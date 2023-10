Reese Witherspoon plaide pour une parentalité dure : « Laissez-les s’asseoir dans l’inconfort »

Reese Witherspoon choisit d’être transparente sur les épreuves et les tribulations de la parentalité, admettant qu’elle a du mal à savoir quand il est acceptable de soumettre et de protéger ses enfants de l’échec.

« Je vois souvent cela avec les parents – je ne sais pas quand nous avons arrêté de laisser nos enfants échouer. J’ai tellement appris du journal que je ne me suis pas rendu ou des démérites que j’ai eu, alors j’ai été retenu. J’ai été suspendu. de l’école », a-t-elle ri sur le podcast « Good Inside with Dr. Becky », « quand j’étais en cinquième année pour avoir parlé en classe et perturbé. Et écrit des notes créatives et les ai transmises à mes amis. »

« Et mes parents n’ont pas dit : ‘Euh, elle ne méritait pas ça.’ Et faites-moi sortir de l’école. En fait, ils m’ont laissé m’y asseoir et me sentir mal à l’aise. Donc je pense qu’apprendre de l’échec est en fait un outil précieux que vous ne pouvez pas retirer aux enfants, n’est-ce pas ? Vous les volez si vous le faites. Je ne les laisse pas s’asseoir dans l’inconfort de l’expérience.

Witherspoon, qui partage sa fille Ava, 24 ans et son fils Deacon, 19 ans, avec son ex-mari Ryan Phillippe, ainsi que son fils Tennessee, 11 ans avec son ex-mari Jim Toth, admet être un parent difficile.

Lorsque la fille de Witherspoon était en troisième année, elle rentrait de son dernier match de basket de la saison, le cœur brisé de n’avoir marqué aucun panier. Witherspoon se souvient avoir dit à sa fille : « Ouais, je sais. Je sais, ça fait probablement vraiment mal », mais elle a ensuite ajouté : « Tu sais quoi aussi, peut-être que tu n’es pas bonne au basket-ball ? »

« [Ava] c’était comme ‘Quoi ? Pouvez-vous me dire que je ne suis pas douée pour quelque chose ?' », Witherspoon a partagé la réaction de sa fille.

« Il est en fait très important d’apprendre ce pour quoi vous n’êtes pas bon », dit-elle en parlant d’être honnête avec ses enfants.

« C’était vraiment difficile pour moi en tant que parent », dit Witherspoon, « Voir mes enfants aller dans un endroit comme – cela semble si étrange, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu cela – ne pas contrôler leur apparence et ce qu’ils Parce que je voulais tellement faire ça. Je me disais simplement : « Non, non, non. Si tu portes juste cette tenue, elle est mignonne… Et puis personne ne te jugera. Et tu t’intégreras simplement. ‘ »

« Mais j’ai en fait pensé : ‘Je leur fais du tort en apprenant ces leçons ?’ Tout d’abord, l’expression de soi. La créativité. Et, vous savez, qui vous êtes dans le monde dans un groupe. Comment assimilez-vous ? Comment vous démarquez-vous ? Lequel êtes-vous ? Si je vous habillais et vous disais comment être, comme parfois, le simple fait de dire aux enfants quoi porter peut les paralyser plus tard dans la vie », admet-elle.

« Je pense que la partie la plus difficile aussi, en tant que parent, est l’échec adapté à l’âge. Nous sommes donc censés intervenir lorsque… leurs petites mains ne peuvent pas couper correctement. Nous sommes censés les aider avec leurs capacités motrices, n’est-ce pas ? Alors intervenir avec certaines choses à [a] le jeune âge, c’est différent », a-t-elle ajouté.

L’actrice de « The Morning Show » a également partagé qu’en tant que mère qui travaille, elle a dû apprendre à renoncer à une partie de son contrôle en tant que parent.

« L’autre chose dans laquelle je pense que les mamans sont coincées parfois, peut-être que je généralise, mais j’espère que cela résonne peut-être, que nous sommes les seuls à savoir ce qu’il faut faire pour l’enfant. »

« Ça devient un peu – j’ai dû apprendre à lâcher prise parce que je suis une mère qui travaille. J’ai dû apprendre, j’ai dû recadrer ma pensée, comme ‘Oh non, ils ne vont pas aller bien parce que je « Je ne suis pas là. Ce n’est pas moi qui mets les crampons de football, ce n’est pas moi qui mets le nœud dans les cheveux et ce n’est pas moi qui fais la caméra vidéo. » Et j’ai dû apprendre, et en quelque sorte recadrer cela, « Oh, mes enfants apprennent à s’adapter à d’autres styles parentaux. Et à d’autres personnes qui ont de l’autorité qui sont plus âgées ou plus jeunes ou qui ont grandi dans une culture différente. Ou alors ils « J’apprends en fait à être une personne qui répond à ses besoins auprès de différentes personnes et c’est une personne qui apprend à s’exprimer et à se défendre. Et ces mamans qui pensent que je suis la seule à pouvoir tout faire… » et J’en suis coupable aussi, cela peut être nocif pour les enfants. »