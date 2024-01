Reese Witherspoon visite Paris avec sa fille : ce qu’il faut savoir sur ses 3 enfants

Reese Witherspoon et Ava Phillippe ont récemment profité d’un voyage mère-fille à Paris.

Dans une publication Instagram dimanche, Witherspoon a partagé un carrousel de photos des coulisses du voyage avec sa fille de 24 ans, où les deux ont assisté à certains des plus grands défilés de mode de la ville.

Reese Witherspoon/Instagram

Une photo montre le duo sosie assis dans un bar tout en portant des tenues noires assorties. Une autre montre le couple visitant ensemble une galerie d’art.

La dernière photo montre Witherspoon et Ava Phillippe passant du temps avec des amis dans un restaurant.

“Janvier à Paris 🍷❄️🖼️”, a légendé la star de “The Morning Show”.

Witherspoon partage Ava Phillippe et son fils Deacon Phillippe, 20 ans, avec son ex-mari Ryan Phillippe. Witherspoon est également maman d’un fils de 11 ans, Tennessee James, qu’elle partage avec son ex-mari Jim Toth.

Lors d’une apparition sur “Le spectacle Drew Barrymore” En 2020, Witherspoon a parlé de l’équilibre entre sa carrière d’actrice et sa vie de mère de trois enfants.

“Vous enlevez la nourriture de votre bouche, les vêtements de votre dos, le sommeil de votre vie – mais chaque instant, chaque instant de ce sacrifice en vaut vraiment la peine”, a déclaré Witherspoon. “C’est ce qui me fait me réveiller le dimanche. Ce ne sont pas les films ou mon travail. Ce sont mes enfants.”

Ce qu’il faut savoir sur les 3 enfants de Reese Witherspoon

Ava Elizabeth Phillippe

Daniele Venturelli/Getty Images

Née le 9 septembre 1999 à Los Angeles, Ava Phillippe est le premier enfant de Witherspoon avec son ex-mari Ryan Phillippe.

Witherspoon et son aîné ont fait de nombreuses apparitions publiques ensemble, y compris leur récente participation au Défilé Fendi Couture Printemps/Été 2024 à Paris et en 2024 Prix ​​​​du choix des critiques.

La mère et la fille publient fréquemment des photos et des hommages sur les réseaux sociaux.

Célébrant l’anniversaire de Witherspoon en mars dernier, Ava Phillippe a partagé une photo de sa mère sur Instagram, écrivant une douce note en légende.

“JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE à cette ✨dame légendaire✨ J’ai la chance d’appeler ma maman !” elle a écrit. “C’est vraiment une force de la nature.”

Ava Phillippe est diplômée de l’Université de Californie à Berkeley en 2022 et a poursuivi une carrière de mannequin. Elle a travaillé pour des marques telles que Pat McGrath, Rodarte, Ivy Park de Beyonce et la propre ligne de Witherspoon, Draper James.

Dans une interview avec Nous chaque semaine en 2016, Witherspoon s’est exclamée du sens de la mode et de l’expertise de sa fille.

“Elle est tellement plus cool que moi !” Witherspoon a dit à l’époque. “Elle est très avant-gardiste, elle en sait beaucoup sur la mode et elle a son propre sens du style, ce qui est incroyable.”

Diacre Reese Phillippe

Dan Doperalski/Golden Globes 2024 via Getty Images

Deuxième enfant de Witherspoon et Ryan Phillippe, Deacon Phillippe est né le 23 octobre 2003 à Los Angeles.

Suivant les traces de ses parents, le diacre Phillippe a poursuivi une carrière dans l’industrie du divertissement. En 2020, il sort son premier single, « Long Run » avec Nina Nesbitt, en tant que producteur de musique. Il a ensuite fait ses débuts d’acteur dans la troisième saison de la série à succès Netflix “Never Have I Ever”, apparaissant dans deux épisodes.

Étudiant en musique à l’Université de New York, Deacon Phillippe a sorti son premier album, « A New Earth », en avril 2023. Il a présenté son album sur Instagram à l’époque, partageant également le sujet du disque.

“C’est une histoire de ma vie, de nos vies, et de l’amour et de la vie en général ; elle véhicule des pensées et des émotions que j’ai accumulées, ressenties, observées, mises en bouteille et gérées au cours des 19 dernières années de ma vie. ” il a écrit. “Il s’agit d’apprendre à regarder à travers le prisme de l’amour. J’ai enfin trouvé une raison pour laquelle les gens devraient écouter, et c’est plus grand que moi.”

Tennessee James Toth

Keith Griner/Getty Images

Tennessee James Toth est le plus jeune enfant de Witherspoon, qu’elle partage avec son ex Toth. Tennessee est né le 27 septembre 2012 à Los Angeles.

Bien qu’elle ait gardé son fils à l’écart des projecteurs du public, Witherspoon partage toujours des aperçus occasionnels de lui et lui rend hommage sur Instagram.

Pour marquer le 11e anniversaire du Tennessee en septembre dernier, Witherspoon a publié un photo d’elle le serrant doucement dans ses bras sur Instagram.

“Joyeux 11e anniversaire à mon merveilleux fils, Tenn ! 💫”, avait-elle légendé le message à l’époque. “J’aime ta curiosité, ton énergie infinie et ton sens de l’humour enjoué. Chaque jour, tu me fais réfléchir davantage au monde qui nous entoure et me faire rêver encore plus grand. Je te 💙 tellement, mon pote !”