Reeves cherche à utiliser davantage la technologie pour augmenter la productivité au Royaume-Uni

Le recours à une main-d’œuvre migrante bon marché a étouffé la productivité du Royaume-Uni, a déclaré la chancelière fantôme Rachel Reeves.

Des pays comme le Japon ou la Corée du Sud se sont adaptés au vieillissement de la population en augmentant l’utilisation de robots et de technologies pour accroître la productivité, a déclaré Mme Reeves.

Mais au Royaume-Uni, les entreprises ont été « lentes » à adopter les nouvelles technologies en raison de la disponibilité de travailleurs étrangers, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré lors d’un événement en marge de la conférence travailliste à Liverpool : « Ce que les décideurs politiques et les chefs d’entreprise m’ont dit au Japon, c’est que la nécessité est la mère de toute invention, car ils avaient besoin de robots pour compenser le manque de croissance démographique.

« Mais cela signifie que la productivité au Japon est assez élevée. Nous sommes allés dans cet endroit fascinant lorsque nous étions là-bas, qui était une usine fabriquant des robots, mais c’étaient des robots qui fabriquaient des robots. C’était vraiment quelque chose.

« Cette utilisation de la technologie est très intéressante dans des pays comme le Japon, mais je pense que nous avons beaucoup à en tirer car la croissance de notre productivité a été très faible en Grande-Bretagne.

« Et, en fait, la croissance démographique croissante due à l’immigration a parfois exacerbé la lente adoption de la technologie dans l’économie britannique, car il était possible d’embaucher des travailleurs à moindre coût plutôt que d’investir dans une technologie coûteuse, mais qui, en fin de compte, améliore la productivité.

« Je pense donc qu’il existe de réelles opportunités à venir pour obtenir une partie de cette croissance de productivité grâce à l’utilisation de la technologie. »

Mme Reeves a également averti que le Royaume-Uni se trouvait dans une position « dangereuse » car il n’avait pas réagi au changement provoqué par la loi sur la réduction de l’inflation de Joe Biden, qui a utilisé les subventions gouvernementales pour stimuler les entreprises vertes.

Les travaillistes prévoient d’emprunter jusqu’à 28 milliards de livres sterling par an pour financer un plan de prospérité verte et Mme Reeves a déclaré : « Partout dans le monde, vous avez des gouvernements qui tentent de saisir ces opportunités et la réponse des ministres britanniques plus tôt cette année lorsque que la loi sur la réduction de l’inflation a été adoptée était « c’est dangereux ».

« Je vais vous dire ce qui est dangereux : cela reste en marge alors que d’autres sont engagés dans une course mondiale pour les emplois et les industries du futur. »

Elle a déclaré qu’avec la loi américaine, « la donne a changé et nous ne sommes tout simplement pas dans la course pour le moment, et je pense que c’est une énorme opportunité manquée ».

La législation de M. Biden visait en partie à amener l’industrie verte aux États-Unis et à mettre fin à la dépendance à l’égard de la Chine pour les produits clés.

Mme Reeves a reconnu que « la mondialisation telle que nous la connaissions autrefois est morte », mais « il existe une nouvelle forme de multilatéralisme » entre des pays partageant les mêmes idées.

Concernant l’Union européenne, elle espère que les travaillistes « normaliseront » leurs relations avec Bruxelles après les troubles post-Brexit.

Ses espoirs de changements dans l’accord sur le Brexit incluent un nouvel accord sur l’alimentation et l’agriculture, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et des mesures facilitant les tournées des artistes britanniques dans l’UE.

« Le gouvernement travailliste ne veut pas édulcorer les normes en matière de droits des travailleurs, les normes environnementales et les normes alimentaires, et nous espérons donc qu’il sera plus facile pour un gouvernement travailliste de parvenir à un accord », a-t-elle déclaré.

« Mais je ne suis pas naïf quant à l’ampleur de ces défis et à la difficulté de ces négociations.

« Mais j’espère que l’Union européenne verra dans un gouvernement travailliste une volonté de normaliser les relations, de travailler dans un plus grand partenariat basé sur les valeurs partagées et sur les choses qui nous unissent.

« Ce ne sera pas facile, mais c’est une ambition que nous avons. »