Ref Lee Mason abandonné des matchs de Premier League du week-end

Lee Mason n’a pas été sélectionné comme arbitre assistant vidéo pour les matches de Premier League de ce week-end. Mason est sous pression depuis qu’il n’a pas correctement vérifié le hors-jeu lors du but égalisateur de Brentford contre Arsenal samedi.

Vérifier le potentiel de hors-jeu dans la préparation des buts est l’un des principaux attributs du travail d’un officiel VAR.

Un but accordé à tort pourrait avoir un impact sur la course au titre EPL

Les rediffusions ont montré que Christian Nørgaard était dans un quand le ballon lui a été joué devant le but de Brentford. Le milieu de terrain a ensuite traversé le ballon vers Ivan Toney, qui a mis le ballon dans le filet. Mason a apparemment revu le but, mais n’a jamais tracé les lignes de hors-jeu à l’écran pour vérifier si Norgaard était hors-jeu.

Autoriser le but de Toney pourrait très bien avoir des implications majeures sur la course au titre de Premier League. En raison du match nul, le leader de la ligue, Arsenal, n’a plus que trois points d’avance sur Manchester City dans le tableau. Une victoire des Gunners aurait prolongé leur avance au classement à cinq points. Arsenal et City s’affrontent mercredi. Les champions d’Angleterre en titre pourraient dépasser les Gunners avec une victoire dans la journée.

Lee Mason obtient son deuxième week-end de congé en Premier League en raison d’erreurs

Ce sera la deuxième fois cette saison que Mason aura un week-end de congé pour des décisions ineptes. L’ancien arbitre de match de 51 ans a contribué à refuser à tort un but d’Arsenal contre Manchester United en septembre. Un jour avant de marquer le but de Martinelli, Mason a également commis des erreurs VAR lors d’un match Newcastle-Crystal Palace.

John Brooks, un autre officiel du VAR pour la Premier League, a également obtenu un congé en raison de problèmes similaires lors d’un match à Brighton. Le calendrier des arbitres prévoyait Brooks dans le fauteuil VAR pour le Merseyside Derby lundi et le match Arsenal-City mercredi. Cependant, la Premier League l’a remplacé pour les deux matchs.

L’arbitre en chef en Angleterre, Howard Webb, a dû s’excuser auprès d’Arsenal et de Brighton plus tôt cette semaine. Webb aurait également organisé une réunion mardi avec ses responsables du VAR pour discuter des problèmes récents.

PHOTO: IMAGO / Action Plus