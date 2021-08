Reese Witherspoon explique pourquoi c’était le bon moment pour vendre Hello Sunshine

Pour Reese Witherspoon, la vente de sa société de médias Hello Sunshine n’était que la prochaine étape pour apporter plus de projets de films et de télévision dirigés par des femmes aux masses.

L’actrice, qui a fondé la société en 2016, a déclaré mardi à Julia Boorstin de CNBC dans « Tech Check » que cette injection d’argent aiderait le jeune groupe de divertissement à croître de façon exponentielle.

« Nous ne faisons que doubler notre mission », a déclaré Witherspoon. « Maintenant, nous allons avoir la capacité de raconter plus d’histoires, d’embaucher plus de réalisatrices, de promouvoir et d’élever encore plus d’auteurs. »

Hello Sunshine a sollicité un certain nombre d’offres, dont une d’Apple. Une participation majoritaire est achetée par une entreprise qui comprend Blackstone Group et est dirigée par les anciens dirigeants de Disney Kevin Mayer et Tom Staggs. Une personne familière avec l’accord a déclaré qu’il était évalué à environ 900 millions de dollars.

« Lorsque nous avons créé l’entreprise il y a quatre ans et demi, nous nous sommes fixés une intention très précise quant à la manière dont nous voulions construire », a déclaré la PDG Sarah Harden. « … Nous avons pris du recul et nous nous sommes dit ‘comment allons-nous nous préparer pour les cinq à 10 prochaines années de croissance ?' »

Witherspoon et Harden continueront de superviser les opérations quotidiennes de Hello Sunshine et rejoindront le conseil d’administration de la société qui n’a pas encore été nommée.

Hello Sunshine a commencé à créer du contenu axé sur les voix féminines et a déjà produit des émissions comme « Big Little Lies » de HBO, « Little Fires Everywhere » de Hulu et « The Morning Show » d’Apple.

Avec autant d’options de streaming sur le marché, la demande de contenu est refoulée. Soutenu par Blackstone, Hello Sunshine pourra produire plus d’émissions et de films, ce qui le rendra attractif pour ces plateformes. Sans oublier, il a un solide bilan de nominations aux Emmy.

L’entreprise a été en mesure de saisir les souhaits de son public grâce aux médias sociaux, a déclaré Witherspoon. L’actrice s’engage activement avec cette communauté, en particulier celles qui font partie du Reese’s Book Club. Witherspoon, un lecteur avide, a choisi un certain nombre de livres pour des séries télévisées.

« Nous n’avions pas ce genre d’opportunités il y a sept ans », a-t-elle déclaré. « Je faisais des films dans le vide. Je n’ai jamais vraiment su qui les voyait, quels étaient leurs sentiments. Maintenant, j’ai cette très bonne relation en tête-à-tête avec des gens partout sur les réseaux sociaux. … Nous pouvons vraiment comprendre et de découvrir exactement ce que le public veut voir. »

En plus d’un studio scénarisé, Hello Sunshine produit également des émissions non scénarisées et a lancé une division d’animation pour enfants il y a 18 mois.

« Je suis vraiment ravi d’étendre notre mission à l’animation afin que nous puissions atteindre plus de jeunes femmes avec cette idée que les femmes peuvent être les héros de leur propre histoire et le faire de manière authentique avec de vraies créatrices », a déclaré Witherspoon.