Reese Witherspoon retrouve Nicole Kidman lors de la finale de la Coupe des ligues – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Reese Witherspoon47, et Nicole Kidman, 56 ans, s’est réuni samedi lors de la finale de la Coupe des ligues au Geodis Park de Miami, en Floride, et a fait une impression durable. Le De gros petits mensonges les co-stars ont également traîné avec David Beckham, car ils ont été photographiés dans des looks élégants tout en profitant de l’événement. La tenue de Reese comprenait un haut noir avec un décolleté en V et une jupe en jean bleu foncé, et celle de Nicole comprenait un haut sans manches noir et un jean.

Reese, copropriétaire de Nashville SC, l’équipe qui a affronté l’Inter Miami lors de l’événement, a eu l’honneur de porter le ballon joué dans le match sur le terrain. Une vidéo du moment excitant a été partagée sur Twitter, qui peut être vue ci-dessous, et une vue claire des adorables baskets jaunes, noires et blanches du talent blond a pu être vue. Bien que Nashville ait fini par perdre dans le match, l’énergie était toujours élevée et de nombreux participants semblaient passer un moment passionnant.

En plus d’être photographiée sur le terrain par des caméras professionnelles, Reese s’est rendue sur Instagram pour partager sa propre photo avec Nicole. Ils se sont rapprochés l’un de l’autre en posant et en souriant, et la publication a suscité de nombreux commentaires de la part des fans. « Allons-y, Nashville SC ! » Reese a légendé la photo.

Avant que Reese ne s’émerveille au match du Nashville SC, elle a fait la une des journaux pour s’être séparée de son mari Jim Tothqu’elle a épousé en 2011. L’ancien couple, qui partage son fils Tennessee, 10 ans, ensemble, ont finalisé leur divorce il y a deux semaines et sont désormais considérés comme « légalement célibataires ». Ils ont annoncé leur séparation dans un message Instagram commun en mars et ont révélé qu’ils avaient toujours « l’amour » et la « gentillesse » l’un pour l’autre.

« Nous avons des nouvelles personnelles à partager … C’est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la difficile décision de divorcer », lit-on dans le message Instagram. « Nous avons passé tant de merveilleuses années ensemble et nous avançons avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble. »