Ref Watch: Aucune preuve de morsure de Yerry Mina sur Dominic Solanke, déclare Dermot Gallagher | Nouvelles du football

Sur la dernière Ref Watch, l’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher analyse si Yerry Mina a mordu Dominic Solanke lors de la victoire d’Everton contre Bournemouth.

Everton 1-0 Bournemouth

Dermot Gallagher affirme qu'il n'y a aucune preuve d'une morsure du défenseur d'Everton Yerry Mina sur Dominic Solanke de Bournemouth



INCIDENT: Suite à un dégagement dans la surface d’Everton, Jordan Pickford et Dominic Solanke se battent au sol, ce qui provoque un peu de chaos. Yerry Mina se retrouve face à Solanke, qui semble alors suggérer que le défenseur colombien l’a mordu lors de cet incident. L’arbitre et le VAR n’ont trouvé aucun acte de jeu déloyal grave.

Image:

Dermot Gallagher a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’une morsure de Yerry Mina d’Everton sur Dominic Solanke de Bournemouth





VERDICT: Aucune preuve suggérant qu’il y avait une morsure.

DERMOT DIT : « Il n’y a aucune preuve, où que vous regardiez, qu’il l’ait mordu. Solanke a réagi mais l’arbitre avait une bonne vue. VAR l’a étudié. C’était un long examen et ils n’ont dit aucune preuve – et je soutiendrais cela. Je peux Je ne vois rien à dire qu’il l’a mordu. »

STEPHEN WARNOCK DIT : « Mina a été rattrapé par l’occasion, jouant avec son cœur sur sa manche. Vous l’avez vu affronter Erling Haaland il y a deux semaines, que faisait-il ? Lancer des gens, gratter, tirer – je ne sais pas pourquoi il le fait. Ne donnez pas l’occasion à l’arbitre, surtout dans un match de cette ampleur. Si Everton était descendu à 10 hommes, cela aurait pu leur coûter. »

SUE SMITH DIT : « On dirait en fait qu’il embrasse son cou plus qu’autre chose. Il essaie juste de l’énerver. Tu ne peux pas prouver qu’il l’a mordu. »

Faits saillants du match de Premier League entre Everton et Bournemouth



Luton 1-1 Coventry (Luton a gagné 6-5 aux tirs au but)

Faits saillants de la finale des barrages du Sky Bet Championship entre Coventry et Luton



INCIDENT: Dans les braises mourantes du temps normal, Luton pensait l’avoir gagné en tant que remplaçant Joe Taylor a capitalisé sur une erreur de Jonathan Panzo pour courir et marquer, seulement pour que VAR décide correctement que le ballon avait frappé sa main sur son chemin pour trouver le dos du filet.

VERDICT: Appel correct.

DERMOT DIT : Il sort de son bras. Le VAR a compris cela très rapidement. Alors qu’il marquait, le handball avait directement conduit à un but marqué par le joueur, il a donc été correctement refusé.

INCIDENT: Jordan Clark a été réservé pour une simulation après être tombé à l’intérieur du penalty sous la pression du gardien de Coventry Ben Wilson.

VERDICT: Appel correct.

DERMOT DIT : « Quel endroit. J’étais au match et d’où j’étais assis, tout le monde pensait que ce serait un penalty. C’était une décision si importante et Michael Oliver l’a bien compris. C’est pourquoi il a été nommé pour ce jeu pour faire le bon choix sur une décision massive. Ce jeu est le jeu le plus cher au monde, vous devez prendre ces bonnes décisions. Il est l’un des meilleurs arbitres au monde et il a été mis sur ce match pour une raison car il sait comment gérer les grands matchs. Et quand la grande décision est venue, il l’a prise instantanément.

« [Using VAR] est un énorme pas en avant. Ce que vous ne voulez pas dans les matches de barrage, c’est que le jeu soit affecté par une décision d’arbitrage. »

STEPHEN WARNOCK DIT : « Brillante décision. Une très bonne adresse. »