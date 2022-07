Reese Witherspoon partage comment “Top Gun: Maverick” a inspiré “Legally Blonde 3”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Reese Witherspoon revient sur grand écran.

Dans une récente interview, l’actrice de 46 ans a expliqué comment le troisième volet de la franchise “Legally Blonde” a été inspiré par “Top Gun : Maverick” de Tom Cruise.

“J’espère toujours que ‘Legally Blonde 3’ va se réunir de la bonne manière”, a-t-elle déclaré à USA Today.

“C’est comme ‘Top Gun’ : ils ont attendu longtemps avant de faire une autre version de ce film, et j’ai adoré le morceau de nostalgie qu’ils y ont incorporé”, a-t-elle expliqué. “Donc, cela nous a certainement donné beaucoup d’inspiration sur ce que nous voudrions faire avec Elle Woods et nous assurer que nous avions toutes ces mêmes pierres de touche qui comptaient pour les gens (à l’époque).”

REESE WITHERSPOON POUR PRODUIRE LE FILM DE DOLLY PARTON APRÈS QUE HELLO SUNSHINE ACQUIERT LES DROITS DU NOUVEAU

L’actrice de “Big Little Lies” a poursuivi : “J’ai l’impression que ces personnages sont mes amis, alors je les protège. Je ne ferais jamais la version médiocre et médiocre de leur histoire.”

Le scénario de “Legally Blonde 3” a été écrit par Mindy Kaling et Dan Goor, qui étaient également derrière “Parks and Recreation” et “Brooklyn-Nine Nine”. Witherspoon a confirmé en 2018 qu’un trio était en préparation, pour le plus grand plaisir des fans.

Le film avait une date de sortie initiale de 2020 mais a été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus. Le film devrait maintenant s’incliner en 2023.

MATTHEW MCCONAUGHEY RÉVÈLE REESE WITHERSPOON ÉTAIT L’UN DE SES « PREMIERS CRUSHES »

Ailleurs dans l’interview de Witherspoon avec USA Today, elle a parlé de son dernier drame télévisé “Surface”, qui fait ses débuts vendredi sur Apple TV +.

“Cela m’a rappelé” Big Little Lies “”, a déclaré Witherspoon au point de vente. “C’est cette communauté très aisée, mais il y a ce mystère sous-jacent. C’est troublant, et en tant que membre du public, vous ne savez pas à qui faire confiance. À la fin de chaque épisode, il y a un moment où vous vous dites, ‘Oh, mon Dieu, ce n’est absolument pas ce à quoi je m’attendais.'”

L’exécutif de Witherspoon produit la nouvelle émission, qui met en vedette Gugu Mbatha-Raw (qui produit également l’exécutif), Oliver Jackson-Cohen, Stephan James et Ari Graynor.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

C’est la troisième fois que Witherspoon et Mbatha-Raw travaillent ensemble. Ils sont apparus côte à côte à l’écran dans le film “A Wrinkle in Time” de 2018 et dans la première saison de “The Morning Show” d’AppleTV+.

“C’était un endroit intéressant pour commencer, pour avoir l’impression de construire Sophie alors que le public la voyait aussi”, a déclaré Mbatha-Raw à USA Today. “L’une des questions essentielles de l’émission que j’ai trouvée fascinante était : ‘Est-ce généreux de protéger les gens des choses troubles de leur histoire, ou est-ce en fait un acte égoïste ?’ Il y avait beaucoup à mâcher.”

“Surface” sera la première fois que Mbatha-Raw, 39 ans, produira une émission, et elle attribue cette opportunité à la société de production de Witherspoon, Hello Sunshine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Witherspoon « suit certainement l’exemple, en termes d’autonomisation des femmes », a déclaré Mbatha-Raw. “Je travaille depuis un moment maintenant et j’ai beaucoup appris en cours de route, donc c’était vraiment une chance de développer ma voix.”

La production la plus récente de Hello Sunshine était le film “Where the Crawdads Sing”, qui est sorti plus tôt ce mois-ci.