Ref Watch: incohérence dans le temps des blessures, rouge Emerson Royal, handball Thiago Silva et plus | Nouvelles du football

Ici pour défendre deux minutes de temps additionnel après sept remplacements et cinq buts à l’Etihad, et bien plus encore – est l’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher avec Ref Watch.

Bien que le résultat ne fasse déjà aucun doute, les sourcils se sont levés dans les rangs de Manchester City lorsque seulement deux minutes supplémentaires ont été signalées par le quatrième officiel à la fin de leur déroute 6-3 de United dans le derby de Manchester – après avoir été témoin de trois arrêts de remplacement distincts. et cinq buts en seconde période.

Parlant sur Sky Sports Nouvelles dans le cadre de ses grillades hebdomadaires, Dermot a déclaré: “Il était inhabituel d’avoir deux minutes supplémentaires à la fin du derby de Manchester. Nous avons eu trois ou quatre minutes supplémentaires en première mi-temps, cinq et six en deuxième mi-temps.

“Il y a beaucoup plus de temps supplémentaire que jamais auparavant, mais le derby de Manchester était très inhabituel.”

Voici comment il a évalué le reste des points de discussion du week-end…

Arsenal 3-1 Tottenham

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher donne son avis sur la question de savoir si la faute d’Emerson Royal sur Gabriel Martinelli était un carton rouge dans le derby du nord de Londres



INCIDENT: Emerson Royal tente de défier Gabriel Martinelli sur le flanc, ses crampons attrapant le Brésilien sur le côté de la cheville, au-dessus de sa botte. Il reçoit un carton rouge d’Anthony Taylor, qui est ensuite confirmé par VAR.

VERDICT DE DERMOT : Décision correcte.

DERMOT DIT : “Je pense que quand vous voyez le point de vue de l’assistant, parce que je suis sûr qu’il a joué un rôle majeur là-dedans, il voit le rapprochement – c’est ce sur quoi ils ont travaillé toute la saison et je pensais que c’était inévitable que ça allait être un carton rouge.

“C’est ce que nous avons vu cette saison, nous avons vu un défi directement au-dessus de la cheville, avec les crampons. Je défends l’arbitre par rapport au défi de Virgil van Dijk dans le derby du Merseyside, mais je ne pense pas que c’était un carton rouge quand même.”

Crystal Palace 1-2 Chelsea

Dermot donne son avis sur la question de savoir si le défenseur de Chelsea Thiago Silva aurait dû recevoir un carton rouge pour son handball contre Crystal Palace



INCIDENT: Thiago Silva est pris en possession par Jordan Ayew dans la moitié de terrain de Chelsea, où il est sans doute le dernier homme. Il perd l’équilibre dans le défi et se retrouve au sol, où il claque le ballon loin de l’attaquant du Palais, qui s’éloigne du but.

On lui montre un carton jaune – mais le président du palais, Steve Parish, tweete : “Quel est l’intérêt du VAR ?” dans la frustration qu’il n’a pas été expulsé.

VERDICT DE DERMOT : Décision correcte.

DERMOT DIT : “Je pense que c’est un carton jaune et l’arbitre a raison. Je pense que c’est une opportunité de but possible, pas évidente. Il doit récupérer le ballon, il doit parcourir un long chemin vers le but. Sera-t-il capable d’y arriver avant le défenseur Il faut que ce soit évident pour l’expulser.

“Quelqu’un m’a lancé un hareng rouge en disant qu’il y avait deux handballs donc deux cartons jaunes, mais vous ne donnez qu’un handball donc ça tue celui-là.”

Leeds 0-0 Aston Villa

Faits saillants du match de Premier League entre Leeds et Aston Villa



INCIDENT: Tyrone Mings est abattu par Liam Cooper sur un coup franc à l’intérieur de la surface de réparation de Leeds. L’arbitre écarte l’incident et VAR n’intervient pas après un bref examen.

VERDICT DE DERMOT : Aurait pu facilement être donné.

DERMOT DIT : “C’est un risque énorme de faire cela, pourquoi vous prendriez cette chance. Si son défi n’est pas vu, et celui-là est, si le VAR a envoyé l’arbitre au moniteur de révision, je pense qu’ils pourraient recommander une pénalité.

Antonio Conte a-t-il raison avec ses plaintes VAR? Dermot dit :

“Ça va mieux, ça va plus vite. C’est un travail en cours, c’est la troisième année dans ce pays – et c’est mieux qu’il y a deux ans. Il y a maintenant le mouvement pour obtenir des VAR dédiés, Mike Dean et Lee Mason, ils ‘ re là chaque semaine, et confié. “Les arbitres entrent maintenant, ils circulent, apprennent à ce sujet. Ce ne sera jamais parfait, les gens seront toujours d’accord sur les décisions. C’est ce qui se passe, nous voyons les choses différemment. Vous devez juger l’ensemble, pas une seule décision.”

“S’il obtient un penalty contre lui, je ne pense pas qu’il ait beaucoup d’arguments à ce sujet.”

INCIDENT: Luis Sinisterra reçoit un deuxième carton jaune trois minutes après la mi-temps pour avoir tendu la jambe pour bloquer un coup franc d’Aston Villa dans la moitié de terrain adverse.

VERDICT DE DERMOT : Décision correcte.

DERMOT DIT : “Pourquoi donner l’opportunité à l’arbitre? Vous êtes sur un carton jaune, vous leur demandez simplement de prendre une décision. La seule décision qu’il peut prendre là-bas est un carton jaune, il n’a nulle part où aller.

“Vous êtes expulsé sur la ligne médiane avec très peu de danger, et il a payé un prix très, très lourd. Il n’a laissé aucune option à l’arbitre.”

Fulham 1-4 Newcastle

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle à Fulham en Premier League



INCIDENT: Un défi glissé de Nathaniel Chalobah attrape Sean Longstaff sur le côté du tibia. Darren England lui montre d’abord un carton jaune, avant que le VAR Mike Dean ne l’envoie au moniteur de révision – et il change la réservation en carton rouge.

VERDICT DE DERMOT : Décision correcte.

DERMOT DIT : “C’est une bonne intervention de Mike Dean d’envoyer Darren England à l’écran. Il est parti avec des crampons, encore une fois au-dessus de la cheville, et il ne voulait probablement pas le faire mais quand il le revoit, c’est un carton rouge.”

Bournemouth 0-0 Brentford

Dermot donne son avis sur la question de savoir si Bournemouth méritait un penalty contre Brentford lorsque Kristoffer Ajer a défié Jordan Zemura



INCIDENT: Courant sur un ballon dans la surface, Jordan Zemura est renversé par un défi glissé de Kristoffer Ajer de Brentford. L’arbitre Thomas Bramall écarte les appels à une pénalité mais est ensuite envoyé à l’écran de révision VAR – où il maintient sa décision initiale.

VERDICT DE DERMOT : Mauvaise décision.

DERMOT DIT : “Je pensais que c’était une faute, je pensais que c’était un penalty. Ajer récupère le ballon après l’homme, et quand il s’est glissé, Zemura va sauter – Ajer lève sa jambe. Si vous glissez pour le ballon , vous n’êtes pas obligé de lever la jambe aussi haut, c’est pourquoi je pense que c’est une pénalité.

“Je me demande, quand Tom va à l’écran, s’il pense au fait qu’Ajer a le ballon. Il ne fait aucun doute qu’il l’a, finalement. Il n’a peut-être pas reconnu qu’il est passé par le joueur en premier.”