Reese Witherspoon soutient la collecte de fonds de Priyanka Chopra pour l’Inde et qualifie la situation d ‘«urgente» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et productrice hollywoodienne Reese Witherspoon est la dernière célébrité internationale à prendre la parole sur la deuxième vague meurtrière actuelle de COVID en Inde.

L’actrice de « Wild » a profité de ses histoires Instagram pour partager la vidéo de collecte de fonds de Priyanka Chopra pour les ressources COVID-19 en Inde. «Ce qui se passe en Inde avec COVID est une situation urgente», a sous-titré Reese dans la vidéo.

L’homme de 45 ans a également partagé un reportage de CNN qui disait: «Si nous n’aidons pas en Inde, je m’inquiète de l’explosion des cas. [around the world]».

Priyanka Chopra, qui est très préoccupée par la crise actuelle du COVID en Inde et partage constamment des bases de données de ressources vérifiées sur ses plateformes de médias sociaux, a récemment lancé une collecte de fonds avec Give India appelée « Ensemble avec l’Inde » pour aider à soutenir les systèmes de santé indiens.

Le mari de Priyanka, Nick Jonas, Ellen DeGeneres, Katy Perry, Lilly Singh, Kunal Nayyar, Camila Camello sont d’autres célébrités internationales qui ont soulevé des inquiétudes sur la crise actuelle des soins de santé en Inde et ont exhorté les fans à faire un don.

L’Inde est témoin d’une explosion de cas de COVID-19 avec une infrastructure de santé surchargée et des ressources médicales en baisse – faisant de nombreux morts sans surveillance le virus mortel.

L’Inde a signalé son plus grand nombre de décès par jour de COVID le samedi 1er mai, avec plus de 3700 personnes décédées et 3,92 lakh de nouveaux cas ont été enregistrés. De nombreux États demandent le verrouillage pour essayer de contrôler la situation.