Reese Witherspoon met fin aux rumeurs selon lesquelles elle serait milliardaire : « J’aurais tellement de chance »

Bien que qualifiée d' »actrice la plus riche du monde » par le magazine Forbes, Reese Witherspoon dénonce les rumeurs selon lesquelles sa valeur nette dépasserait le milliard de dollars.

S’exprimant lors de la conférence INBOUND à Boston la semaine dernière, quelques jours seulement après l’acquisition de 70 % de sa marque de mode Draper James par Consortium Brand Partners selon Forbes, Witherspoon a déclaré que toute spéculation selon laquelle elle aurait atteint le statut de milliardaire était fausse.

« Je ne l’ai pas fait », a-t-elle déclaré à la foule à propos de divers rapports faisant état de sa richesse croissante. « Ils ont tort. »

REESE WITHERSPOON SUR ÊTRE « TOTALEMENT DÉPASSÉ » PAR LA VIE ET ​​LE TRAVAIL : « JE VAIS M’ALLONGER SUR LE SOL ET PLEURER »

« C’est extrêmement flatteur et si jamais je touchais le bas des bottes magiques dorées d’Oprah, j’aurais tellement de chance », a-t-elle plaisanté devant le public de son amie Oprah, selon le magazine People.

En 2021, Witherspoon a vendu sa société de production, Hello Sunshine, qu’elle a cofondée en 2012, pour 900 millions de dollars, un chiffre qui a probablement suscité des rumeurs sur une valeur nette à 10 chiffres.

En juin, Forbes a publié une liste des femmes autodidactes les plus riches dans divers secteurs. Witherspoon s’est classée 59e, juste après la chanteuse Dolly Parton, avec une valeur nette de 440 millions de dollars – alors que d’autres femmes qui auraient eu une valeur nette plus élevée ont agi, elle a été la première femme sur la liste dont l’occupation principale était d’agir.

Parlant du succès qu’elle a généré tout au long de sa carrière, Witherspoon affirme que les opinions des autres ne lui sont pas précieuses.

« Je pense que j’ai commencé si jeune et que le rejet a été si précoce dans ma vie que j’ai appris il y a longtemps que l’opinion des autres sur moi ne me regardait pas », a-t-elle expliqué.

« Je me fiche vraiment de ce que les autres pensent. Je vais faire mon travail de toute façon. Je vais sortir avec qui je veux, sortir avec un ami que personne n’aime. Quand vous libérez ce sentiment que les opinions des autres vous écrasent ou en vous retenant, vous êtes libre. Vous êtes totalement libre.

« Tout le monde de plus de 40 ans le sait. Si vous n’apportez rien à ma vie, foutez le camp de ma vie », a-t-elle révélé.

Witherspoon et son deuxième mari, Jim Toth, ont récemment réglé leur demande de divorce après près de 12 ans de mariage. Ils ont annoncé leur rupture en mars. Ils partagent un fils ensemble, Tennessee, 11 ans. Witherspoon est également la mère d’Ava, 24 ans et de Deacon, 19 ans, avec son ex Ryan Phillippe.