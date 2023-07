Reese Witherspoon voulait elle-même annoncer la nouvelle du divorce: « C’est une période vulnérable pour moi »

Reese Witherspoon voulait être la seule à annoncer au monde que son mariage avec le célèbre agent Jim Toth se terminait.

Witherspoon, qui était également mariée à Ryan Phillippe, a estimé qu’elle était « incontrôlable » lors de son premier divorce.

« C’est intéressant ce qui m’est arrivé », Witherspoon dit dans Harper’s BAZAAR’s Numéro de performance d’août 23. « Quand j’ai divorcé auparavant, les tabloïds ont pu dire aux gens comment je me sentais ou comment je traitais, et c’était vraiment hors de contrôle. »

« Pouvoir parler directement aux gens de ce qui se passe dans ma vie et simplement le partager de la même manière que je partage de grandes expériences professionnelles ou personnelles, c’est beaucoup plus authentique de pouvoir dire les choses avec ma propre voix et non laissez quelqu’un d’autre contrôler ce qui se passe », a-t-elle dit, faisant référence à son divorce avec Toth. « Ensuite, bien sûr, il y a des spéculations, mais je ne peux pas contrôler cela. Tout ce que je peux faire, c’est être mon moi le plus honnête et le plus direct et être vulnérable », dit-elle. « C’est une période vulnérable pour moi. »

REESE WITHERSPOON ANNONCE LE DIVORCE DE JIM TOTH

Witherspoon et Toth ont annoncé leur divorce sur Instagram, quelques jours avant leur 12e anniversaire de mariage.

« Nous avons des nouvelles personnelles à partager… C’est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la difficile décision de divorcer », ont-ils déclaré. « Nous avons passé tant de merveilleuses années ensemble et nous avançons avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble. »

« Notre plus grande priorité est notre fils et toute notre famille alors que nous naviguons dans ce prochain chapitre », ont-ils ajouté. « Ces questions ne sont jamais faciles et sont extrêmement personnelles. Nous apprécions vraiment le respect de chacun pour la vie privée de notre famille en ce moment. »

Witherspoon et Toth se sont mariés en 2011. L’ancien couple partage un fils ensemble, Tennessee. L’actrice de « Morning Show » partage deux enfants avec son premier mari, Ava et Deacon.

« C’est une décision tellement amicale », a déclaré une source au magazine People à l’époque. « Ils sont tellement déterminés à coparentalité ensemble. Ils sont investis dans toute leur famille et rendent cela aussi fluide que possible pour tout le monde. »

REGARDER: MICKEY GUYTON DIT REESE WITHERSPOON EST « CETTE GENTILLE PERSONNE » LES FANS VOIR À L’ÉCRAN

REESE WITHERSPOON RÉVÈLE CE QU’ELLE A GARDÉ DU TEMPS « MAGIQUE » SUR « SWEET HOME ALABAMA »

Suite à l’annonce de son divorce, Witherspoon a ralenti « juste un peu », selon l’interview.

« Mon cerveau ne s’arrête pas, et la vie change et je dirige une entreprise », a admis Witherspoon. « Mais ce n’est pas grave. Je crois vraiment que la créativité est infinie et que vous recherchez juste la prochaine source d’inspiration, donc si vous traversez une petite période de ralentissement, c’est bien. »

Witherspoon s’est fait un nom à Hollywood en tant qu’actrice et productrice. Elle a décroché des rôles au début de sa carrière tels que « Election » et « Legally Blonde ». Witherspoon a poursuivi ce succès avec des rôles dans « Sweet Home Alabama » et « Walk the Line », qui lui ont valu l’Oscar de la meilleure actrice.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a commencé à produire des histoires sur des femmes racontées par des femmes par le biais de sa société Hello Sunshine en 2016, notamment « Big Little Lies » et « Gone Girl » de HBO.

« Hello Sunshine a été créé autour de l’idée que les médias étaient largement dominés par des voix et des perspectives masculines, donc pour pouvoir créer des opportunités où les femmes racontent leurs histoires dans leurs propres mots, vous obtenez simplement une meilleure perspective de l’expérience humaine. « , a expliqué Witherspoon. « Je pense à l’expérience limitée de cette expression que ma mère ou ma grand-mère avait des artistes à cette époque, parce que les femmes étaient tellement sublimées. »

« C’est juste une nouvelle époque, une nouvelle ère pour que les femmes réussissent et excellent, et je suis heureuse d’être le carburant dont elles ont besoin. »

Dernièrement, Witherspoon s’est concentré sur le rassemblement de projets qui apportent de la légèreté à ce qui se passe dans le monde. Elle a récemment joué dans « Your Place or Mine » aux côtés d’Ashton Kutcher.

« Je pense que la capacité humaine à gérer autant de chagrins et de tragédies qui se sont produits dans le monde est vraiment réduite », a noté Witherspoon. « Nous ne sommes tout simplement pas censés nous sentir submergés par la tristesse et la dévastation. »

« Je pense aux opportunités de faire des films et des émissions de télévision qui sont joyeux, optimistes, drôles – juste drôles. Je pense à ce que je veux voir un vendredi soir, et bien que je puisse apprécier une émission de vrai crime ou un podcast, je vraiment besoin d’un peu de légèreté. Je pense que le monde recherche un peu de luminosité. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS