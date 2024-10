Reese Witherspoon se lance dans l’écriture de thrillers avec l’aide de Harlan Coben

CNN

Reese Witherspoon a un nouveau projet à venir l’année prochaine que les membres de nombreux clubs de lecture attendent probablement avec impatience.

L’actrice et magnat des médias révélé mercredi sur les réseaux sociaux qu’elle envisage de co-écrire un roman avec l’auteur primé Harlen Coben.

« Je suis plus que ravi de vous annoncer que je co-écris mon tout premier thriller avec l’auteur à succès n°1, @harlancoben ! » a-t-elle écrit sur Instagram en légende d’une photo d’elle et Coben.

« En tant que grand fan du travail de Harlan, je n’arrive pas à croire qu’il ait accepté de co-écrire un roman avec moi. Soit je suis la personne la plus convaincante du monde, soit l’idée de ce livre est tout simplement TROP BON ! Peut-être les deux ?? Honnêtement, j’ai hâte que vous le lisiez tous !

L’acteur oscarisé a également partagé une maquette du livre sans titre qui devrait être publié à l’automne 2025.

Coben a fourni un commentaire sous le message de Witherspoon, écrivant : « C’est parti, partenaire !! »

Coben est l’auteur de dizaines de romans à succès, dont « Fool Me Once », que Netflix a adapté en série à succès plus tôt cette année.

Witherspoon, qui anime un club de lecture populaire, a déjà écrit l’hybride livre de cuisine-mémoire « Whiskey in a Teacup » en 2018, ainsi que la plus récente série de livres pour enfants « Busy Betty ». Elle a également écrit l’avant-propos de « Honey, Baby, Mine » de cette année, un mémoire commun de sa co-vedette de « Big Little Lies », Laura Dern, et de la mère de Dern, Diane Ladd.

Cette semaine, Witherspoon a inclus un lien sur sa page Instagram pour précommander son nouveau livre, qui sera disponible en couverture rigide pour 30 $ et en ebook pour 14,99 $.

Le roman, sans titre, compte 352 pages et sera publié le 14 octobre 2025.