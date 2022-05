Ref Watch: Everton aurait-il dû avoir un autre penalty contre Brentford pour avoir tiré le maillot de Richarlison? | Nouvelles du football

Dermot Gallagher dissèque les grands points chauds de l’action du week-end et se demande si Everton aurait dû recevoir un autre penalty contre Brentford pour un pull de chemise sur Richarlison ?

Everton 2-3 Brentford

INCIDENT: Le maillot de Richarlison est tiré par le défenseur de Brentford Kristoffer Ajer dans la surface de réparation juste avant que Jarrad Branthwaite ne soit expulsé pour avoir refusé une occasion de but à l’autre bout. Everton aurait-il dû avoir un penalty ? Et cela aurait-il signifié que Braithwaite est resté sur le terrain?

VERDICT: Le VAR a soutenu l’arbitre, mais aurait également effacé sa décision s’il avait donné un penalty.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Brentford contre Everton en Premier League.



DERMOT DIT : D’après ce que j’ai reçu, ils ont senti que les deux joueurs tiraient. Ils ont senti que Richarlison tirait la chemise d’Ajer et qu’Ajer tirait sa chemise. Je suggérerais que si Michael Oliver donnait cela comme pénalité, le VAR irait avec lui. Mais parce qu’il a cette opinion que les deux joueurs sont aux prises et n’oublient pas, l’arbitre transmet au VAR ce qu’ils voient. Il est d’avis que les deux joueurs sont aux prises. Si vous regardez, je peux comprendre cela dans une certaine mesure.

Que se passe-t-il ensuite, au fur et à mesure que le jeu avance, le VAR vérifie cela hors écran et pendant qu’il vérifie que cela monte sur le terrain, Branthwaite est alors expulsé. Donc, vous avez cette pause où il produit un carton rouge, qui doit être vérifié et oui c’est OK, puis ils reviennent à cela et ne décident pas de pénalité. Quand ils le font, le carton rouge de Brainthwiate est maintenu. Ironiquement, s’ils reviennent et donnent le penalty, Branthwaite serait resté sur le terrain.

Quand quelqu’un tire une chemise, il prend un risque énorme, mais l’arbitre a estimé qu’Ajer était également tiré. C’est le caprice du VAR, il a soutenu l’arbitre ici, mais s’il avait donné un penalty, je suis convaincu à cent pour cent que le VAR l’aurait autorisé.

Tottenham 1-0 Burnley

INCIDENT: Alors que la première mi-temps touche à sa fin, VAR demande à l’arbitre Kevin Friend de regarder le moniteur alors qu’il repère un handball potentiel d’Ashley Barnes, qui était aux prises avec Davison Sanchez dans un corner de Tottenham. Le ballon a frappé le bras de Barnes, qui était dans une position non naturelle, mais l’attaquant de Burnley a eu peu de temps pour réagir au rebond du ballon. Alors, la bonne décision a-t-elle été prise ?

VERDICT: Peine.

DERMOT DIT : Quand c’est arrivé, je n’y ai jamais réfléchi : à la minute où j’ai vu une rediffusion, j’ai dit : “Ça va être un penalty”. Nous l’avons vu toute la saison et nous n’aimons peut-être pas ça – les équipes n’aiment certainement pas ça quand nous sommes du côté de la réception – mais tout joueur qui met son bras comme ça si haut, ça a été une pénalité tous saison [after the rule change which declared extension of body position is handball].

S’il touche le bras, alors c’est clair et évident car l’arbitre ne l’a pas vu. Le handball est une décision factuelle. Les directives de cette saison sont que s’il est à hauteur d’épaule ou au-dessus et qu’il est loin du corps, alors [it’s] une pénalité [and they have] été donné toute la saison.

L’intention est totalement retirée de la loi maintenant. Ce n’est pas une belle règle, mais les arbitres doivent les appliquer.

West Ham 2-2 Manchester City

Faits saillants du match de West Ham contre Manchester City en Premier League.



INCIDENT: Dans la première mi-temps du match, Gabriel Jesus tombe sous le défi de Kurt Zouma dans la surface de réparation. Les rediffusions montrent que Jésus a été frappé par Zouma mais l’arbitre Anthony Taylor n’a pas donné de coup de pied et VAR a choisi de ne pas s’impliquer. Le contact est net, alors pourquoi n’est-ce pas une pénalité ?

VERDICT: Pas de pénalité. Je ne pense pas que ce soit une faute.

DERMOT DIT: Il y a contact, sans aucun doute mais pour moi, le contact se fait surtout par Jésus qui revient à reculons. La connexion est établie car Zouma essaie de bloquer le ballon, Jésus fait tourner son corps et il recule déjà avec ses pieds. Il ne le frappe pas. Le VAR n’a pas estimé qu’il s’agissait d’une faute ni d’une erreur claire et évidente.