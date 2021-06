Réévaluer le bar gay, lors de la pandémie Pride

Démasqué et hyper conscient de la foule de minuit qui s’enflait autour de moi, j’ai senti mon cœur battre soudainement trop vite. En partie, je m’habituais encore à respirer l’air intérieur, à être entouré de gens. Mais être de retour à l’intérieur de l’un de mes fréquents repaires gays m’a également semblé aigre-doux, comme le Cuervo et le soda que j’ai trop serrés. Ma tête semblait flotter au-dessus de moi comme un ballon d’hélium ; J’ai imaginé un visage souriant griffonné dessus au marqueur magique. J’étais heureux, après tout, n’est-ce pas ?

Deux verres dedans et mon dos était toujours collé au mur. J’ai regardé les hommes pour la plupart blancs couler dans les deux sens et je me suis demandé s’ils m’avaient remarqué, ma barbe noire dense et ma peau en amande, et ce qu’ils avaient vu. À cette époque l’année dernière, j’avais coupé mes cheveux au-dessus du lavabo de la salle de bain ; J’avais oublié le sentiment d’être évalué, ou pire, négligé. Après le troisième verre, j’étais coincé dans une ruée torride de corps, me délogeant dans un flou familier. J’ai embrassé un gars que j’avais embrassé plusieurs fois auparavant, et un autre que j’avais rencontré pendant seulement 10 minutes, inimaginable seulement quelques semaines auparavant.

J’ai tâtonné des conversations avec des inconnus, senti le filet froid d’une boisson se répandre dans mon dos et j’ai attendu mon tour pour faire pipi. Au moment où j’ai fait irruption dans l’air du petit matin pour faire les 20 pâtés de maisons à vélo, j’étais soulagé d’être à nouveau seul – et conscient que j’avais déjà pris une soirée pour acquis.

C’est le mois de la fierté après une année dévastatrice d’isolement et de perte. La pandémie a fait des ravages disproportionnés sur les personnes LGBTQ+, qui ont été plus susceptibles de faire face à de mauvais problèmes de santé, à des difficultés économiques et à des problèmes de santé mentale en raison de Covid-19 et des mesures préventives qui nous ont séparés.

Maintenant, nous sommes censés rattraper le temps perdu, et juin étant notre mois prescrit pour l’unité sociale et politique, il est censé signifier quelque chose. Certaines personnes ont continué tout au long des rassemblements clandestins, alors que les pages de style chuchotaient, tandis que d’autres ont été traînées sur les réseaux sociaux pour le faire ouvertement. Mais les secrets et la honte sont à l’opposé de la fierté. Ce mois allait être différent.

Mais solitaire et parfois désespéré, comme l’avaient été le verrouillage et la quarantaine, j’avais également ressenti une mesure secrète de soulagement, échappant au microscope qui peut planer au-dessus de nombreux espaces queer. En l’absence de pressions sociales – à propos de ma couleur de peau, de mon corps, de mes vêtements ou de savoir si je passais le meilleur moment possible – je me suis penché sur tout cela et je me suis demandé qui j’étais et ce que je voulais réellement.

C’est excitant de sentir à nouveau des battements trop forts à travers mes semelles Converse, pour remplir mes sens avec d’autres hommes. Mais je sais maintenant que ce que je suis allé chercher autrefois n’est pas seulement au coin de la rue, accroupi dans l’obscurité bleutée. Je n’allais pas me sentir moins seul dans un écrasement de gens jusqu’à ce que je puisse m’asseoir avec moi-même et accepter ce que j’ai trouvé.

Il y a une raison pour laquelle le mouvement pour la libération des homosexuels a été galvanisé à la cafétéria Compton de San Francisco et au Stonewall Inn à Manhattan. Les gais, les lesbiennes, et en particulier les femmes trans noires et brunes, ne pouvaient pas trouver refuge, ni moyen de subsistance, ni entre elles, en dehors des restaurants ouverts toute la nuit et des bars du sous-sol. Leurs identités et leurs comportements criminalisés, certains ont poursuivi le travail du sexe de survie. Ils ont afflué vers les seuls espaces où ils pouvaient être eux-mêmes, se faire accepter et échapper à la violence. Jusqu’à ce que la violence leur soit imposée par la police, et qu’ils se battent farouchement, pour eux-mêmes, pour leur droit d’être ensemble, et, qu’ils le sachent ou non à l’époque, pour nous.

Je reconnais à quel point j’ai eu de la chance de ne pas avoir été confronté à la peur pour mon bien-être, au harcèlement ou pire au-delà de l’intimidation dans la cour de récréation. Je suis tombé pour la première fois sur Pride, le dernier dimanche de juin, il y a près de deux décennies, et j’ai ressenti l’euphorie de plonger dans une mer de fêtards étranges; je ne suis pas venu pour distancer toute menace physique à ma sécurité. Pourtant, je n’avais jamais ressenti une connexion aussi tentaculaire avec d’autres personnes queer que ce jour-là, bien que je sois trop jeune pour les suivre dans un bar.

Quand j’ai finalement trouvé mon chemin sur la piste de danse, la joie de la camaraderie a fusionné avec le besoin de se sentir désiré. C’était une faim jeune et assez désireuse pour ne pas reconnaître que l’attention dont j’avais envie et que je recevais provenait principalement d’hommes blancs. Je ne valorisais mon altérité que dans la mesure où elles en démontraient la valeur, par un regard approbateur, un toucher ou une invitation. J’ai compris la fierté dans le concept, mais j’avais besoin d’une preuve physique, même fausse, que je ne devrais pas avoir honte de ne pas ressembler à la culture masculine qu’on m’a appris à idéaliser, ciselée et blanche comme de la pierre taillée.

Compte tenu de l’importance des points d’eau pour la libération queer, ce que j’ai cherché en eux toutes ces années peut sembler relativement superficiel, même si c’est en partie pour cela qu’ils ont toujours été : se sentir vu, peut-être même admiré. Boire, danser et s’évader. Toucher et se connecter et se sentir réellement connecté. Chercher le sexe et peut-être, impossible, l’intimité.

Au cours des mois (et des mois) où de telles expériences n’étaient pas possibles, je m’immergeais souvent aussi profondément que possible dans ma baignoire bombée, trop petite, la chaleur se courbant autour de mon corps. Des rythmes tournés résonnaient sur les murs carrelés, inondant ma salle de bain faiblement éclairée de la douleur et du défi de SZA, Rihanna et Fiona.

J’ai pensé à quel point il était absurde d’avoir jamais cherché un sentiment aussi profondément enfermé dans un club, en regardant les autres comme une source de chaleur et d’assurance, que je ne pouvais pas contrôler jusqu’au degré. Je me demandais ce que tous ces gens faisaient à ce moment-là, et s’ils se sentaient aussi seuls au bout du rouleau que moi. J’ai pleuré plus d’une fois, recroquevillé et dégoulinant sur le couvercle des toilettes pour téléphoner à un ami.

Les nuits où j’étais obligé de penser à ce qui me manquait le plus dans le fait d’être dehors, j’ai commencé à réaliser que j’avais cherché, parfois frénétiquement et avec une exubérance malavisée, non seulement la communauté, mais le genre d’amour et de validation que moi seul peux me donner. Je voulais que les hommes m’assurent que je mérite attention, plaisir et respect. Je voulais avoir l’air d’en savoir déjà autant, mais le fait est que souvent je ne le savais pas.

Les examens minutieux que les hommes gais cis empilent les uns sur les autres ont, pour certains, dépassé la discrimination de l’extérieur de la communauté en tant que principaux moteurs de l’anxiété et de la dépression. Alors que nous avons acquis une plus grande acceptation sociale de la culture dominante, les pressions que les hommes gais et bi, en particulier, visent à nous-mêmes – y compris le racisme et une fixation sur l’image corporelle, le statut et le sexe – rendent beaucoup d’entre nous tranquillement misérables. . Les hommes noirs, asiatiques et autres hommes de couleur, ainsi que ceux qui ne correspondent pas aux idéaux corporels masculins ou qui sont handicapés, sont touchés de manière disproportionnée par de mauvais résultats en matière de santé mentale.

Ce qui a commencé comme des refuges essentiels pour l’acceptation et la connexion est également devenu un terrain fertile pour la posture et l’exclusion, semés par notre propre honte. Mais si nous avons appris quelque chose au cours de l’année écoulée, j’espère que c’est de se demander, à chaque occasion, qui est inclus dans le « nous » qui vise à exprimer la communauté parmi les personnes LGBTQ+. Les normes impossibles que les hommes homosexuels et bisexuels s’imposent n’ont jamais été aussi privilégiées et myopes. Leurs impacts psychologiques, comme l’aliénation que j’ai ressentie contre le mur en sueur d’un club majoritairement blanc, sont réels.

Mais l’année écoulée a également renouvelé ma gratitude pour tous les besoins fondamentaux de la vie – santé, sécurité, emploi, logement – tout ce pour quoi notre mouvement a été fondé sur la lutte, à l’intérieur de ces mêmes barreaux. Ceux d’entre nous qui ont la chance de profiter de tous ces éléments essentiels ont la responsabilité de se lever et de se battre pour ceux qui n’en ont pas.

Ayant vu comment les moins avantagés d’entre nous ont le plus souffert de la pandémie et m’étant réveillé, si Dieu le veut, à l’omniprésence de la suprématie blanche et du racisme anti-noir dans tous les aspects de la culture et de la société, j’espère que nous sommes prêts à traiter chacun l’autre avec plus de gentillesse et de compassion. Mettre nos portefeuilles, notre cou et nos moyens de subsistance en jeu pour exiger justice pour les vies trans noires. Pour embrasser et élever toute personne qui s’est présentée à Pride, dans une grande ville ou une ville rurale, et qui s’est sentie en sécurité et acceptée pour la première fois.

Le week-end suivant, dans une avenue fermée, une demi-douzaine de filles homosexuelles pas plus âgées que moi lors de ma première Pride ont secoué avec précaution leurs membres dans un mini cercle de danse. Dans une rue latérale, des artistes en herbe ont pris la scène devant une foule diffuse et diversifiée. Brooklyn Pride a organisé une foire de rue l’après-midi à Park Slope, des planches à roulettes cliquetant contre le trottoir, des travaux de teinture vibrants et frais scintillant au soleil. Un groupe d’amis se tenait autour de la pizza en train de paître dans la boîte, chacun portant un chapeau de cow-boy de couleur différente de Party City, le sac en papier toujours en remorque.

Plus tard dans la nuit, je me suis précipité dans le bar voisin Good Judy, où une femme noire vêtue d’une combinaison color-block a vérifié mon statut vaccinal. Juste à l’intérieur, deux filles vendaient des bracelets de perles avec des phrases comme « bb dyke » et « she/them » enfilées ensemble en bleu et rose. Une piste de danse au-delà du bar grouillait d’un mélange de 20 ans et plus se déchaînant pour une musique sortie quand j’avais leur âge, déjà teintée de nostalgie. Je me suis frayé un chemin jusqu’au milieu avec l’intention de les rejoindre, mais j’ai continué à franchir la porte de derrière quand j’ai senti l’air frais de la cour.

Je m’étais déjà lié d’amitié avec un garçon du Sud, qui me dominait en talons et me produisait une bière avec son sac à dos («Je t’adore», a-t-il dit). Une femme plus âgée aux cheveux coupés a demandé à emprunter son diadème et s’est tournée pour poser avec pas moins de 15 de ses amis. Elle ressemblait au portrait craché d’Olivia Coleman. Il se baissa pour prendre leur photo, un flash illuminant l’air de la nuit. J’ai souri à l’obscurité et je me suis demandé comment j’allais rentrer à la maison.

Naveen Kumar est un critique culturel et journaliste dont les travaux récents paraissent sur Them and the Daily Beast. Suivez-le sur Twitter @Mr_NaveenKumar.