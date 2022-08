Reese Witherspoon révèle qu’elle a été choisie pour “Walk the Line” lors d’un mariage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Reese Witherspoon a été franc sur son rôle de June Carter Cash dans “Walk the Line” et sur la façon dont elle a été choisie pour le film.

“C’est une histoire drôle parce que j’ai grandi à Nashville. J’ai joué Mama Maybelle Carter dans la pièce de quatrième année”, a-t-elle dit à sa co-vedette de “Little Fires Everywhere” Kerry Washington sur son podcast.

“C’est la mère de June, qui était… l’une des toutes premières artistes country dans les années 1920.”

Witherspoon a rappelé le moment où elle a été repérée pour le rôle lors d’un mariage, où elle a rencontré le réalisateur de “Walk the Line” James Mangold.

“Nous étions à un mariage, et il a dit : ‘Hey, tu es de Nashville, n’est-ce pas ?’ Et j’étais comme, ‘Je le suis. Ouais.’ Et il dit : ‘Savez-vous qui est June Carter ?'”

L’actrice a continué à expliquer son interaction avec Mangold et a noté sa connaissance de la famille Carter Cash.

“Un an plus tard, il a appelé et il a dit : ‘J’ai écrit ce film sur June Carter et Johnny Cash.’ Il dit : ‘Tu veux jouer June Carter ?’ J’étais comme, ‘Je veux dire, avec tout le respect que je lui dois, je pense qu’elle a environ 75 ans'”, a plaisanté Witherspoon avec un accent du sud.

L’actrice “Legally Blonde” a réservé le rôle de jouer la version plus jeune de Carter Cash peu de temps après.

Sur le podcast “Street You Grew Up On”, Witherspoon a ajouté qu’il était “terrifiant” de jouer l’un de ses héros.

Witherspoon a finalement remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour le film de 2005 sur les icônes de la musique country Johnny Cash et June Carter Cash. Elle a joué aux côtés de Joaquin Phoenix.

Washington a demandé à Witherspoon si elle était une “leader née” dans son école ou sa famille et si cela l’a aidée à jouer des rôles tels que Elle Woods dans “Legally Blonde”.

“Certainement pas un leader”, a répondu Witherspoon, admettant qu’elle était un peu une “fauteure de troubles” en grandissant.