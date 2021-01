L’arbitre du derby du Merseyside Michael Oliver admet qu’il aurait dû expulser Jordan Pickford pour son défi sur Virgil van Dijk en octobre.

Le gardien de but d’Everton, Pickford, a échappé à la punition pour sa fente sur la star de Liverpool, le Néerlandais subissant des dommages aux ligaments du genou, ce qui semble susceptible de l’exclure du reste de la saison.

Oliver et VAR David Coote ont tous deux été critiqués pour leur gestion de l’incident, Coote se penchant sur une décision de hors-jeu marginale contre Van Dijk pendant plus d’une minute et décidant par la suite qu’aucune autre action n’était nécessaire lorsque l’arrière central était jugé hors-jeu.

L’appel de hors-jeu signifiait qu’une pénalité ne pouvait pas être donnée pour le défi – quelque chose qu’Oliver dit qu’il aurait donné si Van Dijk était en jeu – mais Pickford aurait toujours pu voir le rouge.

Un carton rouge n’aurait pas empêché Van Dijk de subir une blessure aussi grave, mais aurait donné à Liverpool un énorme coup de pouce dans un match dans lequel ils avaient déjà mené 1-0, pour finalement faire match nul 2-2.

« La pensée initiale était » cela ne peut pas être une pénalité parce que c’est un hors-jeu, donc nous devons d’abord vérifier le hors-jeu « », a déclaré Oliver au Mail Online dans une rare interview.

« Je pense avoir dit au VAR, » si ce n’est pas hors-jeu, je vais donner un penalty « .

« Je l’ai regardé tant de fois. Je ne pense vraiment pas que Pickford ait fait quoi que ce soit à part essayer de se propager, mais il l’a fait de la mauvaise façon, comme la blessure l’a montré.