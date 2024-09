Reese Witherspoon recherche une jeune Elle Woods pour le préquel de « La Revanche d’une blonde »

CNN

—



Le temps est venu pour Reese Witherspoon et l’équipe derrière la nouvelle série préquelle « La Revanche d’une blonde » de retrouver leur jeune Elle Woods.

Mercredi, Witherspoon annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram, la recherche est en cours pour décrocher le rôle convoité de Woods, une lycéenne, pour la prochaine série Prime Video « Elle », le célèbre personnage vêtu de rose que Witherspoon a créé dans le classique de 2001.

« Nous commençons le processus de casting et nous allons le rendre ouvert », a déclaré Witherspoon dans la vidéo. « Cela va être vraiment amusant ! »

Dans la légende, Witherspoon a demandé à ses abonnés de soumettre leurs auditions via le lien dans sa bio, écrivant qu’elle était « tellement excitée de voir toutes vos fabuleuses interprétations du végétarien Gémeaux préféré de tous ».

Witherspoon annoncé la série préquelle lorsqu’elle est apparue lors de la présentation de Prime Video en mai, déclarant qu’avant que Woods ne devienne diplômée en droit de Harvard, elle n’était qu’une « lycéenne ordinaire des années 90 ».

La série suivra une Woods adolescente « alors que nous en apprendrons davantage sur les expériences de vie qui ont fait d’elle la jeune femme emblématique que nous avons appris à connaître et à aimer dans le premier film ‘La Revanche d’une blonde’ », selon un synopsis officiel.

Les téléspectateurs verront comment Woods « a navigué dans son monde d’adolescente avec sa personnalité distincte et son ingéniosité, d’une manière que seule notre bien-aimée Elle pouvait faire », a déclaré Withersoon, qui sera productrice exécutive de la série, dans un communiqué de presse au moment de l’annonce de l’émission.

La série « La Revanche d’une blonde » est sortie en 2001 et est devenue un classique culte. Selma Blair, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Victor Garber, Ali Larter et Holland Taylor ont complété le casting de stars. Une suite est sortie en 2003 et un troisième volet serait en cours d’écriture par Mindy Kaling.

Le film suit l’optimiste et élégante reine d’une sororité, Woods (Witherspoon), qui s’inscrit à la faculté de droit de Harvard pour reconquérir son petit ami de l’université, Warner (Davis). Woods finit par prouver que ses nombreux détracteurs ont tort lorsqu’elle excelle dans son domaine, trouve l’amour ailleurs et prend conscience de sa vraie valeur.

Quoi, comme si c’était dur ?