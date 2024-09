Photo : Reese Witherspoon « ravie » de faire passer sa nouvelle histoire d’amour à un niveau supérieur : Source

Reese Witherspoon a finalement trouvé un nouvel amoureux, Oliver Harmaan, qui semble l’adorer.

Selon un initié au courant de Vie et style« Elle s’amuse tellement » avec le financier allemand.

En donnant des détails sur la façon dont Oliver traite sa nouvelle petite amie, la source a déclaré : « Oliver chouchoute totalement Reese et adore l’emmener en ville dans tous les meilleurs restaurants. »

En plus de cela, l’initié a affirmé qu’Oliver a également gagné le cœur des enfants de Reese.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Reese a divorcé deux fois avant la romance d’Oliver. Elle a eu des enfants, Ava, 25 ans, et Deacon, 20 ans, avec son ex Ryan Phillippe, tandis qu’elle a accueilli Tennessee, 11 ans, avec son ex Jim Toth.

« Reese n’utilise pas encore le mot commençant par L », a noté la confidente et a conclu en déclarant : « Mais elle est très excitée de voir où vont les choses avec Oliver. »

Il est pertinent de mentionner ici que le couple « s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis communs à New York et s’est bien entendu » après que Reese ait rompu avec Jim Toth en août 2023.

Il a été rapporté précédemment que le couple appréciait la compagnie de l’autre car « ils se sont beaucoup vus au cours de l’été. Reese ne s’attendait pas à trouver l’amour, mais elle l’a fait. »