prendre en considération.

Forêt de Nottingham 2-2 Brentford

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Nottingham Forest contre Brentford en Premier League.



INCIDENT: Brentford a reçu une pénalité, via un examen VAR, lorsque Dean Henderson a fait tomber Yoane Wissa

VERDICT: Mauvaise décision.

DERMOT DIT : Si vous regardez Wissa, ses pieds ne touchent pas le sol et il y a un minimum de contact. Nous avons parlé de contact minimal cette saison, c’est une barre plus haute, un seuil plus élevé. L’arbitre l’a appelé directement sur le terrain. Il a ensuite été envoyé au moniteur inutilement.

Stéphane Warnock : Zéro [chance of it being a penalty].

Sue Smith : Zéro. Ce n’était pas un stylo.

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher donne son analyse d’expert sur plusieurs cris de pénalité infructueux pour Nottingham Forest contre Brentford.



INCIDENT: Emmanuel Dennis a fait appel pour un penalty après s’être rapproché de Mathias Jensen

VERDICT: Décision correcte.

DERMOT DIT : Ce n’est pas une sanction pour moi. Il aurait dû être refusé.

INCIDENT: Une altercation entre l’entraîneur des gardiens de but de Brentford et le personnel au sol de Nottingham Forest lors des échauffements

DERMOT DIT : L’idéal est que l’arbitre n’ait pas à intervenir. Le protocole de la Premier League est que vous demandez aux joueurs de ne pas s’entraîner au tir dans la bouche de but avant le match. C’est à cela que servent les buts portables. C’est ce qui a déclenché le désaccord.

Manchester City 2-1 Fulham

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Fulham en Premier League.



INCIDENT: Joao Cancelo a été expulsé pour une faute sur Harry Wilson, concédant un penalty dans la foulée

VERDICT: Décision correcte sur les deux points.

DERMOT DIT : La première décision, est-ce une faute ? Eh bien c’est une faute. Il [Cancelo] sait qu’il doit arrêter le joueur et il entre en lui. La deuxième chose, nie-t-il une occasion de but? Eh bien, il [Wilson] a le ballon à ses pieds, s’il n’est pas victime d’une faute, il a un tir au but.

INCIDENT: Penalty accordé à Kevin De Bruyne après avoir été coupé par Antonee Robinson

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher explique pourquoi Manchester City a reçu un penalty et pas Nottingham Forest, bien que les deux incidents soient presque identiques.



VERDICT: Décision correcte.

DERMOT DIT : L’arbitre est bien placé. Il le donne. Il est donné sur le terrain. A-t-il le ballon ? Non. Attrape-t-il sa cheville ? Oui. Maladroit, mais l’arbitre le donne. C’est la clé ici, ce n’est pas jeté à VAR. Les arbitres ont des niveaux de tolérance légèrement différents.

Stéphane Warnock : Il y a du théâtre de De Bruyne. Comment cela passe-t-il d’être une tape sur la cheville à se jeter au sol. Je le regarde en pensant “non”. Il y a contact sur la cheville.

Sue Smith : Kevin De Bruyne est très intelligent. Il sent le contact et descend. C’est la frustration, en termes d’incohérence. Parce que si vous êtes un fan de Forest et que vous voyez que vous pensez “comment diable n’avons-nous pas fait de pénalité?” La faute sur Emmanuel Dennis était très similaire.