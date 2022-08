Reese Witherspoon publie une photo du tournage de The Morning Show alors que le tournage de la saison 3 commence

L’actrice Reese Witherspoon a partagé un selfie de l’ensemble de la série Apple TV + The Morning Show, qui devrait revenir pour une troisième saison, Witherspoon confirmant dans l’image que la production est maintenant en cours pour le troisième volet de la série dramatique.

Le Morning Show est considéré comme l’un des originaux Apple TV + au budget le plus élevé d’Apple, à commencer par Witherspoon et Jennifer Anderson. La série explore le “monde impitoyable des nouvelles du matin et la vie des personnes qui aident l’Amérique à se réveiller le matin”.

Il suit Witherspoon et Anderson, qui jouent les présentateurs de nouvelles Bradley et Alex et fait suite à la deuxième série, qui a trouvé l’équipe The Morning Show émergeant de l’épave de la fin ardente d’Alex et Bradley à la première série.