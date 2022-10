Reese Witherspoon parle de son jumelage avec sa fille Ava: “Elle et moi ne le voyons pas tellement”

Pensez-vous que Reese Witherspoon et sa fille Ava Phillippe se ressemblent ?

L’actrice oscarisée et sa fille de 23 ans ne le pensent certainement pas.

“Ah tu penses ?” Witherspoon a déclaré à Hoda Kotb et Jenna Bush-Hager, qui se sont toutes deux émerveillées de la ressemblance entre le duo mère-fille lors de leur apparition dans l’émission “Today”.

LES STYLOS DE LA FILLE DE REESE WITHERSPOON RENDENT HOMMAGE À MAMAN : “ELLE M’INSPIRE”

“C’est tellement drôle ! Elle et moi ne le voyons pas tellement”, a révélé Witherspoon, à qui on a dit qu’ils ressemblaient à des “jumeaux !”

Ava, qu’elle partage avec son ex-mari Ryan Phillippe, est l’aînée de ses trois enfants. Elle a également un fils Deacon, 18 ans, avec Phillippe, et un fils Tennessee, 10 ans, avec son mari Jim Toth.

La star de “Legally Blonde”, qui est apparue dans l’émission pour promouvoir son nouveau livre pour enfants “Busy Betty”, a parlé de l’évolution de sa relation avec ses enfants.

“Vous devez avoir une relation différente avec vos enfants en tant qu’adultes”, a-t-elle expliqué.

Elle a expliqué comment sa dynamique avec ses enfants était spécifiquement passée d’une “gestion physique” à “un soutien émotionnel et des suggestions – sans leur dire quoi faire quand ils vieilliraient un peu”.

Elle a précisé: “Vous devez aussi vraiment entretenir votre relation d’adulte avec vos enfants, et leur donner du respect et de l’espace pour devenir qui ils sont, et non qui vous voulez qu’ils soient.”

Deacon, qui, selon Witherspoon, est maintenant à l’université, vient de faire ses débuts d’acteur dans le drame pour adolescents de Netflix “Never Have I Ever”.

Son fils, qui semble suivre les traces de ses célèbres parents, est “très occupé”, selon sa mère. “Il fait de la musique, il fait du théâtre. Il est tellement illuminé par la créativité, et je suis tellement fier de lui”, a expliqué Witherspoon.