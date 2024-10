Reese Witherspoon révèle quelque chose de « bizarre » à propos de sa collaboration avec Harlan Coben

Reese Witherspoon et Harlan Coben écrivent ensemble un thriller

Reese Witherspoon tente d’écrire un thriller, mais avec l’aide d’un pro comme Harlan Coben.

Lors de la deuxième conférence annuelle Shine Away de sa société de production Hello Sunshine, Reese a déclaré Personnes qu’elle co-écrit son thriller avec Coben, dont les livres précédents ont été adaptés aux émissions Netflix et Prime Video.

« C’est effrayant. Essayer de nouvelles choses que je n’ai jamais faites », a-t-elle admis. « J’ai écrit des livres pour enfants. J’ai écrit des livres sur mon éducation dans le Sud, mais c’est juste une pure fiction et c’est un thriller, donc c’est aussi un livre de genre. »

Le Légalement blonde la star a déjà écrit Du whisky dans une tasse de thé le Betty occupée série de livres pour enfants.

Faisant l’éloge de son partenaire d’écriture Coben, elle a déclaré : « C’est pourquoi je me sens vraiment chanceuse d’avoir un partenaire en la personne d’Harlan Coben, qui est si accompli et il m’aide simplement à me guider tout au long de ce processus. Mais c’est vraiment amusant d’approfondir le personnage. »

Révélant le processus de leur collaboration, elle a déclaré que cela inclut « un partage étrange d’articles en rapport avec le sujet. C’est donc vraiment amusant ».

Dans une déclaration qu’elle a partagée concernant le projet le 2 octobre, le De gros petits mensonges La star a déclaré : « Dire que je suis fan de l’œuvre de Harlan est un euphémisme… le fait qu’il ait trouvé mon idée pour ce thriller suffisamment intrigante pour vouloir s’associer avec moi en tant que co-auteur est un rêve qui devient réalité. une réalité. »

« Intriguer avec Harlan sur la façon de faire vibrer le public avec des personnages mystérieux et des rebondissements narratifs complexes a déjà été plus amusant que je ne peux le décrire », a ajouté Reese Witherspoon. « J’ai hâte que tout le monde lise ce que nous avons imaginé. »